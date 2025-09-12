Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иосиф Пригожин
© wikimedia.org by Yv3010 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:15

Поездка, которая стоила нервов: как Валерия и Иосиф Пригожин стали жертвами таксиста

Обычная поездка по Стамбулу для Валерии и её супруга обернулась настоящим стрессом. Казалось бы, что может быть проще, чем вызвать такси в туристическом городе? Однако певица и её муж попали в неприятную историю, которая стала для них неожиданным испытанием.

Как начался конфликт

В тот день супруги отправились по делам и воспользовались услугами местного таксиста. По словам продюсера, он решил оплатить поездку картой. Но водитель утверждал, что терминал не работает. Иосиф несколько раз прикладывал карту, пока наконец не заметил, что с его счёта списалась огромная сумма — почти миллион рублей, что эквивалентно 12 тысячам долларов.

"Будьте аккуратнее с таксистами в Стамбуле", — предупредил продюсер Иосиф Пригожин.

Быстрая реакция и поимка мошенника

Ситуация могла бы закончиться печально, но у Пригожина оказалось хорошее внимание к деталям. Он сумел запомнить номер автомобиля, и это стало решающим фактором. Водителя нашли буквально через час после инцидента. Об этом сообщило издание StarHit, уточнив, что деньги супругам вернули.

Обман и оправдания

Когда таксиста задержали, он попытался оправдаться. Муж Валерии вспоминает, что поведение водителя резко изменилось: от уверенности и наглости до покаянных извинений.

"Он был скотиной в такси, а потом негодяй с поджатым хвостом! Сказал: "Я студент, простите меня". <…> Мы написали заявление в полицию, жалобу отправили и уехали. Деньги, конечно, вернули, но осадок остался", — рассказал супруг Валерии.

