© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:14

Налоговая стала всевидящей: как новый механизм взыскания изменил правила игры для всех

Налоговая задолженность вырастает за счет пени — адвокат Болдинова

С осени прошлого года россияне могут столкнуться со списанием налоговой задолженности со счетов без судебного решения, если вовремя не оплатят начисления. Об этом сообщает издание "Прайм" со ссылкой на руководителя налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвоката Екатерину Болдинову. По её словам, ключевой способ защититься от таких ситуаций — не допускать возникновения недоимки и регулярно проверять свои налоговые обязательства. В противном случае взыскание может происходить автоматически, а человек узнает о проблеме уже после списания средств.

Юрист подчеркнула, что механизм принудительного взыскания задолженности стал проще, и гражданам важно заранее учитывать этот фактор в личных финансовых планах. Речь идёт именно о налоговых платежах, которые обязаны вносить физические лица. При нарушении сроков оплаты задолженность растёт за счёт пени, а дальнейшие действия налоговых органов могут быть для многих неожиданными, особенно если уведомления остаются без внимания.

Почему списание возможно без суда

Екатерина Болдинова напомнила, что с осени прошлого года Федеральная налоговая служба получила право взыскивать долги с граждан без судебных решений. Это означает, что при наличии подтверждённой задолженности и соблюдении процедур налоговые органы могут перейти к взысканию, не обращаясь в суд. Такой порядок делает процесс более оперативным и снижает вероятность того, что человек успеет "оттянуть" оплату, рассчитывая на длительное разбирательство.

"Самое главное — вовремя платить все полагающиеся налоги, тогда и никаких внезапных списаний не будет", — сообщила руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.

Она отметила, что основной риск связан не с самим механизмом, а с отсутствием контроля со стороны налогоплательщика: задолженность может появиться из-за забытых начислений или несвоевременной реакции на уведомления.

Как устроена система начислений и сроки оплаты

В материале также говорится, что налоговые органы составляют и направляют россиянам общий документ, в котором перечислены налоги, начисленные за прошедший год. Для большинства таких платежей установлен единый срок — до 1 декабря. Если налог не уплачен вовремя, он переходит в задолженность, и на неё начисляются пени. Таким образом, сумма долга постепенно увеличивается даже без дополнительных санкций.

После появления задолженности налоговая служба направляет запрос на оплату, который поступает в личный кабинет на сайте Госуслуги. В нём указываются сумма недоимки, начисленные пени и срок погашения. Этот этап можно считать последним предупреждением: при отсутствии реакции налоговые органы получают основания для применения принудительных мер взыскания. Поэтому уведомления и сообщения в личных кабинетах становятся важной частью контроля за ситуацией.

Что нужно делать, чтобы избежать внезапного списания

Болдинова рекомендовала заранее следить за сроками и не оставлять налоговые платежи "на потом". В её логике защита от списаний строится не на оспаривании действий ФНС, а на профилактике — своевременной оплате и регулярной проверке начислений. Если человек видит, что сумма налога рассчитана некорректно, важно не игнорировать уведомление, а разбираться с начислением до наступления срока оплаты.

Юрист также подчёркивает, что автоматизация налогового администрирования означает более быстрые действия со стороны государства. Поэтому гражданам стоит учитывать календарь налоговых платежей и уделять внимание сообщениям в личных кабинетах, где фиксируются обязательства, задолженность и сроки погашения. В противном случае списание может произойти неожиданно — без суда, но с полным списанием суммы долга и пени. ъ

