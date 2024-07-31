Муж соосновательницы и генерального директора российского маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук узнал о том, что его жена подала иск о разводе в суд через соцсети. По его словам, с Татьяной происходит что-то необъяснимое. Об этом он информировал в мессенджере Telegram.
По словам Владислава Бакальчука, у него нет ни малейших сомнений в том, что с его супругой происходит что-то необъяснимое. Хоть он не осведомлён, какое количество людей и какими средствами влияют на его жену, с которой они совместно жили несколько десятков лет, Владислав Бакальчук выразил полную уверенность, что Татьяна ни за что бы не стала сообщать о подаче заявления в государственный орган власти о прекращении действительного брака с ним так сухо и односложно. По словам российского предпринимателя, он узнал об иске посредством социальных сетей.
По мнению сооснователя маркетплейса Wildberries, расторжение брака — это ответственный шаг, и поэтому известие об иске из новостей вызвали в нём такие непонятные эмоции. Предприниматель добавил, что он совместно с супругой выстраивали прекрасную семью. По этой причине она могла бы заявить о разводе хотя бы в личном смс. Однако, невзирая на это, он считает, что они всё ещё одна семья. Владислав Бакальчук выразил уверенность в том, что с его женой происходит что-то неладное, и поэтому ей необходима помощь.
Владислав Бакальчук сообщил, что на данный момент иск подан в суд. При этом он добавил, что всегда готов к диалогу с супругой. Разговор без посторонних глаз — это самое необходимое для супругов, по мнению Владислава.
Фото: Tatarstan.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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