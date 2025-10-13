Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:43

Путешествие, которое останется на коже: как таттуризм меняет представление о сувенирах

Путешественники поколения Z и миллениалы всё чаще выбирают татуировки как сувениры вместо магнитов

Современные путешественники всё чаще возвращаются домой не с магнитами или открытками, а с гораздо более личным сувениром — татуировкой. "Таттуризм" (от английского tattoo tourism) превращается из нишевого интереса в заметное культурное явление, объединяющее страсть к путешествиям, искусству и самовыражению.

Что такое таттуризм

Таттуризм — это практика путешествий с целью сделать татуировку в определённом месте. По сути, это способ увековечить момент или эмоцию не на фотографии, а на коже.

"Он сочетает самовыражение с приключениями, часто создавая воспоминания на всю жизнь с помощью боди-арта", — сказала старший директор по маркетингу Moxy Hotels NYC Джулия Пандольфо.

Таттуристы — это не те, кто делает спонтанные рисунки во время отпуска, а люди, которые сознательно планируют поездку ради визита к определённому мастеру, участия в фестивале или получения татуировки, связанной с местной культурой.

"Некоторые путешественники могут отметить свое путешествие, которое изменит их жизнь, фотографией или безделушкой, в то время как другие уходят с произведением живого искусства на теле в качестве сувенира", — отметила представитель Going Кэти Настро.

"Тату-туризм не является новой тенденцией, но поскольку в наши дни люди все чаще отдают предпочтение впечатлениям, а не вещам, уход с визуальными воспоминаниями о поездке, которые останутся на всю жизнь, может показаться лучшим использованием средств для молодых путешественников", — добавила она.

Почему таттуризм становится популярным

Связь татуировок и путешествий уходит корнями в древность. Моряки отмечали свои маршруты чернилами, а у полинезийцев татуировка была важным символом идентичности. Сегодня идея осталась той же, но получила новое звучание: теперь это способ сохранить в памяти путешествие и подчеркнуть свою индивидуальность.

"В наши дни таттуризм набирает обороты, особенно среди путешественников поколения Z и миллениалов, которые ищут постоянные сувениры на память о своих поездках", — сказала вице-президент по люксовым брендам IHG Hotels & Resorts Kimpton и Hotel Indigo Вики Пулос.

Согласно исследованию Hostelworld, более 40% туристов в возрасте от 18 до 35 лет делали татуировку во время поездки, причём половина из них отправлялась за границу специально для этого. Некоторые студии, например в Нэшвилле, утверждают, что почти половина их клиентов приезжают исключительно ради мастеров.

Какие татуировки выбирают путешественники

Выбор варьируется от символических деталей вроде координат города до изображений достопримечательностей, культурных символов или локальных мотивов. Одни охотятся за именитыми мастерами, другие ищут редкие техники: от японского иредзуми до полинезийских татуировок ручной работы.

Гостиницы и круизные компании активно поддерживают этот тренд. Kimpton сотрудничает с Tiny Zaps и предлагает гостям бесплатные мини-татуировки. Moxy Hotels проводит всплывающие тату-события в Нью-Йорке, где гости могут сделать рисунок у местных художников.

"Одним из моих любимых воспоминаний было наблюдение за тем, как два родителя делают одинаковые татуировки, отвозя своего ребенка в Нью-Йоркский университет", — поделилась Пандольфо.

Почему людей тянет к тату-путешествиям

Таттуризм стал символом личных историй. Это способ запомнить момент, место и чувства, связанные с ним.

"Таттуризм — это невероятный способ навсегда оставить значимое напоминание о поездке с близкими и возможность объединить путешествия, искусство и самовыражение", — сказала Пулос.

Современные туристы всё чаще выбирают нематериальные впечатления вместо покупок. Татуировка становится "живой открыткой” — памятью, которая не тускнеет и не теряется.

"Думайте об этом как о живой открытке, которую вы отправляете себе, которую вы можете перечитать в любое время", — подчеркнула Настро.

Иногда выбор места обусловлен и практическими причинами.

"Татуировки могут быть дорогими, и может быть дешевле полететь в пункт назначения, чтобы сделать татуировку своей мечты, чем сделать ее в США", — пояснила генеральный директор InsureMyTrip Сюзанна Морроу.

Кроме того, во многих странах проходят фестивали и конвенции татуировки, где можно встретить известных мастеров, изучить культуру и вдохновиться новыми идеями.

Культурное значение и уважение к традициям

Таттуризм — это не только о моде, но и о взаимодействии с местной культурой.

"Это шанс пообщаться с местными художниками и субкультурами, часто уводя путешественников в сторону от проторенных путей", — отметил Пандольфо.

В некоторых странах татуировки имеют сакральное значение. Например, традиционные самоанские татуировки (татау) символизируют принадлежность к роду и связь с предками.

"Нам нравится, что так много самоанцев, живущих за границей, возвращаются на острова, чтобы сделать традиционную татуировку", — сказал менеджер по маркетингу Управления по туризму Самоа Лоса Майаи.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к тату-путешествию

  1. Изучите художника и студию. Посмотрите портфолио, почитайте отзывы, проверьте лицензии.
  2. Проверьте санитарные стандарты. В разных странах требования к гигиене могут отличаться.
  3. Уточните культурные аспекты. Символы и надписи могут иметь иной смысл в другой культуре.
  4. Позаботьтесь о заживлении. Избегайте купания в море и активного солнца сразу после процедуры.
  5. Уточните страховку. Медицинская страховка путешественника может покрыть осложнения, но не всегда.

"Изучите художника, студию и культурное значение любых символов или стилей, которые вы рассматриваете", — советует Пандольфо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сделать тату спонтанно в неизвестной студии.
    Последствие: риск инфекции или неудачного дизайна.
    Альтернатива: бронировать визит к проверенному мастеру заранее.
  • Ошибка: выбрать надпись на незнакомом языке.
    Последствие: смысл может оказаться обидным или неверным.
    Альтернатива: проконсультироваться с носителем языка.
  • Ошибка: не соблюдать уход после процедуры.
    Последствие: воспаление и испорченный рисунок.
    Альтернатива: использовать антисептики, заживляющие мази и дышащие повязки.

Плюсы и минусы таттуризма

Плюсы

Минусы

Уникальный сувенир с эмоциональной ценностью

Риски инфекции или неудачного дизайна

Возможность пообщаться с местными мастерами

Языковые барьеры и ошибки перевода

Доступ к редким техникам и стилям

Необходимость особого ухода в пути

Совмещение искусства и путешествия

Долгое заживление при жарком климате

А что если…

Вы сомневаетесь, стоит ли делать татуировку во время поездки? Начните с небольшого дизайна — минималистичного символа, координат или даты. Это позволит испытать ощущение и понять, готовы ли вы к большему.

Мифы и правда

  • Миф: татуировки за границей опасны.
    Правда: при выборе лицензированной студии риск минимален.
  • Миф: татуировка испортится во время перелёта.
    Правда: давление в самолёте не влияет на свежие татуировки, если соблюдены рекомендации по уходу.
  • Миф: все иностранные мастера дороже.
    Правда: в некоторых странах стоимость в 2-3 раза ниже при высоком уровне качества.

FAQ

Как выбрать страну для тату-путешествия?
Рассмотрите направления с сильной тату-культурой: Япония, Таиланд, Италия, Польша, Новая Зеландия.

Можно ли купаться после татуировки?
Нет, минимум 10-14 дней, пока кожа полностью не заживёт.

Что лучше — планировать или спонтанно решать?
Лучше планировать. Это снижает риски и даёт шанс попасть к желаемому мастеру.

Исторический контекст

  • В Полинезии татуировка изначально была ритуалом посвящения.
  • В Европе мода на тату пришла от моряков и путешественников XVIII века.
  • В XXI веке таттуризм стал частью глобальной культуры путешествий и личного брендинга.

2 интересных факта

  1. Первые тату-мастера открывали студии при портах и корабельных доках.
  2. В Японии татуировки долго были запрещены без мед. лицензии, но теперь признаны формой искусства.

