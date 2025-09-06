Tata Motors обрушила цены: индийский рынок ждёт автомобильный бум

Индийский рынок автомобилей готовится к заметным переменам: Tata Motors объявила о масштабном снижении цен на все свои модели после реформы налога GST. Для миллионов жителей страны это событие может стать настоящим стимулом пересесть с общественного транспорта на личные машины.

Почему цены упали

Совет по налогу на товары и услуги (GST) принял решение о значительном снижении ставок. Теперь для малолитражек, пригородных мотоциклов и трехколесных транспортных средств налог уменьшился с 28% до 18%. Для более крупных автомобилей, включая внедорожники, ставка составит 40%. Эта мера напрямую направлена на то, чтобы автомобили стали доступнее для обычных индийцев, среди которых спрос на бюджетные машины традиционно высок.

Глава подразделения легковых и электрических автомобилей Tata, Шайлеш Чандра, подчеркнул, что решение государства пришло как нельзя кстати:

"Снижение налоговой нагрузки — своевременный шаг, который поможет миллионам людей пересесть на собственные автомобили", — отметил глава подразделения Tata Motors Шайлеш Чандра.

По словам руководителя, компания в полном объеме передаст выгоду от реформы своим клиентам, не оставив снижение налогов лишь на уровне бухгалтерских расчетов.

Сколько можно сэкономить

Tata Motors назвала конкретные суммы, на которые упадут цены популярных моделей. В зависимости от комплектации скидка может достигать сотен тысяч рупий. Например:

Tata Tiago подешевеет примерно на 75 тысяч рупий (около 70 тыс. рублей);

Tigor станет дешевле на 80 тысяч рупий (74 тыс. рублей);

Altroz потеряет в цене около 110 тысяч рупий (101 тыс. рублей);

Punch снизится на 85 тысяч рупий (78 тыс. рублей);

Exon — на 155 тысяч рупий (143 тыс. рублей);

CURVV подешевеет на 65 тысяч рупий (60 тыс. рублей);

Harrier — на 140 тысяч рупий (130 тыс. рублей);

Safari — сразу на 150 тысяч рупий.

Окончательная стоимость будет зависеть от комплектации и региона покупки, поэтому клиентам рекомендуют уточнять детали у дилеров.

Удачный момент для покупок

Снижение цен вступает в силу 22 сентября 2025 года. Важно отметить, что это совпало с началом традиционного сезона активных покупок автомобилей в Индии. Осенью спрос всегда возрастает благодаря праздникам и культурным особенностям, и Tata Motors явно рассчитывает на высокий приток клиентов.

Компания уже прогнозирует наплыв заказов и советует покупателям не откладывать выбор, чтобы гарантировать себе быструю доставку автомобиля по новым ценам.