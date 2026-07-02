Детское кресло в такси хотят сделать обязательным: водители указали на скрытую проблему

Обязательное оснащение всех автомобилей такси детскими удерживающими устройствами может стать избыточной мерой, считает независимый автоэксперт Сергей Петров. В беседе с NewsInfo специалист пояснил, что вопрос безопасности юных пассажиров требует дифференцированного подхода, а не тотального контроля.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе прозвучало предложение на законодательном уровне обязать агрегаторов такси обеспечить наличие детских кресел во всех машинах, работающих в сервисе. С подобной инициативой выступил депутат Сергей Григорьев, указав на необходимость повышения стандартов безопасности при перевозке детей.

Петров подчеркнул, что ключевым фактором остается специализация водителя и выбранный тариф поездки. Многие перевозчики сознательно отказываются от работы с детьми из-за специфики таких заказов. Контроль легальности перевозок остается одной из главных тем в отрасли, однако эксперты ставят под сомнение эффективность жестких реестровых проверок.

"Детское кресло, конечно, обязательно в любом автомобиле, в соответствии с возрастом ребенка. Но нужны ли они всем в такси? Кто-то принципиально не берет пассажиров с детьми, потому что не хочет. Если же перевозит детей, то, конечно, кресло обязательно. Если не перевозят, зачем это нужно, если таксист по этому тарифу не работает", — отметил эксперт.

Он добавил, что при возникновении спорных ситуаций, когда пассажир пытается совершить поездку с ребенком по заказу "эконом", ответственность должна лежать на клиенте. Некорректно оформленный вызов создает финансовые неудобства для водителя, который вынужден отменять поездку из-за отсутствия спецсредств.

Специалист также напомнил о законах физики, которые делают попытки удержать ребенка на руках в случае ДТП тщетными. При резком торможении усилие, действующее на тело, многократно превышает возможности человека. Подобные инциденты подчеркивают критическую важность использования сертифицированных систем, так как неправильное использование защиты в авто нередко нивелирует усилия родителей по обеспечению безопасности.

"Боятся штрафов водители с одной стороны, но это общая ответственность. Ребенок должен быть в специальном кресле. Его нельзя пристегнуть обычными ремнями", — пояснил Петров.

При этом эксперт признал, что снижение количества аварий с участием несовершеннолетних является важным вектором развития дорожной политики. В отдельных регионах статистика ДТП идет на спад благодаря ужесточению правового климата. Однако для рынка такси наиболее эффективным решением остается развитие отдельных тарифов с подготовленными автомобилями, а не принудительное переоснащение всего автопарка, включая машины, выполняющие другие виды перевозок.

Стоит отметить, что водители порой допускают и другие нарушения, считая их несущественными, что создает риск лишения водительских прав в суде.

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