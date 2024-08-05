Попытка получить налоговый вычет за ипотеку едва не обернулась уголовной ответственностью за мошенничество

Средства материнского капитала, вложенные в улучшение жилищных условий, не принимаются как расходы к получению налогового вычета, предупредила юрист Ирина Сивакова.
"Если налогоплательщик воспользовался мерами государственной поддержки и оплатил стоимость жилья бюджетными средствами, эти расходы к вычету уже не принимаются (ст. 220 НК РФ)", — объяснила она в своём телеграм-канале.
К льготным программам ипотеки это тоже относится. Сивакова привела поучительный пример мужчины, которого едва не привлекли к уголовной ответственности за мошенничество, когда он обратился за налоговым вычетом, купив квартиру по госпрограмме "военная ипотека". Бедолага дошёл до Конституционного суда РФ в попытках доказать, что у него не было умысла утаить средства от ФНС.
Таким образом, заявлять к вычету можно только те средства, которые были вложены в покупку квартиры помимо материнского капитала, заключила юрист.
Фото: Администрация городского округа Котельники (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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