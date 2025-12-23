Без ОСГОП — без разрешения: в Госдуме готовят новый фильтр для перевозчиков такси

Получить разрешение на работу в такси могут обязать только при наличии действующей страховки ответственности перевозчика. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает проверять полис ОСГОП уже на этапе выдачи разрешительных документов, а не после начала деятельности. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на документ, размещённый в базе нижней палаты парламента.

В чём видят проблему авторы инициативы

Разработчики законопроекта указывают на "внутреннюю правовую неопределённость" в Федеральном законе от 29.12.2022 № 580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси…". По их логике, сегодня потенциальному перевозчику нельзя отказать в разрешении из-за отсутствия договора страхования гражданской ответственности за вред жизни, здоровью или имуществу пассажиров — поскольку прямого требования в законе нет.

Из-за этого возникает риск, что недобросовестный перевозчик, получив разрешение, просто не оформит страховку. Отдельной сложностью авторы называют контроль: проверять наличие договоров страхования становится труднее, когда полис не является обязательным условием для выдачи разрешения.

Как предлагают изменить порядок выдачи разрешений

Инициатива предусматривает, что сведения о полисе ОСГОП должны стать частью пакета документов при получении разрешения на работу. Речь идёт о включении данных о сроке действия договора страхования, его номере, наименовании страховщика, а также о предоставлении копии договора. Эти сведения предлагается закрепить в перечне документов, который подаёт перевозчик.

Авторы обращают внимание на несостыковку внутри регулирования: для включения в региональный реестр перевозчиков легковым такси по этому же федеральному закону данные о полисе требуются. Однако на стадии выдачи разрешения аналогичной обязанности нет, что создаёт разрыв между допуском к работе и последующим учётом перевозчика.

Что, по мнению авторов, даст принятие законопроекта

В пояснительной записке подчёркивается, что требование о подтверждении ОСГОП должно усилить защиту пассажиров. "Принятие законопроекта позволит гарантировать защиту прав потерпевших и возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при поездке в легковом такси, а также позволит сократить административные процедуры при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси", — отмечается в пояснительной записке.

Также заявляется, что изменения упростят контроль со стороны региональных органов: проверка страховки будет происходить до выдачи разрешения, а данные о договоре окажутся в документах перевозчика заранее. В результате механизм допуска к рынку и последующего надзора должен стать более последовательным.