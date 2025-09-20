Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 22:44

Татуировка как иммунный тренажёр: скрытая польза для организма

Учёные из Юты: обладатели двух и более татуировок реже сталкиваются с раком кожи

Тема татуировок уже давно перестала быть маргинальной. Сегодня их делают миллионы людей по всему миру, и США здесь не исключение: по данным Pew Research, почти половина американцев до 50 лет имеют хотя бы одну татуировку. Но вместе с ростом популярности появляется закономерный вопрос — как татуировки влияют на здоровье? Последнее исследование американских ученых дало неожиданный результат: наличие нескольких сеансов татуировки может быть связано с меньшим риском развития меланомы.

Татуировки и риск рака кожи: неожиданный поворот

Исследовательская группа из Института рака Хантсмана при Университете Юты изучила более 7000 жителей штата. Оказалось, что у людей с двумя и более сеансами татуировок вероятность меланомы — как поверхностной, так и инвазивной — ниже. При этом обладатели только одной татуировки напротив, чаще сталкивались с диагнозом меланомы, особенно на ранней стадии.

"Татуировки становятся все более распространенными, и это малоизученная форма воздействия окружающей среды", — сказала профессор Дженнифер Доэрти.

Первоначально ученые предполагали обратное: чернила содержат металлы и химические соединения, способные разрушаться под ультрафиолетом и становиться канцерогенами. Кроме того, сама процедура может запускать воспалительные процессы, а хроническое воспаление связано с онкологическими рисками. Тем неожиданнее оказались результаты исследования.

Возможные объяснения парадокса

Окончательных ответов пока нет, и специалисты подчеркивают: нужны дополнительные наблюдения. Среди возможных объяснений рассматриваются несколько гипотез:

  1. Владельцы татуировок чаще используют солнцезащитные кремы, ведь мастера предупреждают их о выцветании рисунков.
  2. Слой чернил может частично блокировать ультрафиолетовые лучи.
  3. Иммунная система реагирует на татуировку и вырабатывает механизмы защиты, которые могут препятствовать развитию раковых клеток.

"Результаты того, что татуировки могут снизить риск меланомы, удивили нас", — сказала исследователь Рэйчел Маккарти.

Как минимизировать риски: пошаговое руководство

  1. Делайте татуировки только у лицензированных мастеров с использованием сертифицированных чернил.
  2. Всегда наносите солнцезащитный крем (SPF 30 и выше), особенно на участки с рисунками.
  3. Избегайте соляриев и длительного пребывания на солнце без защиты.
  4. Регулярно проверяйте кожу у дерматолога, особенно если у вас есть родинки или семейная история меланомы.
  5. Используйте увлажняющие кремы и сыворотки для ухода за кожей с татуировками, чтобы минимизировать воспаление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сделать татуировку и не защищать кожу от солнца.
    Последствие: ускоренное выцветание рисунка и повышенный риск мутаций клеток.
    Альтернатива: регулярное использование солнцезащитного крема и защитной одежды.
  • Ошибка: Обращение к сомнительным мастерам с некачественными чернилами.
    Последствие: воспаление, инфекции, аллергия.
    Альтернатива: проверенный салон, стерильные инструменты, сертифицированные пигменты.

А что если татуировки действительно защищают?

Исследователи осторожны в выводах, но допускают, что татуировка может стать своеобразным "иммунным тренажером". Иммунные клетки, реагируя на чернила, начинают эффективнее распознавать и уничтожать атипичные клетки кожи. Впрочем, это пока гипотеза, требующая доказательств.

Плюсы и минусы татуировок для кожи

Плюсы

Минусы

Возможное снижение риска меланомы

Потенциальный риск воспалений

Повышенное внимание владельцев к защите кожи

Канцерогенные соединения в пигментах

Иммунная стимуляция

Возможные аллергии на чернила

FAQ

Как выбрать безопасные чернила для татуировки?
Выбирайте только сертифицированные пигменты, у проверенных мастеров и салонов.

Сколько стоит солнцезащитный уход для татуировок?
Качественный крем SPF 30-50 можно найти от 10 до 30 долларов, его хватает на месяц активного использования.

Что лучше для защиты кожи: тату или крем?
Татуировка не является официальным методом профилактики рака. Солнцезащитный крем — проверенный и доступный инструмент защиты.

Мифы и правда

  • Миф: татуировка полностью защищает кожу от рака.
    Правда: исследование показало лишь статистическую зависимость, а не прямую защиту.
  • Миф: все чернила одинаково безопасны.
    Правда: состав сильно различается, дешевые пигменты могут содержать тяжелые металлы.
  • Миф: если есть татуировка, можно не пользоваться SPF.
    Правда: защита от солнца необходима всегда.

3 факта о татуировках и здоровье

  • У 46% американцев 30-49 лет есть хотя бы одна татуировка.
  • Чернила могут разрушаться под ультрафиолетом и образовывать новые соединения.
  • Некоторые исследования связывают татуировки с повышенным риском рака крови.

Исторический контекст: от ритуала до тренда

Татуировки известны человечеству тысячелетия. Их делали древние египтяне, индейцы и воины Полинезии. В XX веке они ассоциировались с субкультурами, а сегодня стали мейнстримом и способом самовыражения. Теперь же к их роли добавляется новый аспект — потенциальное влияние на здоровье кожи.

