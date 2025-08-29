Банковские карты под ударом: почему лидер "Руки Вверх!" рискует остаться без денег

Счета одного из самых узнаваемых российских поп-музыкантов оказались под угрозой заморозки. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе более миллиона рублей, и теперь рискует столкнуться с блокировкой своих банковских счетов.

Налоговая задолженность

По данным PostNews, на индивидуального предпринимателя Жукова числится долг в размере 1 млн 96 тыс. рублей. Пока исполнительных производств в отношении певца не зафиксировано, но в случае затягивания с оплатой у налоговой появится право заблокировать его счета.

"Блокировка может быть применена в любой момент, если долг не будет погашен", — отмечают СМИ.

Ресторанный бизнес под ударом

Истории с налогами у Жукова возникают не впервые. Ещё 11 июля стало известно, что ФНС ликвидировала принадлежащий ему ресторан "Папа жарит мясо". Причиной стали недостоверные сведения и отсутствие отчётных документов.

Любопытно, что ещё в феврале 2024 года счета заведения уже оказывались заблокированными. Тогда долг был куда скромнее — около 35 тысяч рублей, но компания также не справлялась с арендой, оплатой коммунальных услуг и штрафами.

Новые проекты музыканта

Несмотря на проблемы с налогами и бизнесом, Жуков продолжает строить планы. В конце июня он объявил о намерении выпустить российский аналог популярной игрушки Лабубу. Новинка получит название "Бабайка" и будет представлять собой забавное существо с серой шерстью и розовой шапкой.

Особенность проекта — использование искусственного интеллекта: "Бабайка" сможет взаимодействовать с владельцем, реагируя на речь и создавая иллюзию живого общения.