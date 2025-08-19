Татарстан укрепляет позиции: регион претендует на роль ворот китайского автопрома

Татарстан может стать новой точкой притяжения для китайского автопрома. В регионе рассматривают возможность запуска сборочного производства автомобилей Changan, сообщило РИА Новости.

Аргументы в пользу региона

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подчеркнула:

"Потенциал для открытия в Татарстане представительства или сборочного производства компании Changan точно есть. Для продвижения идеи о локализации у республики есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере".

По её словам, именно сочетание готовой базы для автокомпонентов и развитой инфраструктуры делает Татарстан привлекательным для иностранных инвесторов.

Что это значит для рынка

Если проект будет реализован, регион может получить не только новые рабочие места, но и возможность закрепить за собой статус важного центра локализации автопроизводства в России.