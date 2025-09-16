Четыре колеса — четыре цены: что ждёт россиян после запуска закона о локализации
Поездка в такси для многих россиян — привычное дело: кто-то добирается так на работу, другие используют сервисы по вечерам или в поездках. Но с 2026 года привычная цена за поездку может измениться — и довольно резко. Причина в законе о локализации машин для такси, который вступает в силу весной. Водители и эксперты предупреждают: тарифы могут вырасти в несколько раз. Попробуем разобраться, почему так происходит и чего ждать пассажирам.
Что говорят специалисты
Таксист и блогер Егор Рябков объяснил, что новые правила могут радикально повлиять на рынок.
"Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии "Комфорт”", — отметил таксист и блогер Егор Рябков.
По его словам, парк автомобилей в среднем обновляется каждые пять лет. Это значит, что к моменту действия закона на линиях ещё останутся машины, зарегистрированные ранее. Но после 2026 года выбор моделей окажется резко ограничен, и многие автопарки не смогут закупать привычные седаны.
Эксперт подчеркнул: если список допустимых моделей не расширят, работу могут потерять более 200 тысяч водителей, а цены вырастут в четыре раза.
Какие изменения готовит закон
Согласно подписанному в мае 2025 года закону:
-
с 1 марта 2026 года для закупки таксомоторных автомобилей потребуется определённый уровень локализации производства в России.
-
уже зарегистрированные машины сохранят право работать.
-
Минпромторг должен составить перечень моделей, которые попадут в категорию разрешённых.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что список будет опубликован до конца 2025 года. Сейчас министерство разрабатывает нормативную базу.
Сравнение: популярные автомобили для такси
|Категория
|Модели
|Подходят под закон
|Комментарий
|Бюджетные седаны
|Kia Rio, Hyundai Solaris
|Нет
|Импорт, не соответствуют локализации
|Российские авто
|Lada Vesta, ГАЗ
|Частично
|Цена выросла, спрос низкий
|Китайские марки
|Haval, Chery
|Да, но не все
|Подойдут в сегменте "Комфорт"
|Электромобили
|Evolute, Moskvich EV
|Теоретически
|Пока малое распространение и высокая цена
FAQ
Как выбрать машину для работы в такси с 2026 года?
Смотреть только на список Минпромторга, он будет обязательным.
Сколько может стоить поездка?
По прогнозам, тарифы могут вырасти в 2-4 раза, особенно в сегменте "Эконом".
Что лучше: бензиновая или электрическая машина для такси?
Пока бензиновая — дешевле в обслуживании. Но для крупных городов выгоднее электромобили с субсидиями и льготами на зарядку.
Плюсы и минусы нового закона
|Плюсы
|Минусы
|Развитие локального автопрома
|Рост цен на поездки
|Создание новых рабочих мест на заводах
|Потеря рабочих мест у водителей
|Возможность поддержки электромобилей
|Сокращение доступных моделей
|Долгосрочная независимость от импорта
|Риски монополизации рынка
Мифы и правда
-
Миф: закон не коснётся пассажиров.
-
Правда: рост цен затронет всех, кто пользуется такси.
-
Миф: достаточно купить любую российскую машину.
-
Правда: под требования попадут только авто с нужным уровнем локализации.
-
Миф: все водители потеряют работу.
-
Правда: изменения будут постепенными, часть парка продолжит работать.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru