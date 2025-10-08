Такси подорожало вдвое: тюменцы заметили скачок цен после сообщений о беспилотниках

Вечером 6 октября тюменцы заметили резкий рост цен на поездки в такси. Это произошло после сообщений об обнаружении беспилотников в районе Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Цены выросли почти вдвое

Жители города рассказали URA. RU, что тарифы в популярных сервисах такси выросли примерно в два раза.

"Цены на такси раза в два выше, чем обычно. Доехать от центра до "Дома обороны" — около 500 рублей, до "Восточки" — около 600. И это в десятом часу вечера в понедельник. При этом пробок в городе нет", — сообщили читатели агентству.

По их словам, рост стоимости произошёл в течение часа после появления новостей о происшествии.

Что произошло на Антипинском НПЗ

До этого сообщалось, что вечером 6 октября жители южной части Тюмени слышали хлопки и видели вспышки в районе Антипинского НПЗ. Позже власти подтвердили, что над территорией предприятия были обнаружены и обезврежены несколько беспилотников.

Инцидент не повлиял на работу завода и городских служб, однако вызвал всплеск тревожных сообщений в соцсетях и мессенджерах, что, по всей видимости, спровоцировало временный рост спроса на такси.