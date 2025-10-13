Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ремонтные задержки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:40

После ремонта можно вернуть сотни тысяч: как получить налоговый вычет за отделку квартиры

Россияне могут вернуть до 260 тысяч рублей за отделочные работы при покупке квартиры

Покупка квартиры в новостройке — событие радостное, но и затратное. Особенно если жильё продаётся без отделки: расходы на материалы и работы могут исчисляться сотнями тысяч рублей. Однако часть этих денег можно вернуть, оформив налоговый вычет за отделку. Рассказываем, кто имеет право на возврат, какие траты засчитываются и как правильно оформить документы.

Кто может получить вычет

Налоговый вычет — это возможность вернуть часть ранее уплаченного подоходного налога. Он предоставляется только налоговым резидентам России, которые платят НДФЛ по ставке от 13% до 22%.

Максимальный размер вычета за покупку и отделку жилья — 2 миллиона рублей на одного человека. Эта сумма действует пожизненно: её можно использовать на один объект или распределить между несколькими, но общий лимит не изменится.

Если квартира была куплена после 1 января 2014 года, вычет можно применять к разным объектам. Для покупок, совершённых до этой даты, правила иные — вычет полагается только за один объект.

Государство возвращает сумму, равную вашей налоговой ставке от заявленных расходов. При ставке 13% максимально можно вернуть 260 тысяч рублей.

Пример:
Квартира стоит 1,8 млн рублей, отделка — 200 тысяч. Общая сумма расходов — 2 млн рублей. Вы возвращаете 13% от этой суммы — 260 тысяч рублей.

Если квартира оформлена в браке, каждый из супругов имеет право на собственный вычет в пределах 2 млн рублей.

Когда вычет положен

Важно помнить: налоговый вычет предоставляется именно за отделку, а не за ремонт.

Это возможно, если:

  • квартира куплена у застройщика;

  • в договоре указано, что жильё продаётся без отделки (черновая или предчистовая отделка не считается готовой).

Если квартира приобретена на вторичном рынке, вернуть деньги за отделку уже нельзя.

Какие расходы можно включить

Вычет оформляют за:

• составление проекта и сметы;
• покупку отделочных материалов;
• оплату работ мастеров (штукатурка, шпаклёвка, покраска, укладка плитки, установка окон и дверей).

Не подлежат возврату траты на дизайн-проект, мебель и бытовую технику.

Чтобы налоговая не отказала, используйте в документах формулировки, совпадающие с классификацией ОКВЭД 43.3 - "Отделочные работы". Например, "монтаж потолков", "укладка плитки", "обои" и т. д.

К расходам подходят и чеки на покупку материалов - грунтовки, краски, обоев, плиточного клея. Но покупку инструмента (дрель, перфоратор, лестница) учесть нельзя: это не относится к отделке.

Как подтвердить расходы

Чтобы получить налоговый вычет, нужно доказать, что вы действительно потратили средства на отделку. Поэтому сохраняйте:

• кассовые и электронные чеки;
• договоры и акты выполненных работ;
• расписки и счета;
• банковские платежки.

Договор желательно заключать с ИП или компанией, официально работающей и уплачивающей налоги. Они без проблем предоставят все нужные бумаги, а стоимость их услуг не увеличится из-за вашего намерения оформить вычет.

Если вы нанимаете частного мастера, обязательно включите в договор его паспортные данные и адрес регистрации. Без этого налоговая может отклонить заявление.

Как подать заявление на вычет

Подать документы можно двумя способами:

  1. Через работодателя - чтобы вернуть налог из текущих удержаний.

  2. Самостоятельно, подав декларацию 3-НДФЛ и заявление в налоговую инспекцию.

Пакет документов

Для получения вычета понадобятся:

• заявление на возврат налога;
• копия паспорта;
• справка 2-НДФЛ за нужный год;
• договор купли-продажи квартиры у застройщика;
• акт приёма-передачи;
• свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН;
• чеки, квитанции, договоры с подрядчиками, акты;
• при совместной покупке — заявление супругов о распределении расходов.

Следите за тем, чтобы в договорах фигурировали слова "отделка" или конкретные работы по ОКВЭД. Если указано "ремонт", ФНС имеет право отказать.

Когда подавать документы

Сделать это можно в любое время после завершения отделки. Если процесс растянулся на несколько лет, допускается подача документов частями — хоть ежегодно, пока не достигнете лимита в 2 млн рублей. Можно и дождаться окончания всех работ и подать заявление один раз.

Типичные ошибки

Ошибка: оформить договор на "ремонтные работы".
Последствие: ФНС может посчитать расходы неподходящими.
Альтернатива: использовать термин "отделочные работы".

Ошибка: выбросить чеки и квитанции.
Последствие: доказать расходы будет невозможно.
Альтернатива: хранить электронные копии и оригиналы.

Ошибка: заключить устное соглашение с мастером.
Последствие: нет доказательств сделки.
Альтернатива: заключать письменный договор даже с частником.

А что если квартира куплена в ипотеку?

Если жильё приобретено с помощью ипотеки, можно дополнительно получить второй вычет - по процентам по кредиту. Лимит на него — 3 миллиона рублей. Эти вычеты можно оформлять параллельно.

Таблица "Плюсы и минусы"

Способ оформления Плюсы Минусы
Через работодателя Быстро, без декларации Возврат только из текущего дохода
Через налоговую с 3-НДФЛ Можно вернуть за прошлые годы Требует сбора документов
С ИП или фирмой Документы корректны, нет рисков отказа Стоимость работ чуть выше
С частным мастером Дешевле Требуются дополнительные подтверждения

FAQ

Можно ли оформить вычет за косметический ремонт?
Нет, только за отделку квартиры, если она изначально продавалась без отделки.

Сколько раз можно получать вычет?
До тех пор, пока не исчерпан лимит 2 млн рублей, но не более одного раза за один и тот же объект.

Можно ли подать заявление онлайн?
Да, через личный кабинет на сайте ФНС. Документы прикладываются в электронном виде.

Если квартира куплена в браке, кто получает вычет?
Оба супруга могут оформить вычет, поделив сумму расходов по соглашению.

Когда вернут деньги?
Обычно в течение 3-4 месяцев после проверки налоговой инспекцией.

Мифы и правда

Миф: вычет дают только за покупку квартиры.
Правда: при покупке без отделки можно вернуть часть расходов и за её завершение.

Миф: чеки из интернет-магазинов не подходят.
Правда: подходят, если они содержат все реквизиты и ИНН продавца.

Миф: можно получить вычет, если квартира оформлена на ребёнка.
Правда: вычет предоставляется только налогоплательщику, то есть взрослому, который имеет доход и платит НДФЛ.

Интересные факты

• Ежегодно более 2 млн россиян оформляют налоговые вычеты за жильё.
• В среднем ФНС возвращает около 180 тысяч рублей одному заявителю.
• Электронная подача документов экономит до двух недель по сравнению с личным визитом.

Исторический контекст

Механизм налогового вычета за жильё появился в России в 2001 году. С тех пор правила несколько раз менялись: в 2014 году разрешили получать вычет с нескольких объектов, а в 2020-х оформили возможность подавать заявление полностью онлайн. Теперь процедура занимает всего несколько часов.

