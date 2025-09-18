Купили квартиру, оплатили садик или спортзал? Эти траты легко возвращаются рублями

Налоговая система России устроена так, что многие расходы граждан могут частично компенсироваться за счёт государства. Однако далеко не все пользуются своими правами, потому что не знают обо всех видах налоговых вычетов. Между тем оформить их не так сложно, а выгода для семейного бюджета может быть весьма ощутимой. Подробнее об этом редакция MoneyTimes узнала у налогового консультанта Татьяны Жуковой.

"Имущественные вычеты — вычет при покупке квартиры, вычет по процентам, оплаченным по ипотеке. Вторая группа вычетов — социальные вычеты. Сюда входят вычеты по затратам на платное лечение, платное обучение, на добровольное медицинское страхование, добровольное страхование жизни, на фитнес и за благотворительность. Социальная группа вычетов ограничена суммой 150 тысяч рублей", — пояснила консультант Татьяна Жукова.

Основные направления налоговых вычетов

Существует несколько категорий компенсаций, доступных россиянам:

Имущественные вычеты - при покупке квартиры или выплате процентов по ипотеке. Социальные вычеты - затраты на образование, фитнес, добровольное страхование, лечение. Инвестиционные вычеты - вложения через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и программу долгосрочных сбережений.

"До 18 лет и до 24 лет, если он на дневном обучении. И такой вычет составляет 110 тысяч рублей. То есть налог, который можно получить, максимальная сумма от этого вычета составляет 14 300 рублей. И есть еще вычет, который вообще не регламентируется и не лимитируется ограничением по сумме — на дорогостоящие лечение", — рассказала специалист.

Сравнение видов вычетов

Категория Лимит по сумме Примеры расходов Имущественные до 2 млн руб. покупка квартиры, ипотека Социальные до 150 тыс. руб. фитнес, обучение, ДМС, благотворительность На обучение детей до 110 тыс. руб. детский сад, ВУЗ, курсы Дорогостоящее лечение без ограничений сложные операции, высокотехнологичная помощь Инвестиционные до 52 тыс. руб. в год ИИС, долгосрочные сбережения

Советы шаг за шагом

Определите, к какой категории относится ваш расход — жильё, образование, здоровье или инвестиции. Соберите подтверждающие документы: договоры, чеки, справки об оплате. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Заполните декларацию 3-НДФЛ и прикрепите копии документов. Дождитесь проверки (обычно до 3 месяцев). Получите возврат на банковский счёт.

А что если…

А если у семьи несколько оснований для получения вычетов? В этом случае можно совмещать разные категории: например, часть расходов компенсировать по ипотеке, а часть — за фитнес или обучение ребёнка. Главное — помнить про установленные лимиты.

Плюсы и минусы налоговых вычетов

Плюсы Минусы Возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ Длительные сроки рассмотрения заявлений Поддержка семейного бюджета Ограниченные лимиты по ряду категорий Стимул инвестировать и развиваться Необходимость собирать документы

FAQ

Как выбрать категорию для вычета?

Нужно ориентироваться на цель расходов. Жильё - имущественный вычет, образование или фитнес — социальный.

Сколько стоит оформление?

Через личный кабинет налогоплательщика процедура бесплатна. Платные услуги предлагают только сторонние юристы или бухгалтеры.

Что лучше: имущественный или инвестиционный вычет?

Если приоритет — жильё, то имущественный даст большую сумму. Если цель — долгосрочный капитал, выгоднее инвестиционный.

Мифы и правда

Миф: вычеты доступны только богатым.

Правда: оформить их может любой работающий гражданин, уплачивающий НДФЛ.

Миф: возврат получают автоматически.

Правда: нужно подавать заявление и декларацию.

Миф: на фитнес нельзя вернуть налоги.

Правда: с 2022 года такая возможность есть, но по ограниченному перечню организаций.

3 интересных факта