Марина Таубер заявила, что у нее не было планов покидать "Родную Молдавию"

Один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер столкнулась с серьезными ограничениями со стороны молдавских властей. Суд запретил ей покидать страну на два месяца, что вызвало волну возмущения в оппозиционных кругах.

Сама Таубер заявила, что не собиралась нарушать закон и покидать Молдавию, за исключением рабочих поездок и личных путешествий. Она подчеркнула, что часто посещает Россию, но никогда не скрывала этого факта.

Политик интерпретирует действия властей как попытку психологического давления на нее, лидера блока Илана Шора и их соратников. По ее мнению, запрет на выезд — это очередной виток преследований оппозиции, выражающийся в фабрикации уголовных дел и введении ограничительных мер. Таубер уверена, что судебное решение было принято под давлением президента Майи Санду и является грубым нарушением закона.

Официальные обвинения против Таубер связаны с предполагаемым незаконным финансированием партий и "вмешательством в правосудие". Власти обвиняют ее в участии в митинге в поддержку лидера запрещенной партии "Шор" Илана Шора, проходившем в апреле 2023 года. По мнению прокуратуры, это можно расценивать как попытку оказать давление на суд.

Напомним, что ранее Конституционный суд Молдавии признал партию "Шор" неконституционной, обвинив ее в нарушениях, связанных с финансированием. Партия была распущена, а ее представители в парламенте лишились права присоединяться к другим политическим силам.

Эти события — очередной виток противостояния между властью и оппозицией, длящегося в Молдавии с мая 2022 года. Оппозиционные силы обвиняют правительство и президента Санду в некомпетентности, провале экономической политики и давлении на инакомыслие. Власти, в свою очередь, обвиняют оппозицию в дестабилизации ситуации и попытках подорвать государственные устои.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)