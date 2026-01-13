Сел в такси — а оно вне закона: "Госуслуги" научились вскрывать подмену за минуту

На "Госуслугах" появился новый инструмент, который позволяет пассажирам быстро выяснить, легально ли работает выбранное такси и есть ли у автомобиля разрешение на перевозки. Об этом сообщает издание "Известия": функция опирается на государственные реестры и должна помочь снизить число незаконных перевозчиков, на фоне того как в начале 2026 года в России уже вступили в силу изменения, усиливающие ответственность водителей и компаний за отдельные нарушения.

Как работает проверка такси на "Госуслугах"

Сервис на портале "Госуслуги" показывает сведения о легковом такси и данные о перевозчике. Информация подгружается из системы Минтранса "Такси", где собраны разрешения на перевозки и список автомобилей, включённых в реестр легковых такси. В Минцифры подчеркивают, что такая проверка подтверждает легальность работы такси и упрощает для пассажира первичную оценку поездки.

Проверить машину можно двумя способами: отсканировать QR-код, размещённый в салоне автомобиля, либо ввести данные вручную. Для ручной проверки потребуется указать государственный номер и регион, где работает такси.

Зачем это вводят и что делать при расхождениях

В министерстве связывают запуск функции с задачей повысить безопасность на дорогах и сократить количество незаконных перевозчиков. По данным, которые отражаются в реестре, пассажир может увидеть, соответствует ли перевозчик требованиям закона, а автомобиль — установленным правилам работы легкового такси.

Если сведений в реестре нет или в них обнаружена ошибка, пользователь может направить сообщение о нарушении через платформу обратной связи.

Ужесточение санкций в начале 2026 года

Запуск сервиса совпал по времени с изменениями в административном законодательстве, которые усиливают ответственность за нарушения, связанные с безопасностью перевозок. Так, 9 января в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, установившие новые санкции за нарушения правил безопасности при перевозке детей. Штраф для водителя теперь составляет 5 тыс. рублей вместо прежних 3 тыс. рублей.

Для должностных лиц санкция увеличена вдвое — до 50 тыс. рублей, ранее она составляла 25 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф вырос до 200 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей. На этом фоне инструменты, позволяющие сверять легальность перевозчика и его машины по официальным данным, становятся частью общей логики повышения контроля в сфере перевозок.