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Директор Wildberries заявила, что объединение с Russ не повлияет на работу маркетплейса
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Директор Wildberries заявила, что объединение с Russ не повлияет на работу маркетплейса

Татьяна Бакальчук, основательница и генеральный директор Wildberries, в интервью kp.ru заверила, что слияние маркетплейса с группой Russ никак не отразится на пользователях и партнерах. Она подчеркнула, что платформа сохранит привычный для всех облик, выдача заказов будет по-прежнему осуществляться в пунктах выдачи, а ассортимент товаров продолжит расширяться.

Бакальчук также отметила, что команда специалистов, ответственная за развитие маркетплейса, продолжит свою работу над улучшением сервиса, гарантируя пользователям надежность и профессионализм.

Напомним, что в середине июня Wildberries анонсировал объединение с группой Russ, занимающейся наружной рекламой. Целью этого слияния заявлено создание современной цифровой торговой платформы и обеспечение удобных инструментов для развития малого и среднего бизнеса в странах присутствия компаний.

В начале июля Wildberries и Russ основали совместное предприятие - компанию РВБ, в которой 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", а 35% - ООО "Стинн" (основной владелец ООО "Русс аутдор"). Это объединение происходит на фоне разногласий между Татьяной Бакальчук (владеющей 99% в ООО "Вайлдберриз") и ее супругом, Владиславом Бакальчуком (ему принадлежит оставшийся 1% в компании).

В интервью Бакальчук опровергла информацию о том, что ее муж не был осведомлен о сделке до ее одобрения. Она утверждает, что Владислав Бакальчук, как и вся команда топ-менеджеров, знал о сделке с самого начала и поддержал ее. По словам Бакальчук, решение об объединении было тщательно продумано и подготовлено, с учетом всех показателей, преимуществ и потенциальных рисков.

Фото: commons.wikimedia.orgRG72(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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