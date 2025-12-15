Деньги уходят в никуда: как налоговая система превращает долг в ловушку

Рост задолженностей по налогам в России становится тревожным сигналом не только для бизнеса, но и для миллионов граждан. По данным Росстата, общая сумма долгов достигла 3,26 триллиона рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru".

Жесткое администрирование и цифровой контроль

По словам налогового консультанта, кандидата экономических наук Евгения Сивкова, резкий рост задолженности связан прежде всего с чрезмерной автоматизацией налогового администрирования. Внедрение технологий искусственного интеллекта позволило налоговой службе практически исключить возможность для налогоплательщиков корректировать расчеты или применять законные способы оптимизации.

"Сейчас налоговая служба не дает возможности скрыть ни одной копейки. Система искусственного интеллекта и полная автоматизация позволяют доначислять налоги практически со всего. Фактически у налогоплательщика нет пространства для ошибки или возможности что-то скорректировать. Это и привело к такому росту задолженностей", — отметил Сивков.

Такая ситуация, по его словам, делает взаимодействие с фискальными органами максимально прозрачным, но одновременно повышает риск ошибок. Даже незначительные технические сбои могут обернуться крупными начислениями и штрафами, которые налогоплательщик обязан оспаривать самостоятельно.

Недоработки системы и нехватка средств

Эксперт подчеркнул, что рост долгов — результат совокупности факторов. Наряду с жестким администрированием, существенную роль играет финансовое положение граждан и предпринимателей. У многих просто не хватает средств на своевременную уплату налогов.

"У людей физически нет таких денег, какие им выставляют к оплате. Из-за штрафов и пени сумма долга растет лавинообразно, и в итоге человек должен больше, чем заработал за несколько лет", — пояснил специалист.

Дополнительной проблемой, по его словам, стали технические ошибки в работе единого налогового счета. Случается, что задолженность отображается даже у тех, кто фактически ничего не должен. Это подрывает доверие к системе и вынуждает людей тратить время на разбирательства.

Как избежать новых долгов

По мнению Сивкова, минимизировать риски можно только при строгом финансовом планировании. Он советует регулярно проверять состояние налоговых счетов, отслеживать начисления и добиваться исправления ошибок через официальные каналы.

Эксперт также напомнил, что с 2026 года вступят в силу масштабные изменения налогового законодательства. Это значит, что бизнесу уже сейчас следует учитывать будущие правила при формировании стратегии и распределении финансовых потоков.