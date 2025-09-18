Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
такси, Яндекс Go
такси, Яндекс Go
© Wikimedia Commons by RG72 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 I
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Такси после 1 марта 2026 года: кто останется на дороге, а кого вытолкнут новые правила

В России с 1 марта 2026 года запретят такси на авто без локализации — под угрозой 200 тыс. водителей

Рынок такси в России стоит на пороге серьёзных перемен. С 1 марта 2026 года вступят в силу поправки, которые обязывают перевозчиков использовать автомобили с высокой долей российских компонентов или машины, собранные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Это решение уже вызвало бурные обсуждения, ведь последствия затронут и водителей, и пассажиров.

По оценкам экспертов, более 200 тысяч таксистов будут вынуждены покинуть рынок. Такая потеря составляет примерно пятую часть всех водителей, а значит, спрос и предложение в сфере перевозок изменятся кардинально.

Какие машины сейчас возят пассажиров

По данным Международного евразийского форума "Такси", в 2024 году самыми популярными марками стали корейские Kia и Hyundai, а также отечественная Lada. В десятку вошли и такие бренды, как Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.

Если говорить о моделях в Москве, лидируют Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda (Octavia и Rapid). Большинство этих машин ещё до 2022 года выпускались в России в рамках СПИКов. Но после ухода западных компаний производство остановилось, а ресурс уже выпущенных автомобилей ограничен.

Сравнение: какие автомобили подходят под новые правила

Категория Модели, подходящие под локализацию Проблемные модели
Эконом Lada Granta, старые Kia Rio, Solaris (до 2022 г.) Geely, Chery (без локализации)
Комфорт Skoda Octavia, VW Polo (выпущенные в РФ до 2022 г.) Новые партии без локального производства
Бизнес Mercedes-Benz E-Class (локализован до 2022 г.) Почти все остальные бизнес-авто
Premier/Elite Нет доступных моделей Весь премиум-сегмент

Советы шаг за шагом для водителей и компаний

  1. Проверить возраст автомобиля: агрегаторы, включая "Яндекс Такси", принимают к работе машины с 2016 года выпуска и младше.

  2. Рассмотреть лизинг или кредитные программы на Lada, "Москвич", Evolute, Voyah или Rosva Motors.

  3. Следить за новыми СПИКами: на рынок выходят Tenet и другие проекты.

  4. При планировании перехода учитывать требования разных тарифов — от "Эконом" до Business.

  5. Не откладывать замену парка: после 2026 года спрос на доступные авто возрастёт, и цены пойдут вверх.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставаться с автомобилем иностранной марки, не подходящей под СПИК.
    Последствие: невозможность работать в такси.
    Альтернатива: замена на Lada, "Москвич" или Evolute.

  • Ошибка: рассчитывать на премиум-сегмент без локализованных моделей.
    Последствие: закрытие направления Business, Premier и Elite.
    Альтернатива: ориентироваться на сегменты "Эконом" и "Комфорт".

  • Ошибка: ждать до последнего момента.
    Последствие: рост цен на подержанные машины и дефицит запчастей.
    Альтернатива: заранее рассмотреть лизинг через "Яндекс Такси" или банковские программы.

А что если…

Что будет, если часть водителей действительно уйдёт? Вероятно, тарифы вырастут, а в регионах такси станет менее доступным. Однако параллельно государство может активизировать поддержку отечественных производителей — субсидии, льготные кредиты и расширение СПИКов могут компенсировать часть нагрузки.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы
Рост локального производства Потеря 200 тыс. водителей
Развитие брендов Lada, Москвич, Evolute Дефицит авто в бизнес- и премиум-сегменте
Снижение зависимости от импорта Повышение цен на поездки
Возможность субсидирования новых авто Ограниченный выбор машин

FAQ

Как выбрать машину для работы в такси после 2026 года?
Стоит смотреть на марки с локализацией: Lada, Москвич, Evolute, Voyah. Также новые бренды Rosva Motors и Tenet.

Сколько стоит обновить автомобильный парк?
Цена зависит от модели: Lada Granta — от 1 млн руб., Москвич 3 — от 2 млн руб., электромобили Evolute — от 2,5 млн руб. и выше.

Что лучше для работы — бензиновая Lada или электромобиль Evolute?
Бензиновая модель дешевле и привычнее, но электромобиль выгоднее в эксплуатации: ниже затраты на зарядку и меньше расходов на обслуживание.

Мифы и правда

  • Миф: после 2026 года такси исчезнет.
    Правда: рынок сократится, но отечественные бренды займут часть ниши.

  • Миф: в бизнес-тарифах останется Mercedes-Benz.
    Правда: доступность модели ограничена, и заменить её нечем.

  • Миф: цены на поездки упадут.
    Правда: они вырастут, так как количество машин уменьшится.

Три интересных факта

  1. В 1850-х годах первые такси в России были гужевыми экипажами с фиксированным тарифом.

  2. В 2011 году "Яндекс Такси" сделал заказ машины через приложение массовым явлением.

  3. Сегодня таксомоторный рынок в РФ насчитывает более 1 млн автомобилей, что делает его одним из крупнейших в мире.

Исторический контекст

  • 2012 год — активное развитие агрегаторов (Uber, "Яндекс Такси").

  • 2020 год — первые льготные программы обновления автопарка.

  • 2022 год — уход западных автоконцернов из России.

  • 2025 год — принятие закона о локализации автомобилей для такси.

  • 2026 год — вступление закона в силу и начало реформы рынка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Риски самостоятельной замены свечей зажигания: пять ошибок, которые могут вывести двигатель из строя вчера в 23:24

Ваш мотор кричит о помощи: 5 глупых оплошностей при замене свечей, которые разрушат всё

Замена свечей кажется пустяком, но ошибки при этой процедуре способны привести к капремонту. Разбираем пять главных промахов.

Читать полностью » Самостоятельный ремонт царапин на бампере: пошаговая инструкция и необходимые материалы вчера в 22:58

Полировка против царапин: как выровнять лакокрасочное покрытие без мастеров

Царапины на бампере — не повод ехать в сервис. Узнайте, как убрать их самостоятельно с помощью пасты, полировки и ремонтного карандаша.

Читать полностью » Автомеханик рассказал о различиях между оригинальными и поддельными деталями вчера в 22:10

Подделки убивают ваш автомобиль: автомеханик научил распознавать фальшивки по цене, весу и упаковке

Автомеханик рассказал, как отличить оригинальную запчасть от подделки: на что смотреть в цене, упаковке и весе, а также как выбрать надёжного продавца.

Читать полностью » Владельцы Tesla фиксируют сбои автопилота FSD на железнодорожных переездах в США вчера в 21:53

Когда роботы ошибаются страшнее людей: почему водители Tesla бью тревогу из-за фирменного автопилота

Владельцы Tesla сообщают о сбоях FSD на железнодорожных переездах: автопилот не видит поезда и шлагбаумы, что вызывает тревогу среди водителей и регуляторов.

Читать полностью » Продажи автомобилей УАЗ в августе 2025 упали на 48% — данные дилеров вчера в 20:44

СГР рулит, а "Хантер" терпит: расклад сил в августовских продажах

Продажи новых УАЗ в августе упали почти вдвое, но некоторые модели продолжают удерживать интерес. Разбираем причины и перспективы бренда.

Читать полностью » Главный дизайнер Mercedes Горден Вагенер: ИИ не способен создавать культовые автомобили вчера в 19:11

Главный дизайнер Mercedes бьёт тревогу: почему культовым авто угрожают нейросети

Mercedes активно тестирует ИИ в создании автомобилей, но главный дизайнер бренда уверен: у машин пока нет того креатива, что рождает культовый стиль.

Читать полностью » Tesla продлила гарантию на дорогостоящие компоненты Model S и Model X до семи лет вчера в 18:03

Спокойствие на 110 тысяч километров: как работает новая семилетняя гарантия Tesla

Tesla увеличила защиту ключевых узлов электромобилей до семи лет, но Cybertruck пока остался вне программы, что может повлиять на выбор покупателей.

Читать полностью » Канада рассматривает отмену 100%-ных пошлин на китайские электромобили — министр сельского хозяйства Макдональд вчера в 17:51

Канада открывает ворота китайским авто: кто проиграет — местные производители или фермеры

Канадский рынок электромобилей может измениться: страна обсуждает отмену 100%-ных пошлин на китайские автомобили, что повлияет на цены и переговоры с Китаем.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Эксперты объяснили, что происходит с изъятыми на контроле предметами в аэропортах
Садоводство

Правила установки ульев возле забора и соседних участков — рекомендации Никиты Чаплина
Дом

Специальные гели для тёмных тканей признаны эффективными против потери цвета
Еда

Смузи из клубники и банана готовится с использованием ягод и молока для сбалансированного вкуса
Спорт и фитнес

Тренеры о наборе мышечной массы: питание, сон и режим тренировок
Еда

Куриное филе с картофелем в духовке: правила маринада и температура запекания
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли возглавила рейтинг знаменитостей с самыми красивыми бровями
Авто и мото

Средняя зарплата автоэлектриков достигла 181 тысячи рублей — данные за август
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet