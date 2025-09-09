Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© mos.ru by Правительство Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:34

Одни машины — сразу в такси, другие — только через Минпромторг: новый фильтр для перевозчиков

Минпромторг утвердит список автомобилей для такси с 2026 года

Минпромторг готовится к масштабным изменениям в сфере таксомоторных перевозок. Новый закон о локализации автомобилей, которые допускаются к использованию в качестве такси, уже подписан президентом и вступит в силу 1 марта 2026 года. Теперь министерство формирует нормативную базу, которая позволит составить официальный список моделей, соответствующих требованиям.

Проект приказа и сроки публикации перечня

На федеральном портале нормативных правовых актов размещён проект приказа Минпромторга, где прописан порядок публикации перечня подходящих автомобилей. В документ будут включены марка, модель и идентификационный код производителя (WMI).

"Перечень, содержащий сведения о конкретных моделях транспортных средств, будет подготовлен до конца текущего года (установленный регламентный срок — до конца февраля 2026 года). Для данного документа будет предусмотрена возможность актуализации", — сообщили в Минпромторге.

Это значит, что таксомоторные компании смогут заранее узнать, какие автомобили допускаются к эксплуатации, и спланировать обновление автопарков.

Какие машины останутся в работе

Особое внимание уделено машинам, которые уже числятся в региональных реестрах. Для них предусмотрено исключение: требования по уровню локализации к таким автомобилям применяться не будут. Иными словами, если машина была официально зарегистрирована как такси до 1 марта 2026 года, её можно будет использовать и после вступления закона в силу.

Таким образом, переходный период позволит таксопаркам избежать одномоментной замены всех автомобилей, что могло бы вызвать резкий рост затрат и проблемы с обеспечением перевозок.

Последствия для рынка

Эксперты отмечают, что закон о локализации уже начал влиять на рынок автомобилей. По данным аналитиков Likvi.com, число объявлений о продаже машин, которые чаще всего используются в такси, выросло в среднем на 157%. Владельцы автомобилей стараются избавиться от техники, которая в будущем не попадёт в перечень разрешённых моделей.

При этом на рынке прогнозируют серьёзные изменения в стоимости поездок.

Возможное подорожание такси

Ещё в июне председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова предупредила о рисках роста цен на услуги.

"Поездки на такси могут подорожать на 30% из-за нового закона о локализации машин для перевозок", — заявила председатель совета Ирина Зарипова.

Она пояснила, что обновление автопарков потребует значительных инвестиций. Ситуацию осложняют высокая ключевая ставка, отсутствие доступных кредитов и льготных программ лизинга, а также удорожание обслуживания и запчастей.

