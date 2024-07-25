В Москве водитель такси несколько раз выстрелил в сторону голову пассажира, после чего врезался в ограждение. Событие разворачивалось на Международном шоссе, где между участниками поездки возник конфликт.

По информации столичной прокуратуры, таксист, мужчина 55 лет, применил травматическое оружие, произведя несколько выстрелов в голову пассажира.В результате происшествия пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, а водитель задержан правоохранительными органами.

Расследованием дела занимается Головинская межрайонная прокуратура. Предварительно рассматривается возможность квалификации действий водителя как покушение на убийство.

Однако, по данным издания "Известия", ситуация могла развиваться иначе. Их источник утверждает, что именно пассажир спровоцировал конфликт, напав на водителя и пытаясь его задушить. В ответ на это водитель применил оружие.

После выстрела оба участника конфликта покинули автомобиль. При этом водитель, вероятно, в состоянии стресса забыл поставить машину на стояночный тормоз, из-за чего она самопроизвольно проехала около 20 метров и врезалась в ограждение.

Фото: From Wikimedia Commons/ blu-news.org (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)