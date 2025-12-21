Платят почти все — и это не Москва: как Крым вырвался в лидеры по налоговой дисциплине

Жители Крыма по итогам 2025 года продемонстрировали один из самых высоких уровней налоговой дисциплины в стране, обеспечив многомиллиардные поступления в бюджет. Региональные показатели по уплате имущественных налогов оказались выше среднероссийских, что позволило республике войти в число лидеров по добросовестности налогоплательщиков. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым" со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Итоги налоговых поступлений

По информации ФНС, в 2025 году в Республике Крым было начислено имущественных налогов на общую сумму 3,3 млрд рублей. Основную часть составил налог на имущество физических лиц — более 1,3 млрд рублей. Еще порядка 1,2 млрд рублей пришлось на транспортный налог, а около 700 млн рублей — на земельный.

"Налоговыми органами Республики Крым исчислено имущественных налогов на сумму 3,3 млрд рублей. Как показывает статистика, налогоплательщики Крыма — одни из самых добропорядочных в стране", — сообщили в пресс-службе ФНС по региону.

В ведомстве отметили, что такие показатели свидетельствуют о высокой ответственности жителей республики при исполнении финансовых обязательств.

Уровень исполнения обязательств

Собранные данные показывают, что свои налоговые обязательства в полном объеме исполнили 96% крымских налогоплательщиков. В результате в бюджет поступило более 3,1 млрд рублей фактически уплаченных имущественных налогов. Этот показатель оказался на 700 млн рублей выше, чем годом ранее.

Рост поступлений в ФНС связывают как с улучшением администрирования, так и с повышением осознанности граждан в вопросах налоговой дисциплины. Существенную роль сыграли электронные сервисы и уведомления, позволяющие своевременно получать информацию о начислениях и сроках оплаты.

Работа с задолженностью

При этом в налоговой службе подчеркивают, что параллельно ведется системная работа с должниками. Ранее сообщалось, что за десять месяцев 2025 года налоговая инспекция Республики Крым направила в суд 11,5 тысячи заявлений о взыскании задолженностей с физических лиц на общую сумму более 450 млн рублей.

Такие меры, по мнению специалистов, позволяют поддерживать баланс между стимулированием добровольной уплаты налогов и принудительным взысканием долгов. В ФНС отмечают, что судебные процедуры применяются в случаях, когда иные способы урегулирования задолженности не дали результата.

Значение для региона

Эксперты указывают, что высокая собираемость имущественных налогов напрямую влияет на устойчивость регионального бюджета. Эти средства направляются на развитие инфраструктуры, социальные программы и финансирование муниципальных проектов. Власти республики рассчитывают сохранить высокий уровень налоговой дисциплины и в последующие годы.