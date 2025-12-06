Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пассажиры ждут поезд ночью
Пассажиры ждут поезд ночью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:51

Поезда в Крым превращаются в новогодние кареты: тысячи пассажиров встретят 2026 год на рельсах

Поезда Таврия принимают тысячи пассажиров в новогоднюю ночь — РИА Новости Крым

Перед началом зимних праздников поезда "Таврия", следующие в Крым, готовятся принять тысячи путешественников, для которых новогодняя ночь пройдёт в пути. Об этом сообщает издание "РИА Новости Крым". По данным компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", в 2026 год непосредственно в крымском направлении отправятся около 4,5 тысячи пассажиров, а всего на маршрутах "Таврии" новогоднюю ночь встретят порядка девяти тысяч человек.

Праздничное оформление и традиции поездов "Таврия"

В компании отметили, что подготовка к праздникам начинается ещё в середине декабря. Составы оформляют специальными новогодними наклейками и разноцветными гирляндами, а окна штабных вагонов украшают авторские рисунки. Праздничные мероприятия стартуют 23 декабря — в день, когда в 2019 году поезд № 007 впервые вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь. Спустя сутки из Москвы отправился первый состав в Симферополь, а 25 декабря флагманские маршруты впервые прошли по Крымскому мосту.

В годовщину этих запусков в вагонах традиционно проводят викторины с подарками и раздают пассажирам фирменные пряники с символикой "Таврии".

"23 декабря мы планируем торжественно проводить поезд из Санкт-Петербурга с народным проводником Таврибарой — символом поездов "Таврия”, а 25 декабря с ним же встретить поезд в Симферополе", — сообщили в "ГСЭ".

Такие мероприятия дают пассажирам возможность сделать праздничные фотографии и почувствовать атмосферу путешествия в новогоднем формате.

Рост популярности крымского направления

Туристический интерес к поездкам в Крым продолжает расти. За курортный сезон 2025 года — с мая по сентябрь — поезда "Таврия" перевезли более 3 миллионов 40 тысяч пассажиров. Как уточнял начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "ГСЭ" Альберт Садретдинов, это на 3% больше, чем годом ранее. Рост пассажиропотока подтверждает устойчивую популярность железнодорожного маршрута и стабильный спрос на поездки в регион в разные сезоны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Краснодарском крае подорожали Livan X3 Pro и X6 Pro на 11% — автоэксперты вчера в 14:40
Автомобили подорожали, но не все: что стоит купить в Краснодарском крае в ноябре 202

Средняя стоимость новых автомобилей в Краснодарском крае в ноябре осталась стабильной. Что подешевело, а что подорожало в автомобильном рынке региона?

Читать полностью » В Краснодарском крае число жалоб на блокировки карт выросло в 2,5 раза — Банк России вчера в 14:30
Неожиданные блокировки карт в Краснодарском крае: кто и почему решает оставить вас без денег

В Краснодарском крае и Ростовской области растет количество жалоб на блокировку карт. Что стоит за этим ростом и как изменилось число жалоб на мошенничество?

Читать полностью » Рост зарплат в Краснодарском крае связан с развитием ИТ и консалтинга — Кубанские новости вчера в 14:21
Секреты роста зарплат в Краснодарском крае: какой сектор переживает настоящий бум

Рост зарплат в Краснодарском крае в ноябре 2025 года и его позиции на фоне соседей по ЮФО. Какие профессии показывают наибольший рост?

Читать полностью » В Крыму карантин в 26 дошкольных группах из-за роста ОРВИ — КП-Крым 04.12.2025 в 12:51
Статистика по ОРВИ в Крыму пугает — вот какие районы оказались в зоне риска

Из-за роста заболеваемости ОРВИ в Крыму на карантин закрыли 11 классов в 8 школах и 26 групп в детских садах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Читать полностью » Крым обновляет набережные для комфортного отдыха — Крымская газета 04.12.2025 в 12:42
Крым меняет облик: как обновление набережных перевернёт отдых на полуострове

Крым активно обновляет набережные курортов, улучшая инфраструктуру, расширяя пляжи и создавая новые комфортные зоны отдыха для жителей и туристов.

Читать полностью » Погода на Кубани вернулась к климатическим нормам после отклонений — Фобос 04.12.2025 в 12:32
Погода на Кубани стабилизируется, но есть одно но: что не так с этим антициклоном

На Кубани возвращаются климатические нормы: облачность, умеренная температура и отсутствие осадков — комфортная погода в регионе.

Читать полностью » В Новороссийске запустили приложение 03.12.2025 в 23:58
Новороссийск запускает цифровой щит: помощник работает даже когда связь падает

В Новороссийске запустили приложение, которое помогает находить укрытия и точки связи даже без интернета. Сервис создан для защиты жителей при атаках БПЛА.

Читать полностью » Таксист предотвратил передачу пенсионеркой миллиона мошенникам — пресс-служба МВД 03.12.2025 в 17:07
Телефонные мошенники выбрали новую цель: пенсионерка едва не оказалась в центре схемы с неожиданным поворотом

Пожилая жительница Абинска едва не передала мошенникам более миллиона рублей, но бдительность водителя такси нарушила схему и помогла сохранить её сбережения.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
ИИ определяет биомаркеры заболеваний по анализу пота — JPA
Питомцы
Порода не влияет на способность собак запоминать названия предметов — Fanpage
Красота и здоровье
Белки в Екатеринбурге стали чаще переносить бешенство — E1.ru
Наука
Затмение 709 года до н.э. зафиксировали в летописи Чуньцю — Цзинь
Красота и здоровье
Госдума предложила скрининг витамина D для детей с октября по март — Газета.Ru
ЮФО
Крым высадил более 1600 гектаров леса с 2019 года — Крым 24
ЮФО
Крым вступает в маловодный период из-за снижения запасов — профессор Николенко
Спорт и фитнес
Электростимуляция вместе с силовыми тренировками усиливает рост мышц — EJAP
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet