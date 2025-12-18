Такси по новым правилам, но не сразу: для самозанятых ввели защитную квоту

Рынок такси в России готовится к поэтапным изменениям, которые должны смягчить переход к новым требованиям в сфере автопарка. Закон, принятый Госдумой в третьем чтении, вводит специальные условия для самозанятых водителей и фиксирует их долю в региональных реестрах. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ" со ссылкой на данные профильных организаций.

Квота для самозанятых водителей

Принятый закон предусматривает введение региональной квоты для самозанятых таксистов в размере 25% от общего числа автомобилей, внесённых в реестр такси конкретного субъекта РФ. Речь идёт о водителях, которые работают на личных иномарках, не подпадающих под требования локализации.

Для включения в квоту установлены дополнительные условия. Автомобиль должен находиться в собственности водителя не менее шести месяцев, а сам водитель обязан работать на нём лично, без передачи машины третьим лицам. Такой подход, как следует из логики закона, направлен на сохранение сегмента индивидуальной занятости в отрасли.

Сроки действия и роль Минтранса

Как поясняется, новые нормы носят временный характер и будут действовать до 1 января 2033 года. Предполагается, что за этот период рынок сможет адаптироваться к структурным изменениям без резких последствий для пассажиров и перевозчиков. Ежегодные лимиты в рамках установленной квоты будет определять Министерство транспорта России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя решение, указал, что семилетний переходный период должен обеспечить плавную перестройку отрасли. Законодатель исходит из необходимости избежать одномоментного вытеснения самозанятых водителей и резкого сокращения числа доступных автомобилей.

Оценки отрасли и авторынка

В Общественном совете по развитию такси считают, что квота в 25% позволит частично сохранить доступ к рынку для тех, кто работает на себя. По их оценке, такая мера не приведёт к дефициту машин и не создаст критических перекосов в структуре предложения услуг такси.

Параллельно с этим изменения накладываются на общие тенденции автомобильного рынка. В пресс-службе агентства "АВТОСТАТ" отмечают, что в 2026 году доля отечественных брендов на рынке новых легковых автомобилей может вырасти примерно до 40% против нынешних 33%. Доля китайских марок, напротив, может снизиться ниже 50%, тогда как сейчас она превышает 52%. Эти сдвиги напрямую влияют на доступность транспорта для таксомоторных перевозок и стратегию обновления автопарков.