Банковские карты
Экономика
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:06

Скрытые доходы под прицелом: как регулярные переводы могут привести к штрафам и налогам

Система автоматически анализирует все финансовые операции граждан — Сивков

Регулярные денежные переводы и неофициальные подработки могут привлечь внимание налоговых органов, особенно если речь идет о повторяющихся суммах и одинаковых источниках. В интервью Pravda.Ru налоговый консультант и кандидат экономических наук Евгений Сивков рассказал, как налоговая служба следит за финансовыми операциями граждан и что может ожидать тех, кто не может объяснить происхождение своих доходов.

Анализ денежных переводов

Сивков отметил, что налоговые органы уже несколько лет активно отслеживают частные переводы и дополнительный доход граждан. Все финансовые операции фиксируются в единой информационной системе, и при выявлении повторяющихся или необычных транзакций налогоплательщика могут попросить подтвердить источник средств.

"Налоговые органы видят все поступления на счета граждан", — отметил эксперт.

Особое внимание, по словам Сивкова, налоговая служба начинает уделять сразу после Нового года, когда проверка финансовых операций активизируется. В это время налогоплательщики могут быть запрашиваемы с требованием разъяснить происхождение своих средств. Если человек не сможет подтвердить источник дохода, ему будет доначислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13 или 15 процентов в зависимости от суммы. Также возможен штраф до 40 процентов от суммы неуплаченных налогов.

Особенности регулярных переводов

Сивков пояснил, что налоговые органы особенно внимательно относятся к регулярным переводам одинакового размера от одного и того же отправителя. Такие операции могут быть интерпретированы как скрытая заработная плата или предпринимательская деятельность без регистрации. В то же время, по словам эксперта, единичные переводы небольших сумм, как правило, не привлекают внимания, если они не показывают системность.

"Если ежемесячно поступают суммы в 50 или 100 тысяч рублей от одного лица, это, безусловно, привлечет внимание. Налоговая рассматривает подобные операции как регулярный доход", — пояснил консультант.

Контроль расходов

Не только доходы, но и расходы граждан могут попасть под внимание налоговых органов. Если человек официально не имеет источника дохода, но регулярно совершает крупные траты, например, оплачивает ипотеку, обучение или делает дорогие покупки, налоговая служба вправе запросить объяснения о происхождении средств. Однако переводы в пользу близких родственников, как правило, не вызывают подозрений, так как их взаимосвязь фиксируется в системе.

Внимание к деталям

Сивков подчеркнул, что все операции, независимо от их суммы, теперь анализируются автоматически. Это значит, что даже небольшие разовые переводы могут быть подвергнуты проверке, если система выявит необычность или несоответствие с официальными источниками дохода.

