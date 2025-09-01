Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Азу по-татарски
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:05

Одно неверное движение — и азу превратится в безвкусную кашу

ГОСТ: азу по-татарски готовят из говядины с бочковыми огурцами и картофелем

Азу по-татарски — одно из тех блюд, что невозможно забыть после первой пробы. Пикантное мясо в густом соусе с хрустящими кусочками картофеля — это сочетание неслучайно завоевало любовь в советских столовых и до сих пор остается востребованным у хозяек и поваров.

Мясо для азу: какие виды подходят

В классическом варианте для азу берут баранину, говядину или конину. Допустима и птица — курица или индейка. Но свинина в традиции исключена по религиозным причинам. При выборе говядины необязательно покупать дорогие части туши — достаточно лопатки, костреца или огузка. В процессе тушения прожилки превращаются в коллаген, делая мясо мягким и сочным.

Нарезка имеет особое значение: мясо делят на брусочки примерно 1,5-2 см толщиной и 4-5 см длиной. Такой способ даже получил собственное название — "нарезка для азу". Обжаривать кусочки лучше небольшими партиями в хорошо разогретом жире, чтобы они именно подрумянивались, а не тушились в собственном соке.

Огурцы и томаты: без них вкус не тот

Неотъемлемая часть азу — это солёные огурцы. Причем подходят только крепкие бочковые, с мелкими семенами. Если семена крупные, их обязательно удаляют. Толстая кожица тоже не годится — её снимают. Именно огурцы придают блюду характерную остроту и пикантность.

Томатная составляющая появилась позже — сначала в виде томатной пасты, затем свежих помидоров или консервированных в собственном соку. Зимой многие хозяйки предпочитают именно баночные томаты: они дают насыщенный вкус, в отличие от тепличных овощей без аромата.

Какое масло выбрать

Идеальным вариантом для жарки мяса и картофеля является топлёное масло. В традиционной татарской кухне продукты готовили именно на животных жирах, и это считается эталоном вкуса. Современное растительное масло не способно полностью заменить этот ингредиент.

Посуда и техника приготовления

Чтобы получить правильную текстуру, азу готовят в казане или чугунной сковороде с толстыми стенками и дном. Важный момент: бульон, который заливают в мясо при тушении, должен быть горячим — так сохраняется вкус и мясо быстрее "доходит" до готовности.

Картофель для азу обжаривают отдельно до полуготовности, а затем соединяют с мясом. Такое разделение процессов обеспечивает золотистую корочку и предотвращает превращение картофеля в кашу.

Пошаговый рецепт классического азу из говядины

Для приготовления понадобятся:

  • 600 г говядины (лопатка, огузок или кострец);
  • 2 солёных бочковых огурца;
  • 2 средние луковицы;
  • 5 картофелин;
  • 1 ст. л. томатной пасты или 2 свежих помидора (альтернатива — томаты в собственном соку);
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 стакан бульона;
  • 4 ст. л. топлёного масла;
  • лавровый лист, соль, перец, зелень.

  1. Нарезать мясо брусочками и обжарить партиями в разогретом масле.

  2. Лук нашинковать и подрумянить до золотистого оттенка.

  3. Вернуть мясо, добавить специи и томат. Перемешать и готовить 3-4 минуты.

  4. Положить нарезанные огурцы, влить горячий бульон, уменьшить огонь и томить до мягкости мяса.

  5. Картофель нарезать брусочками, обжарить в отдельной сковороде.

  6. Соединить картофель с мясом, добавить лавровый лист и чеснок, довести до готовности.

  7. Подавать с зеленью.

Технология приготовления азу из курицы или индейки идентична классическому варианту. Отличие только в том, что мясо птицы готовится быстрее, поэтому общее время тушения сокращается.

Читайте также

Рецепт картошки по-деревенски: дольки запекают 35–40 минут при 220°C сегодня в 14:37

Всего три шага — и картошка по-деревенски получается хрустящей, как в ресторане

Узнайте, как приготовить идеальную картошку по-деревенски с золотистой корочкой и нежной серединкой. Один простой рецепт — и вкус порадует всю семью.

Читать полностью » Как приготовить пшенную кашу на молоке для укрепления иммунитета сегодня в 14:15

Быстрый рецепт пшенной каши на молоке — дешево и вкусно

Узнайте, как приготовить вкусную и сытную пшенную кашу на молоке, которая зарядит энергией на весь день.

Читать полностью » Как приготовить чебуреки с мясом и луком на заварном тесте в домашних условиях сегодня в 14:01

Домашние мясные чебуреки: секрет хрустящей корочки и сочной начинки раскрыт

Как приготовить домашние чебуреки с сочной мясной начинкой и хрустящей корочкой. Несколько секретов и проверенный рецепт — ваш путь к гастрономическому успеху!

Читать полностью » Как приготовить удон с курицей и овощами от шеф-повара сегодня в 13:19

Удон с курицей и овощами: секрет японской лапши, которая скрасит ваш ужин

Узнайте, как за считанные минуты приготовить сытный и яркий удон с курицей и овощами — универсальное блюдо для горячих и холодных ужинов.

Читать полностью » Как приготовить куриные грудки в духовке на 850 г с паприкой и базиликом сегодня в 13:12

Сметанный маринад раскрывает секрет сочности куриных грудок, о котором молчат повара

Как приготовить сочные и нежные куриные грудки со сметанным маринадом. Быстрый рецепт на ужин для всей семьи с бюджетными ингредиентами и вкусным результатом.

Читать полностью » Как приготовить лазанью с мясным рагу болоньезе и соусом бешамель дома сегодня в 12:16

Лазанья с мясным рагу и соусом бешамель — почему этот рецепт обошёл все ожидания

Узнайте, как приготовить итальянскую лазанью с мясным рагу болоньезе и нежным соусом бешамель. Пошаговый рецепт и полезные советы для идеального блюда.

Читать полностью » Рецепт лаваша с яйцом для быстрого завтрака по рекомендации кулинарных экспертов сегодня в 12:11

Лаваш с яйцом: лайфхак для лентяев, который экономит время и деньги на завтрак

Быстрый рецепт лаваша с яйцом на сковороде из простых ингредиентов захватит ваш вкус. Добавьте любимые наполнители и наслаждайтесь завтраком без хлопот.

Читать полностью » Как приготовить тушеные овощи в казане без добавления воды сегодня в 11:18

Экономия в казане: рецепт овощей, который тратит минимум времени, но дарит максимум витаминов

Откройте секрет ароматного овощного блюда в казане: простое, полезное и вкусное. Идеально для лета, без лишних усилий!

Читать полностью »

