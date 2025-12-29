Такси в Новый год дорожает не всю ночь: самый жёсткий пик наступает внезапно и быстро проходит

В новогодние праздники такси может стать самым дорогим способом добраться домой — особенно в тот момент, когда город одновременно выходит на улицу после боя курантов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на представителей сервиса Яндекс Go.

Когда такси дороже всего и когда можно сэкономить

Самый дорогой временной отрезок — сразу после полуночи, когда тысячи людей одновременно пытаются уехать из центра, от друзей или с праздничных площадок. Именно в 00:00 спрос достигает максимума, а стоимость поездок резко растёт. По информации источника, умеренный уровень цен возвращается лишь ближе к 3-4 утра, когда поток пассажиров постепенно снижается.

При этом динамика не одинакова для всей страны. Представители Яндекс Go отмечают, что в ряде городов повышенная активность начинается задолго до полуночи, а пиковые окна смещаются из-за часовых поясов, погодных условий и особенностей праздничных перемещений.

Как меняется спрос в разных регионах

В Хабаровске и Владивостоке повышенная активность, по данным сервиса, фиксируется уже с 16:00-18:00 по местному времени 31 декабря.

В Сибири и на Урале спрос начинает ощутимо расти после 19:00-20:00. В Яндекс Go объясняют это сочетанием активных поездок и сложных погодных условий, которые могут замедлять движение и увеличивать число заказов. А в Москве и Санкт-Петербурге спрос распределяется волнообразно: рост после 20:00, временная стабилизация к 22:00 и резкий скачок ближе к полуночи.

Что происходит 1 января и когда цены приходят в норму

1 января утром и в течение всего дня спрос на такси обычно остаётся повышенным. Однако, как следует из данных сервиса, примерно с 8 до 10 утра стоимость поездок держится на уровне базовой. Это окно может стать самым спокойным вариантом для тех, кто планирует перемещения без переплаты в первый день года.

Уже ко 2 января ситуация, по словам представителей Яндекс Go, выравнивается.