Российский автопром на грани: как одна простая инициатива спасёт 350 млрд рублей бюджета

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к первому вице-премьеру Денису Мантурову с важным предложением, направленным на поддержку отечественного автопрома. Инициатива предусматривает разрешение таксопаркам использовать те же модели машин, которые рекомендованы Минпромторгом для госслужащих.

По мнению авторов предложения, такая мера поможет поддержать спрос на российские автомобили и снизить зависимость от импорта, что является важным шагом для развития отечественного производства.

"Перечень Минпромторга включает наиболее востребованные отечественные модели, что соответствует целям нового закона о такси", — подчеркивается в обращении НАС.

Это означает, что предлагаемые модели уже отвечают требованиям, предъявляемым к автомобилям для государственных нужд.

В организации предупреждают, что без подобных мер автопроизводители могут быть вынуждены свернуть программы локализации, что негативно скажется на развитии отрасли и создании рабочих мест.

Экономические последствия: недополучение доходов бюджета

По оценкам Высшей школы экономики, бюджет рискует недополучить до 350 млрд рублей за три года из-за недостаточной поддержки отрасли. Это подчеркивает важность принятия мер, направленных на стимулирование спроса на отечественные автомобили.

Инициатива связана с новым законом о такси, который вступает в силу с 1 марта 2026 года. Этот закон вводит ограничения на допуск в реестр машин без достаточной локализации, что стимулирует производителей к расширению производства в России.

Для некоторых регионов, включая Калининград, Сибирь и Дальний Восток, предусмотрены переходные периоды. Это позволит автопроизводителям и таксопаркам адаптироваться к новым требованиям.

Рекомендованные модели: государственные закупки и такси

Использование таксопарками тех же моделей, которые рекомендованы Минпромторгом для госслужащих, может значительно увеличить спрос на отечественные автомобили. Это особенно важно в условиях, когда государство стремится поддержать отечественное производство.

Увеличение спроса на российские автомобили может стимулировать рост производства, что, в свою очередь, может привести к снижению цен и повышению доступности автомобилей для потребителей.

Поддержка отечественного автопрома способствует созданию новых рабочих мест, что положительно сказывается на экономике страны.

Стимулирование спроса на российские автомобили также может способствовать развитию инноваций и внедрению новых технологий в автопроме.

Оптимизация использования автомобилей, рекомендованных для государственных нужд, в таксопарках позволит более эффективно использовать ресурсы и снизить затраты.

Предложение Национального автомобильного союза о разрешении таксопаркам использовать рекомендованные Минпромторгом модели машин может стать важным шагом на пути к поддержке отечественного автопрома. Эта мера может способствовать увеличению спроса, снижению зависимости от импорта, стимулированию производства и созданию новых рабочих мест.