Шашечки такси ночью
Ирина Малова Опубликована 21.05.2026 в 14:40

Такси проверят по реестру: почему пассажирам рано радоваться

Владелец компании-перевозчика Вячеслав Смирнов выразил скепсис относительно эффективности идеи Минтранса РФ по внедрению системы проверки легальности такси через национальный мессенджер. Эксперт пояснил изданию NewsInfo, что текущая модель госрегулирования отрасли имеет фундаментальный изъян, при котором транспортное средство законодательно отделено от человека, управляющего им.

Ранее издание "Известия" сообщило, что власти планируют добавить в реестр автомобилей такси функционал для проверки легальности перевозчика, интегрировав его с национальным мессенджером.

Ожидается, что это поможет повысить прозрачность услуг для пассажиров, однако подобные новые правила для такси могут оставить клиентов без привычного комфорта, считают специалисты. Между тем, эксперты напоминают о рисках, с которыми сталкиваются потребители, — эти таксисты ломают ощущение безопасности за минуты.

Смирнов подчеркнул, что сегодня лицензия выдается на автомобиль, тогда как водитель фактически остается вне системы реального контроля. Он отметил необходимость кардинальной смены подхода к ответственности участников рынка.

"У нас только машина получает лицензию официально, потому что она может перевозить пассажиров. А водители получаются как "прилагательные". Как будут проверять водителя, легальный он или нелегальный?", — отметил Смирнов.

По мнению эксперта, современные механизмы отбора и подготовки кадров в сфере пассажирских перевозок практически полностью деградировали из-за перехода на модель самозанятости. Ранее профессиональные парки, располагавшие штатом механиков и диспетчеров, обеспечивали должный уровень дисциплины, чего сейчас не хватает индустрии. В настоящее время ценник на такси решили приручить законом, однако, по оценке владельца компании, качество услуг это не гарантирует.

"Если взять опыт зарубежных стран, там выдают лицензии на человека. Он боится за эту лицензию. Не будет хамить, будет вести себя достойно и стараться, чтобы у него все было нормально. Только за то, чтобы лицензию не потерять", — добавил эксперт.

Специалист подчеркнул, что даже наличие цифровых сервисов проверки не решит проблему качества поездки. Пассажир, оказавшись на улице, чаще всего выбирает оперативность, а не безопасность, игнорируя возможность отказа от заказа сомнительного автомобиля.

Стоит отметить, что в отрасли также активно обсуждаются роботакси, которые выходят на дороги России, что может стать альтернативой человеческому фактору в будущем. Кроме того, владельцам коммерческого транспорта напоминают, что камеры начнут считать страховку по новым правилам, что добавляет административной нагрузки на бизнес.

Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

