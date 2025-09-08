Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водитель в маске
Водитель в маске
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:43

Простуда за секунду: чем опасно чужое чихание в закрытом салоне

Врач объяснил, как снизить риск заражения в такси с простуженным водителем

Оказавшись в машине с простуженным водителем, пассажир невольно попадает в зону повышенного риска. Салон автомобиля — это закрытое пространство, где вирусы легко распространяются через воздух и оседают на поверхностях. Особенно опасным становится кашель или чихание водителя: микрочастицы разлетаются по всему салону и могут быть переданы другими людьми. В таких условиях заражение становится более вероятным, но при правильных действиях можно снизить угрозу.

Как вести себя в поездке с больным водителем

Первое, что стоит сделать — попросить таксиста надеть маску. Это не просто формальность: средства защиты наиболее эффективны именно на том человеке, который является источником инфекции. Если маска будет закрывать и рот, и нос водителя, количество вирусных частиц в воздухе значительно сократится. При этом и самому пассажиру стоит использовать маску — пусть её эффективность несколько ниже, чем у водителя, но и она играет заметную роль в защите.

Ещё одно правило — не трогать лицо руками до тех пор, пока не будет возможности тщательно вымыть руки. Вирусы способны сохраняться на поручнях, дверных ручках и ремнях безопасности, поэтому прикосновение к глазам, носу или рту может привести к заражению.

Профилактика после поездки

После выхода из автомобиля полезно как можно скорее промыть нос растворами на основе морской воды или физраствора. В аптеках таких средств множество, и они помогают быстрее удалить возможные вирусные частицы со слизистой. Дополнительно врачи советуют следить за тем, чтобы слизистая оболочка носа не пересыхала: увлажнённая поверхность лучше сопротивляется проникновению инфекции. Для этого можно использовать специальные спреи с мягким действием.

Не стоит забывать и о собственном иммунитете. Попадание вируса в организм не означает автоматического заболевания — во многом всё зависит от того, насколько эффективно работает защитная система. Поэтому так важны полноценный сон, снижение стресса, правильное питание, закаливание и регулярные прогулки на свежем воздухе.

Народные методы: работают ли они?

Нередко люди прибегают к так называемым народным средствам защиты: мазям, эфирным маслам или ионизаторам воздуха. Однако современные исследования не подтверждают их эффективность. Так, оксолиновая мазь, препараты с ионами серебра, ароматические масла или бытовые ионизаторы не снижают вероятность заражения при контакте с простуженным человеком. Эти методы скорее создают иллюзию безопасности, чем реально защищают от инфекции.

Вакцинация как дополнительная защита

Для профилактики некоторых распространённых инфекций существуют действенные вакцины. Они помогают снизить риск заражения гриппом, пневмококком и рядом других вирусов, которые часто становятся причиной простудных заболеваний. Вакцинация не даёт стопроцентной гарантии, но значительно облегчает течение болезни и уменьшает вероятность осложнений.

Что важно помнить

В поездках на такси невозможно полностью исключить риск контакта с больным водителем. Но простые меры — маски, гигиена рук, промывание носа и поддержание иммунитета — способны существенно снизить опасность. При этом не стоит полагаться на сомнительные методы, которые не доказали свою эффективность. А прививки остаются одним из самых надёжных способов защиты от сезонных вирусов.

"Маска намного лучше защищает, когда она надета именно на носителя вирусов", — пояснил врач-оториноларинголог Антон Ризаев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Какие проблемы могут возникнуть при использовании докатки на автомобиле — разъяснение экспертов сегодня в 12:57

Докатка — не спасение, а источник сюрпризов: что нужно знать заранее

Докатка кажется простым решением при проколе, но на деле таит ряд подводных камней. Разбираем, с какими трудностями может столкнуться водитель.

Читать полностью » Что означают индикаторы на приборной панели автомобиля — разъяснение экспертов сегодня в 11:53

Эти значки на приборке путают даже опытных водителей

Разбираем, что означают красные, жёлтые, зелёные и синие лампы на приборной панели и какие действия должен предпринять водитель.

Читать полностью » Можно ли смешивать моторные масла разных типов — объяснили эксперты сегодня в 10:48

Смешал масла — готовься к осадку и закоксовке: чем рискует двигатель

Разбираемся, можно ли смешивать моторные масла разных марок и типов, чем это чревато и какие правила помогут избежать проблем с двигателем.

Читать полностью » Эксперт Корнев: полная покраска снижает доверие к автомобилю при продаже сегодня в 9:18

Освежить или испортить: как полная покраска рушит репутацию авто

Перекрашивать машину из-за пары сколов кажется простым решением, но оно может обернуться потерей денег и проблемами при продаже авто.

Читать полностью » Топливный фильтр: когда менять и какие признаки указывают на неисправность — объяснил CEO Likvi.com Александр Коротков сегодня в 9:11

Теряется мощность и растёт расход топлива — водители не догадываются о главном виновнике

Топливный фильтр — деталь, о которой забывают многие водители. Но именно он может спасти двигатель от поломки. Как вовремя заметить проблему?

Читать полностью » Номера АМР не дают официальных привилегий на дороге — разъяснение автоэкспертов сегодня в 8:40

Вот сколько в Москве стоит номер АМР — водители не верят своим глазам

Номера АМР в России давно окружены мифами. Что они на самом деле значат, можно ли их купить и сколько стоит престиж на дороге?

Читать полностью » Сброс ошибок через аккумулятор, предохранитель и сканер: что важно знать водителю сегодня в 7:26

Водители сравнивают это с перезагрузкой смартфона — машина меняется на глазах

Загорелся "Check Engine"? Сброс ЭБУ может помочь, но не всегда. Рассказываем, когда это реально спасает, а когда может обернуться дорогой ошибкой.

Читать полностью » Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел сегодня в 6:56

Секрет, о котором молчат на СТО: какое масло можно доливать без вреда для двигателя

Что делать, если в дороге срочно понадобилось долить масло, а под рукой нет подходящего? Моторист объяснил, на что обращать внимание, а что можно смело игнорировать.

Читать полностью »

Новости
Еда

Специалисты объяснили пользу и риски яблочного уксуса для сердца и желудка
Туризм

Психолог Кроули рассказала, почему семья уехала из США в Страну Басков
Красота и здоровье

Новый парфюм Tom Ford Black Orchid Reserve отличается большей глубиной и насыщенностью
СФО

В Югре нейросеть увековечила образ Фармана Салманова — символа нефтяной истории региона
УрФО

В Прикамье зарплаты превысили ожидания соискателей на 7,8 тыс. рублей
Садоводство

В России ввели штрафы и изъятие за заброшенные дачные и садовые участки
Питомцы

Кошкам после 7 лет стоит переходить на влажное питание
Туризм

Визовые агенты: отказы Италии чаще связаны с фиктивными бронями и ошибками заявителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet