Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
такси Yandex GO
такси Yandex GO
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:30

Такси перестали убегать от правил: что на самом деле изменилось на московских дорогах

В Москве за январь–сентябрь 2025 года число ДТП с участием такси снизилось на 5,8% — ГИБДД

С начала 2025 года в Москве наблюдается заметное улучшение безопасности на дорогах с участием такси. Согласно данным столичного управления Госавтоинспекции, с января по сентябрь произошло 1 244 ДТП с участием автомобилей этой категории, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение аварийности

Отмечается, что в этих происшествиях погибло 26 человек, а ещё 1 459 получили травмы. Эти показатели демонстрируют снижение на 29,7% и 4,6% соответственно. Специалисты ГИБДД связывают улучшение статистики с усилением контроля за водителями такси и продолжают планомерно следить за соблюдением правил перевозки пассажиров.

Контроль и надзор

Гаишники подчёркивают, что регулярные проверки, мониторинг поведения водителей и применение штрафных санкций за нарушения положительно влияют на безопасность на дорогах. По словам представителей ведомства, такой подход позволяет не только уменьшить количество аварий, но и стимулирует водителей более ответственно относиться к работе.

Новые разрешённые модели для такси

Параллельно с этим Министерство промышленности и торговли России готовит расширение списка автомобилей, которые можно использовать для таксомоторных перевозок. В обновлённый перечень планируется включить модели, собранные в Туле, Калуге и Калининграде. Это позволит операторам такси расширить выбор техники и, вероятно, повысить комфорт пассажиров.

Сравнение текущей и прошлой статистики

Показатель Январь-сентябрь 2024 Январь-сентябрь 2025 Изменение
ДТП с такси 1 321 1 244 -5,8%
Погибшие 37 26 -29,7%
Пострадавшие 1 527 1 459 -4,6%

Советы для таксистов

  1. Следить за скоростным режимом, особенно в зонах с высокой плотностью движения.

  2. Использовать системы контроля усталости водителя.

  3. Регулярно проходить технический осмотр автомобиля и следить за состоянием шин, тормозов и сигнализации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пренебрежение проверкой состояния автомобиля → поломка на дороге → регулярная диагностика и использование сервисов ТО.

  • Игнорирование правил дорожного движения → штрафы и аварии → обучение безопасному вождению и соблюдение ПДД.

  • Отсутствие контроля за временем работы → усталость и риск ДТП → внедрение приложений для контроля смен и отдыха водителей.

А что если…

Если улучшение дисциплины водителей такси продолжится, это может положительно сказаться на общей статистике аварий в городе и снизить нагрузку на скорую помощь и страховые компании.

FAQ

Как выбрать автомобиль для работы в такси?
Ориентируйтесь на список разрешённых моделей, учитывайте расход топлива, комфорт и стоимость обслуживания.

Сколько стоит обслуживание нового автомобиля для такси?
В среднем расходы зависят от модели и пробега, но регулярное ТО помогает снизить риск поломок и аварий.

Что лучше: бензиновый или электромобиль для такси?
Бензиновый подходит для длительных поездок с быстрым заправочным циклом, электромобиль — для городских маршрутов и снижения затрат на топливо.

Мифы и правда

  • Миф: "Таксисты всегда нарушают ПДД". Правда: контроль ГИБДД и внедрение современных систем мониторинга снижает риск нарушений.

  • Миф: "Все новые машины для такси слишком дорогие". Правда: обновлённый список включает доступные модели отечественного производства.

Исторический контекст

Ранее ограничения для такси включали только определённые марки и модели, что ограничивало развитие отрасли. Расширение перечня автомобилей позволяет отрасли гибко реагировать на спрос и улучшать качество сервиса.

3 интересных факта

  1. Большинство аварий с участием такси происходят в час пик.

  2. Усиленный контроль за водителями снижает количество ДТП даже на оживлённых улицах.

  3. Электромобили постепенно входят в число разрешённых для таксомоторных перевозок моделей, что снижает нагрузку на городской воздух.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Покупка автозапчастей по VIN-коду признана самым надёжным способом выбора — мнение специалистов сегодня в 12:57
Онлайн-заказ автозапчастей — не рулетка: 10 правил, которые спасут вас от подделок и потерь

Онлайн-покупка запчастей для иномарок может быть выгодной и безопасной — если знать правила. Вот 10 проверенных советов, которые помогут избежать подделок и ошибок при заказе.

Читать полностью » Герметик и ремкомплект помогут при проколе шины — советы автомехаников сегодня в 11:53
Гвоздь в шине — не приговор: как доехать до сервиса, даже если колесо умирает на глазах

Колесо спустило, а запаски нет? Не спешите паниковать — существует несколько способов временно восстановить давление и безопасно добраться до шиномонтажа.

Читать полностью » Эксперты предупредили: до 50% автозапчастей на рынке — подделки сегодня в 10:48
Пробка, колодка, фильтр — и капремонт в подарок: незаметные подделки, которые губят двигатель

Поддельные автозапчасти — угроза, которую трудно заметить. Разбираем, как они маскируются под оригинал и почему даже мелкая подделка может обернуться серьёзной поломкой.

Читать полностью » ГИБДД: каждый десятый водитель засыпает за рулём и теряет контроль над машиной сегодня в 9:12
Микросон длиной в секунду: как водители засыпают на ходу и больше не просыпаются

Каждый десятый водитель попадает в аварию из-за усталости. Как распознать первые признаки сонливости и какими способами действительно можно избежать беды?

Читать полностью » ЕС требует пересмотра стандартов безопасности из-за электронных дверных ручек в автомобилях сегодня в 8:55
Электронные ручки убивают: почему ЕС требует спасать людей от “умных” автомобилей

ЕС требует от автопроизводителей изменить электронные дверные ручки после смертельных ДТП — выяснилось, что новые технологии могут стоить жизни.

Читать полностью » Юрист: за прокол шины на плохой дороге можно взыскать компенсацию сегодня в 8:25
Водители теряют колёса, а потом — и машины: ошибки, которые совершают все

Что делать, если колесо внезапно спустило на трассе? Рассказываем, как действовать в дороге, зафиксировать ущерб и даже получить компенсацию от дорожных служб.

Читать полностью » Huawei и Chery создали совместную компанию для развития электромобилей Luxeed сегодня в 7:51
Когда сталь встречает ИИ: из чего Huawei и Chery куют нового монстра премиум-класса

Huawei и Chery делают ставку на Luxeed, превращая его в технологический бренд будущего. Чем уникален их союз и почему он способен изменить мировой рынок — читайте в материале.

Читать полностью » Автоэксперт: запах бензина в машине указывает на утечку топлива сегодня в 7:22
Аромат кофе, мокрые коврики и тосол — три повода срочно заглянуть под капот

Неприятный запах в машине может испортить любую поездку. Рассказываем, как устранить источник вони, а не просто замаскировать его.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Фазан признан диетическим продуктом с низкой калорийностью и высоким содержанием витаминов группы B
Питомцы
Кошки выражают доверие к человеку медленным морганием
Еда
Шеф Гордон Рамзи: минимизация пищевых отходов — не мода, а необходимость
Технологии
Исследование Graphite: более 50% интернет-контента в 2025 году создаётся искусственным интеллектом
Спорт и фитнес
Йога, тайцзи и активные видеоигры признаны самыми полезными для мозга
Садоводство
Тонкости хранения картофеля: как поддерживать оптимальные условия для долгосрочного хранения
Туризм
Путешественница пожаловалась на грубость персонала аэропорта Минеральных Вод
Садоводство
Тыквенные семечки как удобрение: полезные свойства и методы применения для огорода
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet