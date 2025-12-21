Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
налоговый вычет
налоговый вычет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:01

Платят почти все — и это не Москва: как Крым вырвался в лидеры по налоговой дисциплине

В Крыму начислили имущественных налогов на 3,3 млрд рублей — ФНС

Жители Крыма по итогам 2025 года продемонстрировали один из самых высоких уровней налоговой дисциплины в стране, обеспечив многомиллиардные поступления в бюджет. Региональные показатели по уплате имущественных налогов оказались выше среднероссийских, что позволило республике войти в число лидеров по добросовестности налогоплательщиков. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Итоги налоговых поступлений

По информации ФНС, в 2025 году в Республике Крым было начислено имущественных налогов на общую сумму 3,3 млрд рублей. Основную часть составил налог на имущество физических лиц — более 1,3 млрд рублей. Еще порядка 1,2 млрд рублей пришлось на транспортный налог, а около 700 млн рублей — на земельный.

"Налоговыми органами Республики Крым исчислено имущественных налогов на сумму 3,3 млрд рублей. Как показывает статистика, налогоплательщики Крыма — одни из самых добропорядочных в стране", — сообщили в пресс-службе ФНС по региону.

В ведомстве отметили, что такие показатели свидетельствуют о высокой ответственности жителей республики при исполнении финансовых обязательств.

Уровень исполнения обязательств

Собранные данные показывают, что свои налоговые обязательства в полном объеме исполнили 96% крымских налогоплательщиков. В результате в бюджет поступило более 3,1 млрд рублей фактически уплаченных имущественных налогов. Этот показатель оказался на 700 млн рублей выше, чем годом ранее.

Рост поступлений в ФНС связывают как с улучшением администрирования, так и с повышением осознанности граждан в вопросах налоговой дисциплины. Существенную роль сыграли электронные сервисы и уведомления, позволяющие своевременно получать информацию о начислениях и сроках оплаты.

Работа с задолженностью

При этом в налоговой службе подчеркивают, что параллельно ведется системная работа с должниками. Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2025 года налоговая инспекция Республики Крым направила в суд 11,5 тысячи заявлений о взыскании задолженностей с физических лиц на общую сумму более 450 млн рублей.

Такие меры, по мнению специалистов, позволяют поддерживать баланс между стимулированием добровольной уплаты налогов и принудительным взысканием долгов. В ФНС отмечают, что судебные процедуры применяются в случаях, когда иные способы урегулирования задолженности не дали результата.

Значение для региона

Эксперты указывают, что высокая собираемость имущественных налогов напрямую влияет на устойчивость регионального бюджета. Эти средства направляются на развитие инфраструктуры, социальные программы и финансирование муниципальных проектов. Власти республики рассчитывают сохранить высокий уровень налоговой дисциплины и в последующие годы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Севастополе начата проверка по факту невыплаты зарплаты работникам кафе — СК России 19.12.2025 в 13:44
Севастополь в центре скандала — невыплата зарплаты становится причиной уголовного расследования

В Севастополе началась проверка по факту невыплаты заработной платы сотрудникам общепита за более чем два месяца. Следователи устанавливают пострадавших и сроки нарушений.

Читать полностью » В Крыму увеличилось количество нападений волков и лис на людей — Валерий Иванов 19.12.2025 в 13:39
Дикие звери на грани вторжения — бешенство в Крыму угрожает людям и скоту

В Крыму зафиксирован рост случаев бешенства, связанных с нападениями заражённых волков и лис, в том числе в жилых зонах. Власти принимают меры для предотвращения распространения болезни.

Читать полностью » Жители Кубани чаще считают питание сбалансированным — исследование Золотое-Молодое 19.12.2025 в 12:11
Все стали есть лучше, кроме самого опасного: исследование вскрыло главный изъян рациона

В Краснодарском крае растет интерес к здоровому питанию, но несмотря на позитивные изменения, проблемы с потреблением сахара и соли остаются актуальными.

Читать полностью » Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество 19.12.2025 в 11:59
Море отступает на второй план: Юг России нашёл новый магнит для туристов

Краснодарский край стал одним из лидеров по росту винного туризма: путешественники все чаще выбирают энотуризм как самостоятельную цель поездки.

Читать полностью » В Краснодарском крае масштабируют внедрение роботизации — министр Юртаев 19.12.2025 в 11:53
Кнопку нажали — и завод изменился за 60 дней: на Кубани запустили тихую промышленную революцию

В Краснодаре представили быстрые решения по роботизации производств — регион готов масштабировать автоматизацию как стратегический ресурс для бизнеса.

Читать полностью » Средний чек покупки красной икры на Кубани составил 4,3 тысячи рублей — Платформа ОФД 19.12.2025 в 10:14
Внутри российского икорного бума: аналитики раскрыли, почему спрос взлетел на 14% при падении цен

На Кубани средний чек на красную икру вырос до 4,3 тыс. руб., хотя килограмм подешевел. РБК Краснодар объясняет, что изменилось на рынке.

Читать полностью » Пожар на полигоне Терра-Н ухудшил качество воздуха в Новороссийске — Роспотребнадзор 19.12.2025 в 8:45
Гора мусора продолжает гореть: почему рекомендации Роспотребнадзора проигнорировали

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха в пригородах Новороссийска на фоне пожара на полигоне "Терра-Н" и дал рекомендации жителям.

Читать полностью » Гадюка год скрывалась в стенах дома на Кубани — Baza 19.12.2025 в 8:15
Не мыши, а нечто страшное: что на самом деле год шуршало в стенах дома на Кубани

Жительница Кубани год жила в страхе после появления гадюки в доме: змея исчезла, но шорохи в стенах не давали покоя. Чем все закончилось?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Пневмония составляет 65% всех осложнений гриппа — Мухаметзянов
Красота и здоровье
В России растёт заболеваемость гриппом из-за штамма H3N2 — Малинникова
Общество
Для выхода на пенсию в 2026 году нужен стаж не менее 15 лет — сенатор Мельникова
Еда
Голубой сыр добавил печёному картофелю солоноватую пикантность — Chowhound
Общество
Бесплатные санаторные путёвки доступны инвалидам и ветеранам — депутат Фролова
Красота и здоровье
Алкоголь в конфетах вызывает резкие скачки глюкозы — нарколог Тюрин
Красота и здоровье
Запущенные кисты почек могут достигать 20 сантиметров — уролог Геворкян
Садоводство
Промёрзшая почва зимой блокирует самшиту поступление воды — House Digest
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet