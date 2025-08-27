Шлагбаумы против такси: чем обернётся новая инициатива для дворов Москвы

Стоит ли такси пускать во дворы? Этот вопрос в Москве и других городах снова стал актуальным. Уже с октября столичные власти упростят процедуру установки шлагбаумов, чтобы жители могли ограничивать доступ к своим дворам. Инициатива, по мнению автоэкспертов, может стать спасением для тех, кто ежедневно сталкивается с хаотичной парковкой.

Почему дворы превращаются в парковки

Автоюрист и эксперт Дмитрий Золотов отмечает, что проблема особенно заметна на окраинах Москвы. Многие автомобилисты оставляют машины у жилых домов, пересаживаясь на общественный транспорт, и дворы постепенно превращаются в стихийные стоянки.

"Помимо этого, во дворах очень много паркуется таксистов, а они вообще не должны там присутствовать", — подчеркнул Золотов.

Такая ситуация создаёт серьёзные неудобства для жителей: машины занимают каждый свободный метр, а резидентских парковочных мест всё равно не хватает.

Дети, школы и пробки во дворах

Во многих дворах расположены детские сады и школы. Родители привозят туда детей и нередко бросают автомобили прямо у подъездов. Это создаёт заторы, мешает проезду и повышает аварийные риски.

По словам эксперта, шлагбаумы помогут навести порядок.

"Чтобы проводить ребёнка, они оставляют машины, создавая помехи жителям — для них установка шлагбаумов станет эффективным инструментом решения проблемы", — пояснил он.

Как изменились правила

Раньше жителям приходилось проходить сложную бюрократическую процедуру: собирать подписи, согласовывать проект с администрацией, искать финансирование. Теперь всё станет проще: установку шлагбаумов будут контролировать городские власти, а жильцам останется лишь выразить инициативу.

Эта мера, по словам Золотова, сделает процесс быстрым и понятным. Он уверен, что нововведения особенно оценят жители густонаселённых районов, где ситуация с парковкой стоит острее всего.