Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Городская улица
Городская улица
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 0:58

Шлагбаумы против такси: чем обернётся новая инициатива для дворов Москвы

Эксперт Дмитрий Золотов: такси не должны заезжать во дворы Москвы

Стоит ли такси пускать во дворы? Этот вопрос в Москве и других городах снова стал актуальным. Уже с октября столичные власти упростят процедуру установки шлагбаумов, чтобы жители могли ограничивать доступ к своим дворам. Инициатива, по мнению автоэкспертов, может стать спасением для тех, кто ежедневно сталкивается с хаотичной парковкой.

Почему дворы превращаются в парковки

Автоюрист и эксперт Дмитрий Золотов отмечает, что проблема особенно заметна на окраинах Москвы. Многие автомобилисты оставляют машины у жилых домов, пересаживаясь на общественный транспорт, и дворы постепенно превращаются в стихийные стоянки.

"Помимо этого, во дворах очень много паркуется таксистов, а они вообще не должны там присутствовать", — подчеркнул Золотов.

Такая ситуация создаёт серьёзные неудобства для жителей: машины занимают каждый свободный метр, а резидентских парковочных мест всё равно не хватает.

Дети, школы и пробки во дворах

Во многих дворах расположены детские сады и школы. Родители привозят туда детей и нередко бросают автомобили прямо у подъездов. Это создаёт заторы, мешает проезду и повышает аварийные риски.

По словам эксперта, шлагбаумы помогут навести порядок.

"Чтобы проводить ребёнка, они оставляют машины, создавая помехи жителям — для них установка шлагбаумов станет эффективным инструментом решения проблемы", — пояснил он.

Как изменились правила

Раньше жителям приходилось проходить сложную бюрократическую процедуру: собирать подписи, согласовывать проект с администрацией, искать финансирование. Теперь всё станет проще: установку шлагбаумов будут контролировать городские власти, а жильцам останется лишь выразить инициативу.

Эта мера, по словам Золотова, сделает процесс быстрым и понятным. Он уверен, что нововведения особенно оценят жители густонаселённых районов, где ситуация с парковкой стоит острее всего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи российских автомобилей за январь–июль 2025 года упали на 19% — вчера в 19:44

Лидеры становятся аутсайдерами: что происходит с рынком отечественных авто

Продажи российских автомобилей рухнули почти на 20% в 2025-м, но на рынке есть и сенсации: одни модели сдают позиции, а другие растут в десятки раз.

Читать полностью » Nissan завершил выпуск GT-R R35 и готовит новое поколение R36 вчера в 18:38

Nissan прощается с машиной, которую называли "Богом скорости"

Nissan прощается с легендарным GT-R R35 и готовит преемника. Каким будет новый спорткар — электрическим суперкаром или гибридом?

Читать полностью » Haval H5 и H9 исчезли из салонов России из-за переноса сборки в Казахстан — No Limits вчера в 17:33

Новые Haval H9 и H5 пропали из салонов: что скрывается за паузой в продажах

Внедорожники Haval H9 и H5 исчезли из российских салонов. Почему новые версии недоступны и как изменится схема поставок — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Lamborghini Fenomeno 2026 стал самым мощным автомобилем марки — 1080 л.с. и 350 км/ч вчера в 16:30

Самая мощная Lamborghini в истории: Fenomeno разгоняется быстрее, чем можно представить

Lamborghini Fenomeno — новый гиперкар с самым мощным V12 в истории марки. Всего 30 экземпляров, гибридные технологии и скорость, от которой перехватывает дыхание.

Читать полностью » Mercedes разработает новый V8 для AMG с гибридом к 2027 году вчера в 15:27

AMG идёт против тренда — новый мотор обещает больше, чем легенда Black Series

Mercedes возвращает под капот легендарный V8, усилив его мягким гибридом и соответствием Euro 7. Чем обернётся эта стратегия для AMG?

Читать полностью » General Motors отзывает 23,5 тыс. Chevrolet Corvette из-за дефекта бензобака вчера в 14:57

Спорткар мечты с детонатором внутри: почему тысячи Corvette срочно вернут в сервис

General Motors отзывает 23 тысячи Chevrolet Corvette: дефект крышки бензобака может привести к утечке топлива и пожару.

Читать полностью » Гордон Мюррей создал GMSV S1 LM — современный ответ культовому McLaren F1 сегодня в 11:45

Новый суперкар от создателя McLaren F1: наследник, которого ждали 30 лет

Гордон Мюррей сделал невозможное — представил настоящий преемник McLaren F1. Новый GMSV S1 LM сочетает культовый дизайн и экстремальный V12.

Читать полностью » Автовладельцы о режиме EcoPro: зачем нужны режимы Eco, Sport и Comfort в современных автомобилях вчера в 13:40

Авто с десятком настроек, а водитель жмёт всегда одну кнопку

Современные машины предлагают десятки режимов движения — от Eco до Sport+. Но многие ли ими пользуются, и в каких ситуациях это реально помогает?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Терапевт Иван Ромасов: мокрые ноги вызывают спазм сосудов и ослабляют защиту слизистой
Питомцы

Эксперты: акита-ину и чау-чау относятся к наиболее независимым породам собак
Авто и мото

Более 3 млн машин выйдут на дороги Подмосковья в начале учебного года — Минтранс
Наука и технологии

Nature: площадь морского льда у побережья Антарктиды сократилась на 100 км с 2014 года
Дом

Каплина: хлорофитум, спатифиллум и замиокулькас подойдут даже начинающим цветоводам
Спорт и фитнес

Бег 800 метров пять раундов с отдыхом 3 минуты: инструкция для спортсменов
Спорт и фитнес

Кеони Худоба рассказал, как выполнять 10-минутный комплекс HIIT для пресса и ног
Еда

Вафли с ванильным пудингом и бисквитный крем без выпечки: подборка десертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru