Татарстан укрепляет позиции: регион претендует на роль ворот китайского автопрома
Татарстан может стать новой точкой притяжения для китайского автопрома. В регионе рассматривают возможность запуска сборочного производства автомобилей Changan, сообщило РИА Новости.
Аргументы в пользу региона
Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула:
"Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере".
По её словам, именно сочетание готовой базы для автокомпонентов и развитой инфраструктуры делает Татарстан привлекательным для иностранных инвесторов.
Что это значит для рынка
Если проект будет реализован, регион может получить не только новые рабочие места, но и возможность закрепить за собой статус важного центра локализации автопроизводства в России.
