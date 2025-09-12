Какие машины разрешат в такси — предварительный список уже известен

В России готовятся к серьёзным изменениям в сфере таксомоторных перевозок. Уже сейчас обсуждается предварительный перечень автомобилей, которые смогут получить право работать в такси после вступления в силу новых правил. Закон о локализации начнёт действовать с 1 марта 2026 года, и именно он станет отправной точкой для обновления автопарков.

Условия допуска автомобилей

Чтобы машина могла выйти на линию в качестве такси, она должна соответствовать одному из трёх критериев.

Автомобиль обязан набрать не менее 3 200 баллов по уровню локализации — это тот же показатель, который используется при госзакупках. Машина может производиться по специальному инвестиционному контракту (СПИК), заключённому в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года. Допустим и вариант с СПИКом, заключённым или изменённым после марта 2022-го, но при условии, что на это будет выдано особое разрешение правительства.

Таким образом, основное внимание уделяется степени локализации и поддержке отечественного производства.

Исключения для действующих машин

Для тех автомобилей, которые уже включены в региональные реестры такси до весны 2026 года, сделано послабление. Они смогут работать до момента списания, даже если не соответствуют новым требованиям. Это позволит перевозчикам не обновлять автопарк в срочном порядке, а постепенно перейти на разрешённые модели.

Какие марки попадут в список

Согласно предварительным данным, в перечень войдут автомобили марок Lada (вся линейка: Granta, Vesta, Niva, Largus и новая Aura), "Москвич" (модели 3, 3е, 6 и 8), а также электромобили Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space). Вероятнее всего, будут допущены к работе и китайские внедорожники Haval, а также автомобили Solaris, производимые на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Отдельно обсуждается включение в список премиальных моделей Voyah — кроссовера Free и минивэна Dream. Эти автомобили могли бы закрыть нишу бизнес- и люкс-такси, где пока нет ни одной локализованной модели.

Мнение экспертов

Представитель SBS Consulting Дмитрий Бабанский считает, что расширение списка за счёт Haval и Solaris выгодно обеим сторонам: производители получат гарантированные объёмы заказов, а таксопарки — более широкую линейку машин.