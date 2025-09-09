Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Московское такси "Ласточка" в 2013 году
© dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:48

Почему теперь поездка на такси в Подмосковье безопаснее, чем год назад

В Подмосковье аварии с такси сократились на 22% за восемь месяцев 2025 года — Минтранс региона

В Подмосковье заметно сократилось количество аварий с участием такси. За восемь месяцев 2025 года их зарегистрировано на пятую часть меньше, чем в прошлом году. Эксперты связывают это с ужесточением контроля, новыми требованиями к перевозчикам и профилактической работой с водителями.

Меньше аварий и пострадавших

По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, с января по август текущего года таксисты стали виновниками 131 дорожно-транспортного происшествия. Это на 22% ниже показателя 2024-го. В авариях пострадали 157 человек — на 29% меньше, чем годом ранее. Эти цифры показывают, что ситуация постепенно меняется в сторону повышения безопасности пассажирских перевозок.

Основные причины ДТП

Несмотря на положительную динамику, статистика указывает и на проблемы. Главными причинами аварий стали превышение скорости и ошибки при перестроении. Именно эти факторы чаще всего приводят к столкновениям и созданию аварийных ситуаций на дорогах. Водители такси, стремясь сэкономить время, нередко игнорируют правила, что повышает риски для пассажиров и других участников движения.

Новые меры безопасности

Региональные власти подчеркивают, что снижение числа ДТП связано не только с усилением контроля, но и с системной профилактической работой. С начинающими водителями проводят обучающие беседы, разъясняя особенности работы в сфере такси. Дополнительно все таксисты обязаны проходить аттестацию на знание правил и стандартов обслуживания.

"Мы предпринимаем все меры для того, чтобы сделать поездки в такси Подмосковья комфортными и безопасными", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, безопасность пассажиров остается приоритетом. В рамках реформы все таксисты должны оформлять полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Это гарантирует пассажиру финансовую защиту в случае происшествия.

