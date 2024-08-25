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Ученые доказали важность силового тренинга для мозга и сердца
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Чтобы в старости не страдать от мышечной атрофии и Альцгеймера необходим силовой тренинг

Ученые доказали важность силового тренинга для мозга и сердца

Учёные из Боннского университета выяснили, что силовые тренировки активируют белок BAG3, который играет ключевую роль в поддержании здоровья мышц, способствуя удалению клеточного мусора.

Белок BAG3 является важным элементом в процессе удаления повреждённых клеточных компонентов, обеспечивая их идентификацию и заключение в клеточные мембраны для формирования аутофагосом.

Группа исследователей под руководством профессора Йорга Хёфельда из Института клеточной биологии Боннского университета продемонстрировала, что силовые тренировки активируют BAG3 в мышцах.

Профессор Хёфельд подчеркнул, что сбои в системе BAG3 могут привести к быстропрогрессирующей мышечной слабости у детей и сердечной недостаточности.

В ходе исследования учёные пришли к выводу, что активация BAG3 помогает предотвращать мышечную деградацию и связанные с ней заболевания. Белок BAG3 важен не только для скелетных мышц, но и для сердечной мышцы, что открывает возможности для разработки новых методов лечения сердечных заболеваний. Кроме того, BAG3 играет важную роль в поддержании белкового гомеостаза в нейронах, предотвращая накопление белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Данные результаты имеют значение не только для космической медицины и реабилитации, где проблема атрофии мышц является одной из главных, но и для спортивной медицины и других областей.

Исследование было проведено при участии спортивных физиологов из Немецкого спортивного университета Кельна и Университета Хильдесхайма.

Система BAG3 активна не только в мышцах. Мутации в этом белке могут привести к нервным заболеваниям, таким как синдром Шарко-Мари-Тута, который вызывает отмирание нервных волокон в конечностях, что приводит к потере подвижности рук и ног.

Фото: From Wikimedia Commons/ Tavo Romann (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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