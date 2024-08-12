Главе молдавской оппозиции Марии Таубер запретили выезд из Молдавии

Суд Буюкан в Кишиневе принял решение ограничить свободу передвижения одного из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер.

Ей запрещено покидать территорию Молдовы в течение 60 дней. Это решение было принято после внепланового заседания суда, хотя следующее слушание по делу Таубер было запланировано на середину сентября.

Основания для ограничения передвижения

Согласно информации, предоставленной самой Таубер, прокуроры обосновали свой запрос публикацией в Telegram-канале NDEX, в которой ее слова были интерпретированы как намерение покинуть страну на неопределенный срок. Таубер опровергла эти домыслы и заявила о своей готовности продолжать политическую борьбу в Молдове.

Власти Молдовы обвиняют Марину Таубер в незаконном финансировании партий и вмешательстве в правосудие во время судебного процесса над лидером запрещенной партии "Шор" Иланом Шором в апреле 2023 года. Таубер принимала участие в митинге в поддержку Шора.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдовы признал партию "Шор" неконституционной из-за нарушений в финансировании. Партия была распущена, а ее представители в парламенте лишились партийной принадлежности и права присоединиться к другим политическим силам.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)