Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сергей Жуков
Сергей Жуков
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 13:56

Банковские карты под ударом: почему лидер "Руки Вверх!" рискует остаться без денег

У ИП Сергея Жукова налоговая задолженность более 1 млн рублей — данные PostNews

Счета одного из самых узнаваемых российских поп-музыкантов оказались под угрозой заморозки. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе более миллиона рублей, и теперь рискует столкнуться с блокировкой своих банковских счетов.

Налоговая задолженность

По данным PostNews, на индивидуального предпринимателя Жукова числится долг в размере 1 млн 96 тыс. рублей. Пока исполнительных производств в отношении певца не зафиксировано, но в случае затягивания с оплатой у налоговой появится право заблокировать его счета.

"Блокировка может быть применена в любой момент, если долг не будет погашен", — отмечают СМИ.

Ресторанный бизнес под ударом

Истории с налогами у Жукова возникают не впервые. Ещё 11 июля стало известно, что ФНС ликвидировала принадлежащий ему ресторан "Папа жарит мясо". Причиной стали недостоверные сведения и отсутствие отчётных документов.

Любопытно, что ещё в феврале 2024 года счета заведения уже оказывались заблокированными. Тогда долг был куда скромнее — около 35 тысяч рублей, но компания также не справлялась с арендой, оплатой коммунальных услуг и штрафами.

Новые проекты музыканта

Несмотря на проблемы с налогами и бизнесом, Жуков продолжает строить планы. В конце июня он объявил о намерении выпустить российский аналог популярной игрушки Лабубу. Новинка получит название "Бабайка" и будет представлять собой забавное существо с серой шерстью и розовой шапкой.

Особенность проекта — использование искусственного интеллекта: "Бабайка" сможет взаимодействовать с владельцем, реагируя на речь и создавая иллюзию живого общения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мелания Трамп отказалась от предложения Vanity Fair появиться на обложке — Daily Mail сегодня в 5:52

Мелания Трамп отвергла Vanity Fair — и вызвала бурю в редакции

Мелания Трамп с иронией отвергла предложение Vanity Fair, а редакцию всколыхнул бунт: часть сотрудников пообещала уйти, если она окажется на обложке.

Читать полностью » Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году сегодня в 4:48

День рождения Блейк Лайвли без поздравлений мужа: исчезнувшие слова встревожили фанатов

Райан Рейнольдс не поздравил Блейк Лайвли с днём рождения, и поклонники тут же заговорили о разводе. Но почему исчез прошлогодний пост актёра?

Читать полностью » Фильм сегодня в 2:39

Мировая мода и личные судьбы — Россия готовится к премьере "Кутюра" с Анджелиной Джоли

Фильм "Кутюр" с Анджелиной Джоли покажет закулисье Недели высокой моды и личную историю режиссёра Максин. Премьера в России — 26 февраля 2026 года.

Читать полностью » Хилари Дафф сыграет главную роль и станет продюсером сериала от Hulu сегодня в 1:35

Когда блеск оборачивается мраком: Хилари Дафф возвращается в неожиданной роли

Хилари Дафф сыграет амбициозную мать в сатирическом сериале Hulu "Pretty Ugly", где блеск детских конкурсов красоты скрывает мрачные тайны.

Читать полностью » Ридли Скотт отказался снимать сегодня в 0:55

Ридли Скотт сказал "нет" 20 миллионам: почему "Терминатор" остался без него

Ридли Скотт мог снять "Терминатор 3" за 20 миллионов долларов, но отказался. Почему режиссёр отверг рекордный гонорар и что он сказал о франшизе?

Читать полностью » Меган Маркл в шоу Netflix рассказала, что влюбилась в принца Гарри на третьем свидании вчера в 23:53

Любовь с третьей встречи: как африканская саванна решила судьбу Гарри и Меган

Третье свидание оказалось решающим: именно в дикой Ботсване принц Гарри первым признался Меган Маркл в любви, а она поняла, что их история — особенная.

Читать полностью » Найдены неизданные записи Владимира Высоцкого — песни восстановили с помощью ИИ вчера в 22:59

Высоцкий возвращается: неизвестные ранее строки обрели жизнь спустя десятилетия

Неопубликованные песни Владимира Высоцкого ожили благодаря ИИ: уникальный альбом "Высоцкий. Высота" выйдет на виниле и в цифровом формате.

Читать полностью » Медведева: с Загитовой мы не стали подругами, но можем встретиться за кофе вчера в 20:21

"Подругами мы бы не стали": что стоит за признанием Медведевой о Загитовой

Могли ли Медведева и Загитова стать подругами? Фигуристки раскрыли правду о своём соперничестве, примирении и встречах за чашкой кофе.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи назвали киви суперфудом: в чём польза и как правильно его есть
Садоводство

В Камчатском крае дачники создают газоны без частой стрижки и полива
Еда

Приготовление шашлыка из индейки: пошаговая инструкция
Питомцы

Выставки для беспородных собак: правила участия и требования
Красота и здоровье

Врач Мескина: прививка от гриппа снижает риск тяжёлого течения болезни и осложнений
Садоводство

Бесплатный свет для рассады: как использовать люминесцентные лампы для обильного урожая – советы эксперта
Авто и мото

От подписок на опции до цифровых двойников: как новые технологии делают автомобиль умным
Туризм

Сезон дождей на Бали: почему туристы выигрывают от поездки в октябре–апреле
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru