Почему после болезни мы сначала чувствуем сладкое: открытие, меняющее медицину

Учёные из Южной Кореи раскрыли загадку, почему после болезни или травмы сладкий вкус восстанавливается быстрее других. Это открытие поможет лучше понять, как работают вкусовые рецепторы, и даст шанс вернуть вкус жизни тем, кто потерял его из-за инфекций, химиотерапии или нейродегенеративных заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Как работает чувство вкуса

Вкусовые ощущения рождаются не только на языке. На поверхности сосочков расположены микроскопические клетки-рецепторы, каждая из которых реагирует на один из пяти базовых вкусов: сладкий, солёный, кислый, горький и умами. Эти клетки тесно связаны с нервными окончаниями, которые передают сигналы в мозг.

"Вкусовые сосочки — хрупкая структура, и при их повреждении рецепторы погибают, но способны восстанавливаться вместе с нервами", — пояснили авторы исследования.

До сих пор механизмы этого восстановления оставались неясными. Почему, например, после гриппа или травмы языка сладкий вкус ощущается снова уже через несколько дней, а горечь или солёность возвращаются позже?

Удивительная роль белка c-Kit

Исследователи из Сеульского национального университета обнаружили, что клетки, отвечающие за восприятие сладкого, обладают особой защитой. Их устойчивость обеспечивает белок c-Kit - тот самый, который регулирует рост клеток крови и участвует в процессах заживления тканей.

Вкусовые рецепторы, содержащие c-Kit, переживают повреждения и становятся "строительным материалом" для новых вкусовых почек.

Чтобы доказать это, учёные провели серию экспериментов на мышах и в культурах органоидов (миниатюрных копий тканей, выращенных в лаборатории).

Когда активность белка c-Kit блокировали противоопухолевым препаратом иматинибом, "сладкие" клетки исчезали, а регенерация вкусовых почек резко замедлялась.

"Без влияния c-Kit остальные вкусовые клетки теряют способность к регенерации", — отметили исследователи.

Сравнение пяти вкусов

Тип вкуса Клетки-рецепторы Основной белок Скорость восстановления после повреждения Сладкий T1R2/T1R3 + c-Kit c-Kit Быстрая Солёный ENaC Нет специфического Средняя Кислый Otop1 Нет специфического Средняя Горький T2R Нет специфического Медленная Умами T1R1/T1R3 Нет специфического Средняя

Как восстанавливается вкус: пошагово

Повреждение вкусовых сосочков (болезнь, ожог, операция, химиотерапия). Гибель части рецепторных клеток. Активация белка c-Kit в уцелевших "сладких" клетках. Эти клетки начинают делиться и формировать новые вкусовые почки. Постепенно возвращаются остальные вкусовые ощущения.

Такой процесс объясняет, почему сладость — первый сигнал, который человек снова ощущает после потери вкуса.

А что если вкус можно "перезапустить"?

Новое понимание роли c-Kit открывает возможность восстановления вкуса у пациентов с длительными нарушениями, включая тех, кто перенёс ковид, инсульт или облучение. В будущем препараты, активирующие этот белок, могут стать частью терапии.

Учёные уже тестируют соединения, которые стимулируют регенерацию вкусовых клеток без влияния на онкогенные процессы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Объясняет механизм регенерации вкуса Пока подтверждено только в экспериментах на животных Поможет пациентам после вирусных инфекций и химиотерапии Не изучено долгосрочное воздействие активации c-Kit Даёт основу для создания лекарств Требуются клинические испытания Уточняет нейробиологию вкусового восприятия Сложно напрямую применить к другим сенсорным системам

Как это может помочь медицине

Исследователи видят три ключевых направления применения результатов:

Реабилитация после онкотерапии. У пациентов, получающих иматиниб и схожие препараты, часто пропадает вкус. Контроль влияния на c-Kit может предотвратить этот побочный эффект.

Лечение нарушений вкуса после вирусных заболеваний. У активаторов c-Kit есть потенциал ускорить восстановление рецепторов.

Разработка новых методов диагностики. Анализ экспрессии c-Kit поможет оценить состояние вкусовых почек и эффективность терапии.

FAQ

Почему при болезни еда кажется безвкусной?

Потому что воспаление и вирусы повреждают вкусовые клетки и нервные окончания.

Можно ли восстановить вкус?

Да, рецепторы регенерируют, особенно если не повреждены глубокие нервы. Теперь известно, что клетки с c-Kit играют ключевую роль в этом процессе.

Какие продукты помогают восстановлению вкуса?

Белковая пища, богатая цинком и витаминами группы B, способствует делению клеток.

Почему сладкое ощущается раньше других вкусов?

Потому что "сладкие" рецепторы имеют защитный белок c-Kit, который помогает им выживать.

Может ли препарат иматиниб влиять на вкус?

Да. Он блокирует работу c-Kit, что может вызывать временную потерю вкуса.

Мифы и правда

Миф: Потеря вкуса — навсегда.

Правда: Рецепторы восстанавливаются, особенно при правильной стимуляции.

Миф: Все вкусовые клетки одинаковы.

Правда: Клетки, отвечающие за сладкое, обладают особой защитой.

Миф: Потеря вкуса связана только с носом.

Правда: Обоняние влияет на восприятие, но вкусовые клетки повреждаются отдельно.

3 интересных факта

Вкусовые клетки полностью обновляются каждые 10-14 дней. На языке человека около 10 тысяч вкусовых почек. Белок c-Kit впервые открыли как регулятор роста стволовых клеток костного мозга.

Исторический контекст

XIX век - открытие вкусовых сосочков под микроскопом.

1970-е - идентификация рецепторов сладкого и горького вкуса.

2000-е - расшифровка генов T1R и T2R.

2020-е - открытие роли c-Kit в регенерации вкусовых почек.

Учёные планируют расширить исследования и изучить, могут ли подобные механизмы работать для других вкусов. В частности, их интересует, существует ли аналогичный белок для восприятия кислого и умами.