Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
такси Yandex GO
такси Yandex GO
© создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:36

Четыре колеса — четыре цены: что ждёт россиян после запуска закона о локализации

Цены на такси в России вырастут в 4 раза из-за закона о локализации — эксперт Рябков

Поездка в такси для многих россиян — привычное дело: кто-то добирается так на работу, другие используют сервисы по вечерам или в поездках. Но с 2026 года привычная цена за поездку может измениться — и довольно резко. Причина в законе о локализации машин для такси, который вступает в силу весной. Водители и эксперты предупреждают: тарифы могут вырасти в несколько раз. Попробуем разобраться, почему так происходит и чего ждать пассажирам.

Что говорят специалисты

Таксист и блогер Егор Рябков объяснил, что новые правила могут радикально повлиять на рынок.

"Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии "Комфорт”", — отметил таксист и блогер Егор Рябков.

По его словам, парк автомобилей в среднем обновляется каждые пять лет. Это значит, что к моменту действия закона на линиях ещё останутся машины, зарегистрированные ранее. Но после 2026 года выбор моделей окажется резко ограничен, и многие автопарки не смогут закупать привычные седаны.

Эксперт подчеркнул: если список допустимых моделей не расширят, работу могут потерять более 200 тысяч водителей, а цены вырастут в четыре раза.

Какие изменения готовит закон

Согласно подписанному в мае 2025 года закону:

  • с 1 марта 2026 года для закупки таксомоторных автомобилей потребуется определённый уровень локализации производства в России.

  • уже зарегистрированные машины сохранят право работать.

  • Минпромторг должен составить перечень моделей, которые попадут в категорию разрешённых.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что список будет опубликован до конца 2025 года. Сейчас министерство разрабатывает нормативную базу.

Сравнение: популярные автомобили для такси

Категория Модели Подходят под закон Комментарий
Бюджетные седаны Kia Rio, Hyundai Solaris Нет Импорт, не соответствуют локализации
Российские авто Lada Vesta, ГАЗ Частично Цена выросла, спрос низкий
Китайские марки Haval, Chery Да, но не все Подойдут в сегменте "Комфорт"
Электромобили Evolute, Moskvich EV Теоретически Пока малое распространение и высокая цена

FAQ

Как выбрать машину для работы в такси с 2026 года?
Смотреть только на список Минпромторга, он будет обязательным.

Сколько может стоить поездка?
По прогнозам, тарифы могут вырасти в 2-4 раза, особенно в сегменте "Эконом".

Что лучше: бензиновая или электрическая машина для такси?
Пока бензиновая — дешевле в обслуживании. Но для крупных городов выгоднее электромобили с субсидиями и льготами на зарядку.

Плюсы и минусы нового закона

Плюсы Минусы
Развитие локального автопрома Рост цен на поездки
Создание новых рабочих мест на заводах Потеря рабочих мест у водителей
Возможность поддержки электромобилей Сокращение доступных моделей
Долгосрочная независимость от импорта Риски монополизации рынка

Мифы и правда

  • Миф: закон не коснётся пассажиров.

  • Правда: рост цен затронет всех, кто пользуется такси.

  • Миф: достаточно купить любую российскую машину.

  • Правда: под требования попадут только авто с нужным уровнем локализации.

  • Миф: все водители потеряют работу.

  • Правда: изменения будут постепенными, часть парка продолжит работать.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Англии прошёл Goodwood Revival — праздник ретро-гонок и уникальных машин сегодня в 13:34

Ferrari в грязи, Cadillac среди Mini: почему стоянка Revival ценится больше трассы

Goodwood Revival в Великобритании стал не просто фестивалем классических гонок. Узнайте, почему его парковка превратилась в лучшее автошоу мира.

Читать полностью » Производство седана Solaris HS в Санкт-Петербурге завершено — Автостат сегодня в 10:17

Solaris HS ушёл со сцены: дилеры остались без культового седана, но ему нашли замену

Российские дилеры распродали последние Solaris HS, и на смену им уже приходит новая модель. Почему популярный седан сняли с производства?

Читать полностью » Владельцы Toyota Tacoma жалуются на повреждения дисков после ТО у дилеров сегодня в 9:12

Красивые бронзовые колёса Tacoma царапают за минуты — и это системная проблема

Владельцы Toyota Tacoma сталкиваются с неожиданной проблемой: дорогие диски царапаются на ТО. Как защитить их и добиться правильного обслуживания?

Читать полностью » Александр Коротков: дисковые тормоза требуют замены через каждые 40–50 тыс. км сегодня в 8:12

Когда тормоза предают: скрытые сигналы, которые нельзя игнорировать

Скрип тормозов и вибрация руля — первые сигналы, что колодки пора менять. Разбираем сроки, признаки износа и правила замены.

Читать полностью » RepairPal: BMW 7 серии получила 2,5 балла по надёжности при годовых расходах на ремонт до 1061 доллара сегодня в 7:22

Престиж против кошелька: когда машина класса «люкс» оборачивается разочарованием

Некоторые автомобили премиум-класса обещают престиж и комфорт, но на деле оборачиваются головной болью для владельцев. Разбираем примеры и причины.

Читать полностью » В ГАИ рассказали, как избежать штрафов за превышение скорости сегодня в 7:05

Как современные камеры фиксируют нарушения: развенчиваем популярные мифы

Мифы о том, как избежать штрафов с камер видеонаблюдения, развеиваются. Узнайте, на какой скорости можно пройти мимо камер без риска попасть в объектив, и что на самом деле скрывается за этим вопросом.

Читать полностью » Эксперты CarEdge сообщили: Range Rover теряет до 76% стоимости за 5 лет сегодня в 6:26

Эти авто теряют в цене быстрее айфона: пенсионеры остаются ни с чем

Многие пенсионеры хотят исполнить мечту и купить люксовый автомобиль. Но некоторые модели могут превратить удовольствие от вождения в череду проблем.

Читать полностью » Эксперт объяснил, как правильно подготавливать шины к смене сезона сегодня в 6:09

Выберите шины, которые спасут вашу жизнь этой зимой — вот что вам нужно знать

Подготовьте шины к новому сезону с минимальными затратами, следуя советам экспертов по их уходу и замене.

Читать полностью »

Новости
Наука

Древние петроглифы на горе Пху-Кхат в Таиланде обнаружены археологами
Культура и шоу-бизнес

People: Шейлин Вудли и Лукас Браво расстались после года отношений
Еда

Эксперты объяснили, что клетчатку можно получать не только из овощей и фруктов
Технологии

Mechanism представила универсальное крепление для гаджетов в самолёте
Туризм

Эксперт Кукаевский: новые слухи о запрете шенгенских виз для россиян пока не подтверждены
Дом

Чистка батарей повышает теплоотдачу на 10–15%
Садоводство

Хранение овощей в бумажных мешках сохраняет свежесть до двух лет
Красота и здоровье

В ДР Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола — более 80 случаев и 28 смертей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet