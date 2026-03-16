Рабочий график в Татарстане в марте 2026 года: когда отдыхаем, дополнительные выходные, календарь, поручения Минниханов

Мечеть «Алтан» имени Габдрахима Утыз-Имяни
Мечеть «Алтан» имени Габдрахима Утыз-Имяни
© commons.wikimedia.org by MarSaf is licensed under CC BY-SA 4.0
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 13:55

Три дня вместо двух: жителям Татарстана официально добавили выходной день в честь Ураза-байрама

Жители Татарстана получили дополнительный выходной день в честь празднования Ураза-байрама. Решением властей 20 марта официально объявлено нерабочим днем на территории всей республики. Это изменение коснется графика многих организаций и учреждений, планирующих свою деятельность с учетом региональных праздников. Календарь выходных для сотрудников на пятидневной рабочей неделе претерпел изменения, обеспечив период отдыха с 20 по 22 марта включительно.

График рабочих дней в праздничный период

Для граждан, работающих по стандартному пятидневному графику, выходные дни растянутся на три суток подряд. Отдых начнется в пятницу, 20 марта, и продлится до воскресенья, 22 марта, включительно. Такая расстановка дней позволяет жителям республики полноценно провести время с близкими во время значимого религиозного праздника.

Четверг, 19 марта, имеет статус предпраздничного дня. Трудовое законодательство требует сокращения рабочего времени в подобные даты, поэтому продолжительность смены для всех категорий работников будет официально уменьшена на один час. Это общепринятая практика, направленная на плавный переход к праздничному циклу.

Меры безопасности на Ураза-байрам

Вопросы обеспечения порядка во время торжественных мероприятий стали предметом обсуждения на высшем уровне. Глава республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства дал поручение профильным ведомствам усилить меры безопасности на объектах, где пройдут праздничные богослужения и народные гуляния.

Сотрудники силовых структур переведены в состояние повышенной готовности. Основное внимание уделяется контролю мест массового скопления людей, чтобы обезопасить участников мероприятий и сохранить спокойствие в праздничный период. Организационные мероприятия по охране общественного порядка проводятся с учетом большого количества верующих, планирующих посетить мечети.

Другие вопросы правительственного совещания

Повестка прошедшего заседания в правительстве не ограничилась только праздничным календарем. Участники встречи детально проработали вопросы, связанные с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией. Эти мероприятия требуют не только патриотического акцента, но и четкой координации работы всех муниципальных служб.

Также на совещании подняли тему защиты животных от инфекционных заболеваний. Власти акцентировали внимание на необходимости усиленного ветеринарного контроля в преддверии весеннего периода. Комплекс принятых решений охватывает как социальные аспекты жизни республики, так и вопросы безопасности населения и сельскохозяйственного сектора.

