Новогодний стол может обернуться проверкой: лишние фото становятся уликами

Фотографии новогодних застолий с дорогим алкоголем и деликатесами могут неожиданно привлечь внимание налоговых органов, даже если опубликованы просто "для друзей". Цифровые инструменты контроля позволяют сопоставлять уровень жизни с официальными доходами, и заметный дисбаланс способен стать поводом для проверки. Об этом, но не первым предложением, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на эксперта финансового рынка Андрея Бархоту.

Как расходы попадают в поле зрения ФНС

По словам специалиста, современные системы мониторинга анализируют не только поступления на банковские счета, но и структуру расходов. Если траты человека существенно превышают задекларированные доходы, у налоговых органов возникают вопросы о возможном сокрытии реальных источников средств.

Речь идёт не о разовых покупках, а о демонстративных расходах, которые формируют устойчивую картину образа жизни. Публичные снимки, на которых зафиксированы дорогостоящие элементы быта или праздников, могут стать дополнительным индикатором для анализа.

Роль социальных сетей и цифровизации

Эксперт подчёркивает, что налоговые органы активно используют возможности цифровизации. Это позволяет агрегировать данные из разных источников, включая открытые публикации в интернете, и сопоставлять их с финансовыми показателями конкретного налогоплательщика.

"Согласитесь, что это странно, если человек получает зарплату в 35 тысяч рублей, а у него новогодний стол на 100 тысяч рублей. Налоговая инспекция, используя цифровизацию как самый продвинутый способ отслеживания, может агрегировать фотографии празднеств какого-то конкретного налогоплательщика и, увидев совершенно непомерные расходы, запустить проверку источников дохода", — отметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Как используются такие данные

По словам аналитика, сами по себе фотографии не становятся прямым доказательством в суде. Однако они могут приобщаться к материалам проверки как часть совокупности доказательств, указывающих на несоответствие расходов официальным доходам.

При этом наличие кредитов, займов или иных легальных поступлений фиксируется налоговой службой по другим каналам. Если объяснение источников средств находится, претензий не возникает. Проблемы появляются тогда, когда разница между доходами и расходами не имеет подтверждённого объяснения.

Почему стоит быть осторожнее

Эксперты отмечают, что в условиях цифрового контроля публичная демонстрация роскошного образа жизни перестаёт быть безобидной. Даже праздничные публикации могут сыграть роль дополнительного триггера для внимания со стороны контролирующих органов, особенно если они систематичны и явно не соответствуют уровню официальных доходов.