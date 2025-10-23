Обороты падают, налоги не платятся: предприятия ЯНАО на грани большого обвала

В ЯНАО растёт налоговая задолженность — почти 9,1 млрд рублей не поступило в бюджет округа. По данным окружного управления ФНС, за год сумма долгов увеличилась ещё на 200 млн. И хотя налоговики заверяют, что применяют все законные меры взыскания, ситуация остаётся напряжённой.

Кто и сколько задолжал

"На 1 октября задолженность по налогам в регион составляет 9,1 млрд рублей. Прирост к аналогичному периоду составил 200 млн рублей. Основные должники — 120 организаций. Общая сумма по ним — 4,1 млрд рублей, что составляет 45% от общего долга в окружной бюджет", — сообщил исполняющий обязанности руководителя управления ФНС по ЯНАО Руслан Посунько.

Самые крупные долги зафиксированы у промышленных предприятий округа. Среди них — "Новоуренгойская буровая компания", которая за год увеличила задолженность на 173 млн рублей, и "Западно-Сибирская компания" с приростом долга на 69 млн.

Такая динамика вызывает беспокойство у региональных властей, ведь речь идёт не только о снижении поступлений в бюджет, но и о снижении финансовой устойчивости самих предприятий, особенно задействованных в ключевых для региона отраслях — добыче и переработке углеводородов.

Как взыскивают долги

Федеральная налоговая служба применяет стандартный набор инструментов — от начисления пеней и штрафов до ареста имущества и возбуждения уголовных дел.

"Безусловно, в отношении всех должников приняты все меры взыскания, в том числе арест имущества, чтобы в дальнейшем оформить залог. И при необходимости за счет этого имущества происходило взыскание налогов", — отметил Посунько.

По данным ведомства, в текущем году уже арестовано имущество предприятий-должников на сумму свыше 1,7 млрд рублей. Часть активов может быть реализована, если компании не исполнят свои налоговые обязательства добровольно.

Кроме того, налоговая направила материалы для возбуждения уголовных дел — речь идёт о нарушениях на сумму более 36 млн рублей. Это крайняя мера, применяемая в отношении тех, кто систематически уклоняется от выплат.

Почему растут долги

По мнению экспертов, рост задолженности связан с общим снижением рентабельности бизнеса, особенно в добывающем секторе. В условиях высокой себестоимости, колебаний цен на энергоносители и логистических сложностей компании часто переносят уплату налогов, пытаясь сохранить оборотные средства.

Однако такая тактика лишь усугубляет положение. Чем дольше предприятие тянет с платежами, тем больше начисляется пеней и тем выше риск блокировки счетов.

Возможные последствия

Налоговая служба заявляет, что её цель — не довести предприятия до банкротства, а вернуть деньги в бюджет, сохранив производственную деятельность компаний. Тем не менее, если задолженность продолжит расти, региону может не хватить средств на реализацию социальных и инфраструктурных программ.

Особое внимание уделяется предприятиям, работающим с государственными контрактами. При повторных нарушениях им могут ограничить доступ к тендерам и поставкам для госнужд.

Что ждёт бизнес дальше

Эксперты полагают, что в ближайшие месяцы налоговые органы активизируют работу по взысканию долгов, используя более мягкие механизмы урегулирования. Среди них — рассрочки, реструктуризация и индивидуальные графики погашения.

Такие меры позволяют снизить давление на бизнес и одновременно обеспечить поступление средств в бюджет.

"Также, к сожалению, нам пришлось направить материалы на возбуждение уголовных дел на сумму свыше 36 млн рублей", — сообщил Посунько.

Этот шаг, по словам налоговиков, должен показать, что игнорировать долги больше не получится — для большинства компаний выход один: договариваться и платить.