Доходы таксистов растут быстрее тарифов: новая статистика удивила даже рынок

В августе 2025 года доходы таксистов в Москве достигли нового рекорда — в среднем 161 тысяча рублей. Такой показатель оказался самым высоким среди всех крупных российских городов. За месяц заработки выросли на 1%, а в сравнении с прошлым годом прибавили целых 27%. Аналитики отмечают, что столь стремительный рост связан как с повышенным спросом на услуги такси, так и с ростом тарифов, что неизбежно отразилось на доходах водителей.

Сравнение с другими городами

Москва оказалась лидером по уровню заработков, но ситуация в других городах также выглядит весьма заметной. В Санкт-Петербурге таксисты в среднем получают около 145,8 тысячи рублей в месяц. Владивосток уверенно занимает третье место — 140,9 тысячи рублей. В целом по стране средний доход таксиста в августе составил 127,2 тысячи рублей, что почти на 9% выше, чем в прошлом году. Эксперты связывают положительную динамику с растущей популярностью сервисов онлайн-заказа такси, а также с увеличением количества корпоративных клиентов.

Усиление контроля на рынке

На фоне увеличения доходов власти усилили внимание к вопросам безопасности и легальности перевозок. В Московской области недавно приняли закон, который устанавливает новые штрафы за незаконную работу такси, особенно в аэропортах. Теперь физическим лицам грозит штраф в 5 тысяч рублей, должностным лицам — 20 тысяч, а юридическим — 50 тысяч. Эти меры связаны с ростом числа нелегальных перевозчиков, которые игнорируют обязательные медосмотры и технические проверки перед выходом на линию. Чиновники уверены, что подобные ограничения позволят повысить безопасность пассажиров и доверие к официальным службам.

Новые требования к перевозчикам

Специалисты предупреждают, что из-за введённых обязательных страховок и ужесточённых норм количество нелегалов может вырасти. Часть водителей предпочитает работать без регистрации, чтобы избежать дополнительных расходов. Однако в долгосрочной перспективе такие шаги могут привести к значительным рискам как для самих водителей, так и для пассажиров. Рынок постепенно движется в сторону полной прозрачности, но процесс этот будет непростым.

Возможные послабления

Интересно, что параллельно в Государственной думе обсуждается инициатива, согласно которой определённым категориям таксистов могут разрешить движение по выделенным полосам для общественного транспорта. Такой шаг позволит повысить скорость обслуживания и снизить время ожидания клиентов. Однако эксперты отмечают, что для этого придётся тщательно продумать механизм допуска, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на полосы, предназначенные для автобусов и троллейбусов.