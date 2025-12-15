Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
долги за ЖКХ
долги за ЖКХ
© freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
Главная / Экономика
Иван Петровский Опубликована сегодня в 14:40

Деньги уходят в никуда: как налоговая система превращает долг в ловушку

Технические сбои в едином налоговом счете вызвали долги — эксперт Сивков

Рост задолженностей по налогам в России становится тревожным сигналом не только для бизнеса, но и для миллионов граждан. По данным Росстата, общая сумма долгов достигла 3,26 триллиона рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru".

Жесткое администрирование и цифровой контроль

По словам налогового консультанта, кандидата экономических наук Евгения Сивкова, резкий рост задолженности связан прежде всего с чрезмерной автоматизацией налогового администрирования. Внедрение технологий искусственного интеллекта позволило налоговой службе практически исключить возможность для налогоплательщиков корректировать расчеты или применять законные способы оптимизации.

"Сейчас налоговая служба не дает возможности скрыть ни одной копейки. Система искусственного интеллекта и полная автоматизация позволяют доначислять налоги практически со всего. Фактически у налогоплательщика нет пространства для ошибки или возможности что-то скорректировать. Это и привело к такому росту задолженностей", — отметил Сивков.

Такая ситуация, по его словам, делает взаимодействие с фискальными органами максимально прозрачным, но одновременно повышает риск ошибок. Даже незначительные технические сбои могут обернуться крупными начислениями и штрафами, которые налогоплательщик обязан оспаривать самостоятельно.

Недоработки системы и нехватка средств

Эксперт подчеркнул, что рост долгов — результат совокупности факторов. Наряду с жестким администрированием, существенную роль играет финансовое положение граждан и предпринимателей. У многих просто не хватает средств на своевременную уплату налогов.

"У людей физически нет таких денег, какие им выставляют к оплате. Из-за штрафов и пени сумма долга растет лавинообразно, и в итоге человек должен больше, чем заработал за несколько лет", — пояснил специалист.

Дополнительной проблемой, по его словам, стали технические ошибки в работе единого налогового счета. Случается, что задолженность отображается даже у тех, кто фактически ничего не должен. Это подрывает доверие к системе и вынуждает людей тратить время на разбирательства.

Как избежать новых долгов

По мнению Сивкова, минимизировать риски можно только при строгом финансовом планировании. Он советует регулярно проверять состояние налоговых счетов, отслеживать начисления и добиваться исправления ошибок через официальные каналы.

Эксперт также напомнил, что с 2026 года вступят в силу масштабные изменения налогового законодательства. Это значит, что бизнесу уже сейчас следует учитывать будущие правила при формировании стратегии и распределении финансовых потоков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Инфляция в России может достичь 10 процентов в 2026 году — Михаил Беляев сегодня в 15:11
Цены расправляют крылья: инфляция превращается из цифры в хищника

Инфляция в России в 2026 году может достичь 10% — аналитики предупреждают, что рост тарифов и повышение НДС разрушат эффект временной стабилизации.

Читать полностью » Долго открытые вакансии не повод для сомнений — Виктория Никольская сегодня в 15:00
Работа ждёт, а не зовёт: почему самые ценные вакансии остаются пустыми месяцами

Длительное размещение вакансии не всегда сигнализирует о проблемах в компании — иногда за ним скрывается осознанный поиск редких специалистов.

Читать полностью » Рост НДС приведёт к подорожанию товаров и услуг на 4% в начале 2026 года — эксперт Трепольский сегодня в 9:08
Каждый поход в магазин станет дороже: этот налог изменит привычные траты россиян

Рост НДС может запустить цепную реакцию подорожания уже в конце 2025 года. Почему пик цен ожидается в начале 2026-го и что это значит для кошельков.

Читать полностью » Реальные доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года — экономист Юлия Тулупникова сегодня в 9:00
Доходы россиян в 2026 году могут резко измениться: первые сигналы уже появились

Экономист предупреждает о рисках для доходов россиян в начале 2026 года и объясняет, какие факторы могут изменить финансовую ситуацию домохозяйств.

Читать полностью » Оптовые цены на газ в США выросли более чем на 70% 13.12.2025 в 21:58
Газовый счёт растёт, обещания тают: энергетическая ловушка захлопывается в США

Рост цен на газ в США поставил администрацию Трампа перед выбором между экспортом, ИИ и обещанием снизить коммунальные расходы.

Читать полностью » ДНР: малый и средний бизнес стал ключевой опорой экономики региона — Любовь Луговая 13.12.2025 в 11:49
Сила малого и среднего бизнеса в ДНР: как предприниматели становятся ключевыми игроками экономики

Число малых и средних предприятий в ДНР за год выросло на 7% и достигло 60 тысяч — власти ожидают сохранения темпов роста и в 2026 году.

Читать полностью » Объём вкладов в Кабардино-Балкарии достиг 48,4 млрд рублей — Залина Бейтуганова 13.12.2025 в 8:09
Бизнес удвоил счета, люди несут деньги в банки: финансовый разворот на Северном Кавказе

Портфель средств бизнеса и жителей Северного Кавказа вырос более чем на 40% и достиг 446 млрд рублей, при этом корпоративный сегмент показал рекордную динамику.

Читать полностью » Ошибки в юридических документах привели к потерям — адвокат Жмурко 12.12.2025 в 16:42
В суд без юриста — как в море без компаса: шанс добраться до цели почти нулевой

Ошибка в юридических вопросах может стоить слишком дорого. Адвокат объяснила, когда без юриста нельзя обойтись, даже если вы уверены в своих знаниях.

Читать полностью »

Новости
Наука
Римский бетон из Помпей показал способность к самовосстановлению — Daily Mail
Красота и здоровье
Овощной суп по утрам снижает чувство голода — диетолог Елена Соломатина
Удар по мосту в Затоке перекрыл кратчайший маршрут поставок из Румынии — Юрий Кнутов
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC
Экономика
Мишустин анонсировал создание комиссии по промышленности для стратегического планирования — Правительство РФ
Экономика
Россияне могут покрывать ипотечные платежи с помощью арендных поступлений — Юлия Юсова
Экономика
Новый бренд Trump от КЛВЗ будет включать водку, бренди, ликёры и даже пиво — Газета.Ru
Общество
Пароли с символами и цифрами признаны недостаточно надёжными — Дмитрий Завалишин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet