© flickr.com by Micael Faccio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована вчера в 23:54

Татуировки и рак: где наука увидела связь, а где — нет

Учёные изучают связь татуировок с онкологией: результаты исследований противоречивы

Татуировки сопровождают людей тысячелетиями, но ясности с их влиянием на здоровье по-прежнему нет. Научные группы публикуют противоречивые результаты: одни находят ассоциации с отдельными видами рака, другие — опровергают. Разобрались, откуда берутся расхождения и что из этого следует читателю.

Что именно попадает под кожу

Современные чернила — это коктейль органических и неорганических соединений: пигменты, растворители, эмульгаторы, пеногасители, консерванты. В некоторых составах выявляют потенциально опасные примеси, включая полициклические ароматические углеводороды. Теоретически они способны запускать канцерогенез, в частности в коже и лимфатической ткани. На практике же прямых и неоспоримых доказательств, что сами татуировки повышают риск опухолей, пока нет.

Как татуировки встречаются с иммунной системой

Частицы пигмента оказываются не только в дерме. Часть уносится по лимфатическим путям и накапливается в близлежащих лимфоузлах. Именно этот маршрут и породил гипотезу о возможной связи татуировок с лимфомами: если лимфоузлы "видят" пигмент, не запускает ли это нежелательные процессы?

Аргументы "за": где связь заметнее всего

За последние годы вышло несколько наблюдательных работ. В одной из них, опубликованной в 2024 году, исследователи сравнили 820 случаев рака с контролем и обнаружили: у людей с татуировками риск неходжкинской лимфомы выше, чем у тех, у кого рисунков нет. Отдельно отмечали и срок давности: носители татуировок, сделанных более 20 лет назад, чаще сталкивались с онкогематологическими диагнозами.

Похожий вывод сделали датские ученые, проанализировав данные близнецов. Вероятность заболеваний кожи и лимфомы оказалась выше у близнеца с татуировкой, причем наиболее заметная связь фиксировалась, когда изображение занимало площадь больше ладони.

Но и здесь есть нюансы

Все перечисленные работы — наблюдательные. Они выявляют ассоциации, но не доказывают причинно-следственную связь. На результаты могли повлиять сопутствующие факторы: курение, профессия, частота загара, хронические воспаления, стиль жизни. Учесть вообще всё почти невозможно, поэтому статистическая "связь" не тождественна "причине".

Аргументы "против": не всякая онкология про тату

Существуют и исследования, где ассоциаций не нашли. Совсем недавно в журнале Национального института рака описали анализ 1167 случаев меланомы — одного из самых агрессивных видов рака кожи. Участников сравнили с контрольной группой и выяснили: у людей с татуировками меланома встречалась не чаще, а даже реже. Возможное объяснение — поведение. Владельцы татуировок нередко дисциплинированнее защищают кожу кремами с SPF, чтобы рисунок не выгорал, а фотозащита — ключевой способ профилактики меланомы.

Почему наука пока не говорит "да" или "нет"

Противоречия в выводах — следствие ограничений дизайна исследований. Нужны крупные, длительные наблюдения с тщательным учетом десятков переменных: от состава чернил и глубины нанесения до площади рисунка, возраста, наследственности и привычек. Международное агентство по изучению рака прямо указывает: данных, чтобы признать татуировки канцерогенным фактором, недостаточно. Итоги масштабных долгосрочных программ ожидаются ближе к 2030 году.

Что делать сейчас

  1. Выбирайте лицензированный салон, где соблюдают стерильность и прослеживаемость чернил. Это снижает риски инфекций и контакта с некачественными пигментами.
  2. Уточняйте состав: производители обязаны предоставлять информацию о пигментах и растворителях. Если список неполный или расплывчатый — повод задуматься.
  3. Следите за кожей. Любые новые пятна, узелки, зуд, изменение цвета или формы старых рисунков — причина обратиться к дерматологу.
  4. Используйте SPF. Фотозащита нужна всем, а владельцам татуировок — вдвойне: и для сохранности рисунка, и для снижения фотоповреждений кожи.
  5. Помните о масштабе. Чем больше площадь и давнее нанесение, тем больше неизвестных: просто потому, что таких кейсов накапливается больше — их и изучают тщательнее.

Вывод без точки

Сегодняшняя картина такова: убедительных доказательств, что татуировки напрямую повышают риск рака, нет, но и полностью снять вопрос нельзя. Исследования продолжаются, а пока разумная осторожность и гигиена выбора салона, чернил и ухода за кожей — лучший практический сценарий для тех, кто уже с рисунком или только его планирует.

