Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
налоговый вычет
налоговый вычет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 15:25

Купили квартиру, оплатили садик или спортзал? Эти траты легко возвращаются рублями

Налоговый консультант Жукова рассказала, какие вычеты доступны россиянам в 2025 году

Налоговая система России устроена так, что многие расходы граждан могут частично компенсироваться за счёт государства. Однако далеко не все пользуются своими правами, потому что не знают обо всех видах налоговых вычетов. Между тем оформить их не так сложно, а выгода для семейного бюджета может быть весьма ощутимой. Подробнее об этом редакция MoneyTimes узнала у налогового консультанта Татьяны Жуковой.

"Имущественные вычеты — вычет при покупке квартиры, вычет по процентам, оплаченным по ипотеке. Вторая группа вычетов — социальные вычеты. Сюда входят вычеты по затратам на платное лечение, платное обучение, на добровольное медицинское страхование, добровольное страхование жизни, на фитнес и за благотворительность. Социальная группа вычетов ограничена суммой 150 тысяч рублей", — пояснила консультант Татьяна Жукова.

Основные направления налоговых вычетов

Существует несколько категорий компенсаций, доступных россиянам:

  1. Имущественные вычеты - при покупке квартиры или выплате процентов по ипотеке.

  2. Социальные вычеты - затраты на образование, фитнес, добровольное страхование, лечение.

  3. Инвестиционные вычеты - вложения через индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и программу долгосрочных сбережений.

"До 18 лет и до 24 лет, если он на дневном обучении. И такой вычет составляет 110 тысяч рублей. То есть налог, который можно получить, максимальная сумма от этого вычета составляет 14 300 рублей. И есть еще вычет, который вообще не регламентируется и не лимитируется ограничением по сумме — на дорогостоящие лечение", — рассказала специалист.

Сравнение видов вычетов

Категория Лимит по сумме Примеры расходов
Имущественные до 2 млн руб. покупка квартиры, ипотека
Социальные до 150 тыс. руб. фитнес, обучение, ДМС, благотворительность
На обучение детей до 110 тыс. руб. детский сад, ВУЗ, курсы
Дорогостоящее лечение без ограничений сложные операции, высокотехнологичная помощь
Инвестиционные до 52 тыс. руб. в год ИИС, долгосрочные сбережения

Советы шаг за шагом

  1. Определите, к какой категории относится ваш расход — жильё, образование, здоровье или инвестиции.

  2. Соберите подтверждающие документы: договоры, чеки, справки об оплате.

  3. Зайдите в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

  4. Заполните декларацию 3-НДФЛ и прикрепите копии документов.

  5. Дождитесь проверки (обычно до 3 месяцев).

  6. Получите возврат на банковский счёт.

А что если…

А если у семьи несколько оснований для получения вычетов? В этом случае можно совмещать разные категории: например, часть расходов компенсировать по ипотеке, а часть — за фитнес или обучение ребёнка. Главное — помнить про установленные лимиты.

Плюсы и минусы налоговых вычетов

Плюсы Минусы
Возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ Длительные сроки рассмотрения заявлений
Поддержка семейного бюджета Ограниченные лимиты по ряду категорий
Стимул инвестировать и развиваться Необходимость собирать документы

FAQ

Как выбрать категорию для вычета?
Нужно ориентироваться на цель расходов. Жильё - имущественный вычет, образование или фитнес — социальный.

Сколько стоит оформление?
Через личный кабинет налогоплательщика процедура бесплатна. Платные услуги предлагают только сторонние юристы или бухгалтеры.

Что лучше: имущественный или инвестиционный вычет?
Если приоритет — жильё, то имущественный даст большую сумму. Если цель — долгосрочный капитал, выгоднее инвестиционный.

Мифы и правда

  • Миф: вычеты доступны только богатым.
    Правда: оформить их может любой работающий гражданин, уплачивающий НДФЛ.

  • Миф: возврат получают автоматически.
    Правда: нужно подавать заявление и декларацию.

  • Миф: на фитнес нельзя вернуть налоги.
    Правда: с 2022 года такая возможность есть, но по ограниченному перечню организаций.

3 интересных факта

  1. Наибольший имущественный вычет зафиксирован в Москве, где покупатели жилья возвращали до 260 тысяч рублей.

  2. Родители могут делить расходы на обучение ребёнка и получать вычет оба.

  3. По долгосрочным сбережениям возврат можно получать ежегодно в течение всего срока участия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Военблогер Звинчук предложил пополнять ряды армии за счёт геймеров 05.09.2025 в 15:34

Новые рекруты — из-за компьютера: военные предложили необычную идею для армии

Военблогер Михаил Звинчук предложил пополнять ряды армии геймерами. По его мнению, их реакция, мышление и опыт в шутерах полезны в бою.

Читать полностью » ВТБ: роботизация и ИИ станут драйверами роста российской промышленности — мнение крупнейшего банка 05.09.2025 в 15:17

Роботы вместо людей: к чему готовится российская промышленность

На ВЭФ заявили: чтобы к 2030 году выйти на мировой уровень роботизации, России нужно вложить более 600 млрд руб. Ключевой драйвер — ИИ и умные системы.

Читать полностью » Депутат Фёдоров раскритиковал идею запрета бесплатного обучения детей мигрантов 04.09.2025 в 13:44

Запрет на школу для мигрантов: почему законопроект может стать бомбой замедленного действия

Депутат Фёдоров заявил, что запрет на бесплатное обучение детей мигрантов приведёт к росту преступности. Минпросвещения уже назвало инициативу неконституционной.

Читать полностью » Минобороны подготовило постановление о выплатах семьям военных, попавших в плен 04.09.2025 в 13:36

Новый порядок довольствия: как изменятся правила для семей бойцов

Минобороны предложило возобновить выплаты семьям военных, оказавшихся в плену или пропавших без вести. Но если боец самовольно оставил часть, деньги придётся вернуть.

Читать полностью » Депутат Смолин: до конца СВО могут повысить призывной возраст в армию 04.09.2025 в 13:23

Нижнюю планку призыва могут изменить — реформа пошла наполовину: кого она обошла стороной

В Госдуме считают маловероятным повышение призывного возраста до 21 года во время СВО. Сейчас служат россияне от 18 до 30 лет, а не до 27, как раньше.

Читать полностью » ВТБ: Банк России 12 сентября может снизить ключевую ставку на 100–200 пунктов 04.09.2025 в 13:13

Ключевая ставка 12 сентября: ошибочный шаг может дорого обойтись экономике

12 сентября ЦБ решит, на сколько снизить ключевую ставку — на 100 или 200 пунктов. ВТБ объяснил, какие факторы влияют на выбор сценария.

Читать полностью » В Госдуме уточняют детали законопроекта о запрете одежды, закрывающей лицо 04.09.2025 в 12:59

Запрет одежды без лица: Госдума возвращается к спорному законопроекту

В Госдуме дорабатывают законопроект о запрете одежды, скрывающей лицо. Депутаты обещают проработать детали и ссылаются на опыт соседних стран.

Читать полностью » ВТБ назвал ключевые факторы, определяющие курс рубля в 2025 году 04.09.2025 в 12:53

Геополитика и юань: что удержит рубль от падения

ВТБ развеял миф о «проклятии августа»: рубль сохраняет стабильность, а к концу 2025 года может ослабеть до 86 рублей за доллар.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Спрос на книги о дружбе среди российских читателей до 25 лет вырос на 17% — данные сервиса "Строки"
Спорт и фитнес

Учёные: холодные ванны помогают снять воспаление и мышечную боль после тренировок
Садоводство

Эксперт Жашкова: осенняя посадка яблонь и груш в северных регионах завершается в сентябре
Туризм

Для ночных рейсов путешественники рекомендуют выбирать место у окна для сна
Дом

Пошаговая инструкция по чистке вентилятора в ванной — рекомендации экспертов
Красота и здоровье

Диетологи: ужин при похудении должен содержать белок, овощи и сложные углеводы
Питомцы

Разнообразие в питании питомцев: почему стоит менять белок в корме для профилактики пищеварения
Наука

Учёные объяснили, почему культурная эволюция опережает биологическую — данные Университета Мэна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet