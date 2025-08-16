Таксопарки на грани перемен: инициатива, которая может изменить все

Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с инициативой, направленной на расширение перечня автомобилей, которые могут использоваться таксопарками. Предложение заключается в разрешении использовать те же модели машин, что и для госслужащих.

Данная инициатива была озвучена в письме главы НАС Антона Шапарина на имя вице-премьера Дениса Мантурова, что свидетельствует о стремлении организации внести вклад в развитие отечественного автопрома и решение вопросов, связанных с обновлением парка такси.

Основная цель данной инициативы — поддержать отечественный автопром и способствовать сокращению импорта автомобилей, используемых в такси. Предложение НАС направлено на стимулирование спроса на российские автомобили и создание благоприятных условий для их производства и реализации.

Письмо Минпромторга: основа для расширения списка

В основе предложения лежит письмо Минпромторга России от 4 апреля 2025 года, в котором определен перечень моделей, рекомендованных для использования в такси. НАС предлагает использовать этот документ в качестве основы для формирования перечня автомобилей, которые можно будет эксплуатировать в таксопарках.

Шапарин отметил, что Минпромторгом уже сформирован перечень автомобилей для госслужащих, который включает 15 брендов и свыше 50 моделей различного уровня локализации. В этом списке присутствуют автомобили как российского, так и китайского производства.

Включение автомобилей из перечня для госслужащих в список разрешенных для такси полностью соответствует задачам нового закона о локализации такси. Этот закон направлен на сокращение импорта автомобилей, используемых в такси, и стимулирование отечественного производства.

Преимущества для таксопарков: расширение выбора

Реализация данной инициативы позволит таксопаркам расширить выбор доступных моделей автомобилей. Это может привести к снижению затрат на приобретение и эксплуатацию транспортных средств, а также повысить конкурентоспособность такси-сервисов.

Поддержка отечественного автопрома является важным фактором экономического развития страны. Предоставление таксопаркам возможности использовать автомобили российского производства стимулирует спрос на них, что, в свою очередь, способствует увеличению объемов производства, созданию новых рабочих мест и развитию смежных отраслей.

НАС выражает готовность к сотрудничеству с органами государственной власти для реализации данной инициативы и решения других вопросов, связанных с развитием автомобильной отрасли. Организация намерена активно участвовать в обсуждении и выработке решений, направленных на поддержку отечественного автопрома и улучшение условий для работы такси-сервисов.

В настоящее время инициатива НАС находится на рассмотрении у вице-премьера Дениса Мантурова. Ожидается, что в ближайшее время будет принято решение о возможности применения письма Минпромторга России от 4 апреля 2025 года для определения перечня моделей, которые можно будет использовать в такси.

Инициатива Национального автомобильного союза по разрешению использовать те же модели автомобилей для такси, что и для госслужащих, представляет собой важный шаг в направлении поддержки отечественного автопрома и улучшения условий для работы такси-сервисов.

Реализация этой инициативы будет способствовать сокращению импорта, стимулированию производства и расширению выбора автомобилей для таксопарков, что положительно скажется на развитии автомобильной отрасли в целом.