Поезда в Крым превращаются в новогодние кареты: тысячи пассажиров встретят 2026 год на рельсах

Перед началом зимних праздников поезда "Таврия", следующие в Крым, готовятся принять тысячи путешественников, для которых новогодняя ночь пройдёт в пути. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым". По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", в 2026 год непосредственно в крымском направлении отправятся около 4,5 тысячи пассажиров, а всего на маршрутах "Таврии" новогоднюю ночь встретят порядка девяти тысяч человек.

Праздничное оформление и традиции поездов "Таврия"

В компании отметили, что подготовка к праздникам начинается ещё в середине декабря. Составы оформляют специальными новогодними наклейками и разноцветными гирляндами, а окна штабных вагонов украшают авторские рисунки. Праздничные мероприятия стартуют 23 декабря — в день, когда в 2019 году поезд № 007 впервые вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь. Спустя сутки из Москвы отправился первый состав в Симферополь, а 25 декабря флагманские маршруты впервые прошли по Крымскому мосту.

В годовщину этих запусков в вагонах традиционно проводят викторины с подарками и раздают пассажирам фирменные пряники с символикой "Таврии".

"23 декабря мы планируем торжественно проводить поезд из Санкт-Петербурга с народным проводником Таврибарой — символом поездов "Таврия”, а 25 декабря с ним же встретить поезд в Симферополе", — сообщили в "ГСЭ".

Такие мероприятия дают пассажирам возможность сделать праздничные фотографии и почувствовать атмосферу путешествия в новогоднем формате.

Рост популярности крымского направления

Туристический интерес к поездкам в Крым продолжает расти. За курортный сезон 2025 года — с мая по сентябрь — поезда "Таврия" перевезли более 3 миллионов 40 тысяч пассажиров. Как уточнял начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "ГСЭ" Альберт Садретдинов, это на 3% больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока подтверждает устойчивую популярность железнодорожного маршрута и стабильный спрос на поездки в регион в разные сезоны.