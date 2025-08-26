Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:05

Аплодисменты сменились долгами: что ждёт Владимира Винокура

Задолженность перед налоговой службой может обернуться для известного юмориста весьма неприятными последствиями. Владимир Винокур оказался в центре внимания не из-за выступлений, а из-за долговых историй, которые накапливались несколько лет.

Налоговый долг

Telegram-канал PostNews сообщил, что на индивидуального предпринимателя Владимира Винокура числится задолженность перед ФНС в размере 72 тысяч рублей. Если сумма не будет погашена вовремя, артист рискует столкнуться с блокировкой счетов и вмешательством судебных приставов.

Судебные разбирательства фонда

История с долгами не ограничивается только налоговой. Ещё 3 января 2024 года канал SHOT написал, что Московская объединённая энергетическая компания подала иск в суд к фонду в поддержку культуры и искусства Владимира Винокура. Причина — неоплаченные счета за отопление за период с 2020 по 2023 год. Общая сумма требований, по данным издания, составила 501 тысячу рублей.

Суд в октябре 2023 года уже вынес решение в пользу энергетической компании, однако юристы фонда подали апелляцию. По словам самого артиста, он не в курсе иска, поданного к фонду.

"Я не занимаюсь этими вопросами", — заявил Винокур.

Фонд Винокура

Организация, о которой идёт речь, существует с ноября 2010 года. Фонд ориентирован на поддержку культурных инициатив, организацию концертов и различных творческих проектов. Однако именно юридические и финансовые вопросы, как отметил артист, находятся вне сферы его личного контроля.

