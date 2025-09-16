Четыре колеса — четыре цены: что ждёт россиян после запуска закона о локализации

Поездка в такси для многих россиян — привычное дело: кто-то добирается так на работу, другие используют сервисы по вечерам или в поездках. Но с 2026 года привычная цена за поездку может измениться — и довольно резко. Причина в законе о локализации машин для такси, который вступает в силу весной. Водители и эксперты предупреждают: тарифы могут вырасти в несколько раз. Попробуем разобраться, почему так происходит и чего ждать пассажирам.

Что говорят специалисты

Таксист и блогер Егор Рябков объяснил, что новые правила могут радикально повлиять на рынок.

"Новые машины типа корейских стоят очень дорого и не подходят под закон, российские машины тоже слишком дороги. Есть Haval, который подойдет, но только для серии "Комфорт”", — отметил таксист и блогер Егор Рябков.

По его словам, парк автомобилей в среднем обновляется каждые пять лет. Это значит, что к моменту действия закона на линиях ещё останутся машины, зарегистрированные ранее. Но после 2026 года выбор моделей окажется резко ограничен, и многие автопарки не смогут закупать привычные седаны.

Эксперт подчеркнул: если список допустимых моделей не расширят, работу могут потерять более 200 тысяч водителей, а цены вырастут в четыре раза.

Какие изменения готовит закон

Согласно подписанному в мае 2025 года закону:

с 1 марта 2026 года для закупки таксомоторных автомобилей потребуется определённый уровень локализации производства в России.

уже зарегистрированные машины сохранят право работать.

Минпромторг должен составить перечень моделей, которые попадут в категорию разрешённых.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что список будет опубликован до конца 2025 года. Сейчас министерство разрабатывает нормативную базу.

Сравнение: популярные автомобили для такси