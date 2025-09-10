Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Micael Faccio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:23

1.62 – это только начало: как размер тату влияет на вероятность развития рака – данные исследования

Тату и онкология: датские ученые бьют тревогу из-за рисков, связанных с татуировками

Татуировки, которые многие воспринимают как элемент самовыражения или моды, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья. К такому выводу пришли датские учёные, проведя масштабное исследование Danish Twin Tattoo Cohort, результаты которого уже вызвали широкий резонанс.

Результаты исследования

В проекте приняли участие почти 2500 человек.

Анализ данных показал тревожную статистику:

  • риск развития рака кожи у людей с татуировками увеличивается в 1,62 раза;
  • при крупных рисунках (размером больше ладони) вероятность возрастает до 2,37 раза;
  • риск лимфомы при обширных татуировках повышается в 2,73 раза.

Учёные объясняют это хроническим воспалением, которое возникает из-за миграции частиц чернил в лимфатические узлы.

Опасность чернил

Проблема усугубляется тем, что химический состав красок для татуировок контролируется недостаточно строго. В отличие от лекарственных препаратов или косметики, такие пигменты часто не проходят серьёзных исследований на безопасность.

"Химический состав чернил не контролируется так строго, как другие вещества, контактирующие с нашим организмом. Государственным органам нужно ужесточить требования к их составу, а людям — получать полную информацию о рисках перед нанесением татуировок", — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

Регулирование индустрии

Парламентарий подчеркнул необходимость усилить государственный контроль за индустрией.

По его словам, сейчас разрабатываются меры, направленные на повышение безопасности:

  • создание стандартов для тату-чернил;
  • внедрение системы информированного согласия клиентов;
  • просветительские программы о рисках, связанных с татуировками.

Что это значит для людей

Для любителей татуировок новое исследование — сигнал относиться к выбору мастера и материалов максимально ответственно. Важно интересоваться составом чернил, условиями стерильности и помнить: нанесённый рисунок остаётся в организме на всю жизнь и может повлиять на здоровье спустя годы.

Три интересных факта

  1. Исследования показали, что частицы тату-чернил могут сохраняться в лимфатических узлах десятилетиями.
  2. В Евросоюзе с 2022 года действует запрет на использование некоторых пигментов, признанных токсичными или канцерогенными.
  3. Самые "безопасные" татуировки — временные, сделанные хной, но и они могут вызывать аллергические реакции.

