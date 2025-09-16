Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:49

Московские водители под прицелом: рейд по такси и каршерингу грянет уже завтра

Масштабные проверки такси и каршеринга пройдут в Москве 17–18 сентября — ГАИ

В столице готовятся масштабные проверки такси и каршеринга. Госавтоинспекция Москвы объявила о рейдах, которые пройдут 17 и 18 сентября. Основная цель инспекторов — выявить нарушения в сфере перевозок пассажиров и краткосрочной аренды автомобилей.

Внимание уделят не только техническому состоянию машин и правильности их эксплуатации, но и организации стоянок, а также соблюдению миграционного законодательства. Под особый контроль попадут транспортно-пересадочные узлы, вокзалы, метро, гостиницы и торговые центры — именно здесь чаще всего сосредоточены такси и машины для аренды.

"В ходе мероприятия будет проведено обследование территорий обслуживания на предмет организованных мест стоянки легковых такси", — сообщили в пресс-службе ГАИ.

Зачем нужны такие рейды

Сектор такси и каршеринга активно развивается, но вместе с этим растут и проблемы: от нелегальных перевозчиков до автомобилей с техническими неисправностями. Для пассажиров это не только дискомфорт, но и риск для жизни.

Проверки позволяют системно выявлять нарушения, повышать уровень безопасности и наводить порядок в местах скопления транспорта.

FAQ

Как выбрать безопасное такси?
Используйте только официальные приложения, проверяйте номер машины и удостоверение водителя.

Сколько стоит аренда каршеринга в Москве?
В среднем — от 7 до 12 рублей за минуту, плюс фиксированная плата за парковку и пробег.

Что лучше для поездки ночью — такси или каршеринг?
Такси предпочтительнее: вы отдыхаете, а водитель несёт ответственность. Каршеринг хорош, если есть опыт вождения и желание сэкономить.

Мифы и правда

  • Миф: все таксисты — нелегалы.
    Правда: большинство крупных сервисов работают по лицензиям, но "бомбилы" ещё встречаются.

  • Миф: каршеринг всегда дешевле.
    Правда: выгодно только при коротких поездках; при долгой аренде цена сравнима с такси.

  • Миф: рейды — это формальность.
    Правда: инспекторы реально выявляют сотни нарушений, включая технические неисправности.

