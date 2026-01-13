Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Жёлтое такси зимой
Жёлтое такси зимой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:30

Сел в такси — а оно вне закона: "Госуслуги" научились вскрывать подмену за минуту

Госуслуги запустили проверку легальности такси по реестрам — Минцифры

На "Госуслугах" появился новый инструмент, который позволяет пассажирам быстро выяснить, легально ли работает выбранное такси и есть ли у автомобиля разрешение на перевозки. Об этом сообщает издание "Известия": функция опирается на государственные реестры и должна помочь снизить число незаконных перевозчиков, на фоне того как в начале 2026 года в России уже вступили в силу изменения, усиливающие ответственность водителей и компаний за отдельные нарушения.

Как работает проверка такси на "Госуслугах"

Сервис на портале "Госуслуги" показывает сведения о легковом такси и данные о перевозчике. Информация подгружается из системы Минтранса "Такси", где собраны разрешения на перевозки и список автомобилей, включённых в реестр легковых такси. В Минцифры подчеркивают, что такая проверка подтверждает легальность работы такси и упрощает для пассажира первичную оценку поездки.

Проверить машину можно двумя способами: отсканировать QR-код, размещённый в салоне автомобиля, либо ввести данные вручную. Для ручной проверки потребуется указать государственный номер и регион, где работает такси.

Зачем это вводят и что делать при расхождениях

В министерстве связывают запуск функции с задачей повысить безопасность на дорогах и сократить количество незаконных перевозчиков. По данным, которые отражаются в реестре, пассажир может увидеть, соответствует ли перевозчик требованиям закона, а автомобиль — установленным правилам работы легкового такси.

Если сведений в реестре нет или в них обнаружена ошибка, пользователь может направить сообщение о нарушении через платформу обратной связи.

"Проверка помогает повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если сведений в реестре нет или в них ошибка, можно сообщить о нарушении через платформу обратной связи", — добавили в Минцифры.

Ужесточение санкций в начале 2026 года

Запуск сервиса совпал по времени с изменениями в административном законодательстве, которые усиливают ответственность за нарушения, связанные с безопасностью перевозок. Так, 9 января в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, установившие новые санкции за нарушения правил безопасности при перевозке детей. Штраф для водителя теперь составляет 5 тыс. рублей вместо прежних 3 тыс. рублей.

Для должностных лиц санкция увеличена вдвое — до 50 тыс. рублей, ранее она составляла 25 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф вырос до 200 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей. На этом фоне инструменты, позволяющие сверять легальность перевозчика и его машины по официальным данным, становятся частью общей логики повышения контроля в сфере перевозок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибка при замене масла ускоряет износ двигателя — специалисты сегодня в 3:55
Перестал экономить на этой процедуре — и мотор задышал по-новому: результат заметен уже через 1000 км

Обычная замена масла не всегда очищает двигатель: на дне картера остаётся осадок со стружкой. Как убрать его и продлить ресурс мотора.

Читать полностью » Грибок в кондиционере появляется из-за резкого отключения двигателя — автоэксперт вчера в 18:35
Не глушите мотор, пока не сделали это: простой секрет против запаха в салоне

Почему нельзя глушить двигатель с включённым кондиционером и как избежать запаха и грибка: простой приём и правила ухода за системой круглый год.

Читать полностью » Накладки на ремни безопасности приведут к штрафам — автоэксперт Васильев вчера в 16:49
Ремень безопасности с сюрпризом: эта деталь станет причиной штрафа

Автоэксперт Егор Васильев рассказал NewsInfo, почему накладки на ремни безопасности могут привести к штрафам и проблемам с системами контроля.

Читать полностью » Агрессивная езда сокращает ресурс подвески — автоэксперты вчера в 14:17
Каждая такая привычка сокращает ресурс ходовой — водители делают это каждый день

Подвеска может служить дольше, если изменить несколько привычек за рулём. Почему скорость, шины и даже мойка днища влияют на ресурс ходовой — в разборе.

Читать полностью » Интервал допуска к вождению хотят уменьшить с 6 месяцев до 60 дней - МВД вчера в 14:07
Полгода ожидания могут отменить: МВД меняет правила допуска к экзамену по вождению

МВД планирует сократить сроки получения прав на вождение с полугода до 60 дней. Узнайте, какие новшества ждут будущих водителей и что нужно знать о новых правилах.

Читать полностью » OMODA и JAECOO запланировали обновление модельного ряда в 2026 году - Илья Петров вчера в 10:55
Кроссоверы захватывают рынок: в 2026 году российский авторынок ждёт большая перезагрузка

В 2026 году российский авторынок готовит ряд обновлений, прежде всего в сегменте кроссоверов. Какие модели станут бестселлерами?

Читать полностью » Установку багажника на крыше приравняли к изменению конструкции — ГИБДД вчера в 10:26
Багажник на крыше обернулся крупным штрафом: одна деталь, которую все упускают

Багажник на крыше может обернуться штрафом и требованием снять конструкцию. Какие условия делают установку законной и что проверяют в ГАИ.

Читать полностью » При замке на колесе рекомендовано снять его и установить запаску — автоспециалисты вчера в 6:10
Нашли замок на колесе — не спешите ломать: одна ошибка стоит слишком дорого

Замок на колесе способен испортить планы за считаные минуты, но необдуманные действия могут обойтись ещё дороже. Важно понять, как действовать без лишнего риска.

Читать полностью »

Новости
Наука
Нейтронная активность на Чернобыльской АЭС не связана с аварией — исследование
Туризм
В Харбине построили ледяной мегаполис с аттракционами — Reuters
Авто и мото
Подержанные автомобили скрывают много проблем — продавцы
Садоводство
Осенний полив магнолии проводят до промерзания почвы - Better Homes and Gardens
Дом
Яблочный уксус помогает снимать жирную плёнку на кухонных поверхностях - Southern Living
Еда
Стручковая фасоль на сковороде с чесноком сохраняет хрусткость и яркий цвет — повар
Питомцы
Малый мозг у собак связали с лучшей обучаемостью — Biology Letters
Наука
Океаны за год поглотили тепло как от 12 атомных бомб в секунду – Science Post
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet