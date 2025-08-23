Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Водители в шоке: привычные иномарки исчезнут из такси — что останется вместо них

Российские таксопарки в 2026 году лишатся иностранных автомобилей — закон Госдумы

С 2026 года российский рынок такси ждут радикальные изменения. Госдума приняла законы, которые фактически запрещают использование иностранных автомобилей в перевозках. Уже весной таксопарки начнут массово распродавать машины зарубежного производства — сегодня их доля превышает 80%.

Что изменится для бизнеса

По новым правилам перевозчики не смогут закупать иномарки и регистрировать уже используемые авто. Дополнительно вводится ограничение на передачу машин в аренду индивидуальным предпринимателям без переоформления разрешения, что рушит привычную бизнес-модель.

"Вероятно, когда готовились эти законы, не учитывались подводные камни отрасли", — отмечает генеральный директор такси "Главный путь" Аркадий Лодягин.

Почти все таксопарки в крупных городах работают через аренду автомобилей. Ранее водители были самозанятыми, теперь многие выбирают статус ИП ради налоговых льгот. Однако новые законы делают такую схему невозможной: для аренды потребуется повторное внесение машины в реестр, а с марта это станет недоступно для иномарок.

Удар по рынку и водителям

На форуме МЕФТ представители отрасли признали, что компании будут вынуждены продавать иностранные автомобили по заниженным ценам. Это приведет к миллиардным убыткам и, вероятно, к банкротству части перевозчиков.

"Под запрет переоформления попадают и лизинговые машины", — уточнил инвестор такси "Шоколад" Спартак Заболотский.

Эксперты считают, что поток таких авто неизбежно устремится в Казахстан и другие страны ЕАЭС, где нет ограничений.

Что останется в автопарках

Законодатель фактически оставил таксопаркам ограниченный выбор: "Лада", "Москвич" и несколько моделей Evolute и XCITE. Эти машины покрывают лишь сегменты "Эконом" и "Комфорт".

"В тарифах 'Комфорт+', 'Бизнес' и 'Минивэн' отечественный автопром предложить нечего", — говорит руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников.

Последствия для пассажиров

Подорожание услуг такси становится практически неизбежным.

  • отечественные машины дороже и менее надежны;
  • расходы на ремонт будут расти;
  • часть водителей уйдет с рынка.

"Все расходы будут в цене поездки! Локализацию будут оплачивать пассажиры", — подчеркивает Стенников.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, подтверждает: рост тарифов — лишь вопрос времени.

Масштабы возможной распродажи

По данным компании "Шоколад", только в 2023 году таксопарки приобрели 27 тысяч иномарок в лизинг. Всего же на рынке насчитывается почти 800 тысяч автомобилей с действующими разрешениями, из которых лишь малая часть — российские модели.

На вторичном рынке ситуация не лучше: бывшие в такси автомобили быстро теряют в цене. Например, кроссовер Haval Jollion, купленный в лизинг за 2,22 млн рублей, через три года стоит вдвое дешевле, тогда как аналогичная машина у частного владельца сохраняет большую часть стоимости.

Тем временем резкое укрепление рубля делает ввоз российских подержанных машин в Казахстан невыгодным: новые китайские авто на местном рынке обходятся дешевле.

