Россиянам предложили увеличить налоговый вычет за жилье: кто рискует остаться за бортом новых правил

Nекущие нормы не соответствуют рыночным ценам на недвижимость, которые значительно выросли с момента установления действующих правил в конце 2000-х годов, объяснила налоговый консультант Татьяна Жукова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что поддержала инициативу по четырехкратному увеличению лимита имущественного вычета.

Ранее в Государственной думе выступили с предложением пересмотреть параметры фискальной поддержки граждан, увеличив предельную сумму расходов на приобретение жилья, с которой можно вернуть налог до 8 миллионов рублей. В Комитете по строительству подчеркнули, что лимит в 2 миллиона рублей давно перестал быть актуальным на фоне реальной стоимости квадратного метра.

Стоит помнить, что налоговый вычет за квартиру является важным инструментом снижения финансовой нагрузки на покупателя, а его итоговый размер напрямую коррелирует с официальными доходами и ставкой НДФЛ заявителя.

Жукова отметила, что для многих россиян психологически вычет воспринимается как форма государственной компенсации за дорогостоящее приобретение. Однако текущая максимальная выплата в 260 тысяч рублей уже не выглядит существенной подспорьем.

Нередко покупатели, особенно молодые люди, осознанно откладывают оформление документов, надеясь на законодательные изменения. Специалисты в области права рекомендуют заранее изучать риски при сделке, чтобы понимать все тонкости взаимодействия с налоговыми органами.

"Это справедливо, этого давно все ждут среди налогоплательщиков. Люди иногда рассуждают так: мы сейчас не будем получать, вдруг когда-то увеличат вычет, потому что с двух миллионов получить чистого налога 260 000 рублей — это уже мало. Психологически человек воспринимает это как своего рода компенсацию от государства", — отметила Жукова.

При этом консультант напомнила о важном юридическом нюансе: право на имущественную льготу предоставляется гражданину один раз, и ее размер фиксируется правилами, действующими на момент покупки объекта. Если лимиты будут расширены, новые условия, вероятнее всего, затронут только те сделки, которые будут совершены после вступления закона в силу.

Тем не менее, для молодежи, которая часто меняет жилье, улучшая условия, вопрос выбора момента для активации вычета остается открытым. В процессе планирования важно учитывать не только покупку, но и тот факт, что НДФЛ при продаже недвижимости может существенно повлиять на общую экономическую выгоду от владения активом.

"Молодежь в возрасте от 30 до 40 лет — это те люди, которые работают и могут вернуть налог. Взрослому поколению, возможно, нет смысла ждать, если они не планируют новых приобретений. Но для тех, кто покупает квартиры не один раз, постепенно увеличивая площадь, этот вопрос крайне актуален", — пояснила специалист.

Эксперт добавила, что инфляционные процессы обесценили установленные более пятнадцать лет назад нормы. Поскольку цены на жилье продолжают демонстрировать динамику, своевременная корректировка налогового законодательства станет логичным шагом.

Для тех, кто только планирует выход на рынок, полезно заранее изучить материнский капитал на жилье и другие меры господдержки, чтобы максимально использовать доступные преференции. Также после завершения всех расчетов с кредиторами важно знать, как снять обременение, чтобы распоряжаться собственностью без ограничений.

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