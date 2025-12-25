Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:59

Блокировка счетов и контроль расходов: чего боятся россияне из-за ИНН

43% россиян считают привязку ИНН помехой для финансов — Выберу.ру

Идея привязки ИНН к финансовым операциям вызвала у россиян заметную настороженность и стала фактором неопределённости для личных финансов. Значительная часть граждан опасается усиления контроля и возможных ошибок со стороны банков. Об этом свидетельствуют данные опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", которые приводит издание "Газета.Ru".

Как россияне оценивают инициативу

Почти половина опрошенных — 43% — считают, что привязка ИНН усложнит управление личными средствами. По их мнению, нововведение может привести к дополнительным вопросам со стороны банков при крупных операциях и спровоцировать ошибочные блокировки счетов. Эти опасения связаны прежде всего с практикой контроля и технической реализацией системы.

При этом отношение к инициативе нельзя назвать однозначно негативным. 19% респондентов оценивают изменения положительно, ожидая упрощения налогового администрирования и повышения прозрачности финансовых потоков. Еще 16% заняли нейтральную позицию, полагая, что для них лично реформа не приведёт к заметным изменениям.

Основные страхи и зоны риска

Наибольшее беспокойство у участников опроса вызывает риск технических ошибок. Так считают 34% респондентов, опасающихся некорректной обработки данных и необоснованных блокировок счетов. Эти риски воспринимаются как наиболее вероятные и чувствительные для повседневных операций.

Еще 29% участников обеспокоены вопросами кибербезопасности и возможными утечками персональных данных из единой базы. Усиленный контроль за крупными переводами между физическими лицами тревожит 24% опрошенных. Дополнительно 13% указали на неопределенность правил и нехватку информации о том, как система будет работать на практике.

Изменение финансового поведения

На фоне обсуждаемых ужесточений россияне уже планируют корректировать своё финансовое поведение в 2026 году. 37% намерены более тщательно контролировать крупные переводы и поступления, а 28% собираются сократить необязательные траты значительного размера. Эти меры воспринимаются как способ снизить вероятность проблем с банками.

Еще 17% респондентов планируют распределять средства между несколькими счетами. 10% собираются заранее уточнять у банков возможные последствия операций, а 5% рассчитывают активнее использовать системы уведомлений и мониторинга. Небольшая доля — 3% — намерена обращаться к финансовым консультантам для оценки рисков.

Позиция экспертов и роль банков

Исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак отметил, что новая система меняет саму логику финансового контроля. "Привязка ИНН фактически снимает часть банковской тайны и предоставляет Федеральной налоговой службе полный доступ к расходам и сбережениям россиян в реальном времени. С одной стороны, это облегчает налоговый контроль, с другой, позволяет банкам точнее оценивать риски и быстрее проводить операции", — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

По его словам, несмотря на то что официальное введение системы запланировано на 2027 год, банки уже сейчас внимательно отслеживают крупные переводы. Эксперт подчеркнул, что гражданам важно учитывать возможные задержки, риски технических сбоев и заранее планировать крупные платежи, используя инструменты мониторинга и при необходимости консультируясь с банками.

