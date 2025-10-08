Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:29

Почему после болезни мы сначала чувствуем сладкое: открытие, меняющее медицину

Обнаружен белок, отвечающий за быстрое восстановление восприятия сладкого

Учёные из Южной Кореи раскрыли загадку, почему после болезни или травмы сладкий вкус восстанавливается быстрее других. Это открытие поможет лучше понять, как работают вкусовые рецепторы, и даст шанс вернуть вкус жизни тем, кто потерял его из-за инфекций, химиотерапии или нейродегенеративных заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Как работает чувство вкуса

Вкусовые ощущения рождаются не только на языке. На поверхности сосочков расположены микроскопические клетки-рецепторы, каждая из которых реагирует на один из пяти базовых вкусов: сладкий, солёный, кислый, горький и умами. Эти клетки тесно связаны с нервными окончаниями, которые передают сигналы в мозг.

"Вкусовые сосочки — хрупкая структура, и при их повреждении рецепторы погибают, но способны восстанавливаться вместе с нервами", — пояснили авторы исследования.

До сих пор механизмы этого восстановления оставались неясными. Почему, например, после гриппа или травмы языка сладкий вкус ощущается снова уже через несколько дней, а горечь или солёность возвращаются позже?

Удивительная роль белка c-Kit

Исследователи из Сеульского национального университета обнаружили, что клетки, отвечающие за восприятие сладкого, обладают особой защитой. Их устойчивость обеспечивает белок c-Kit - тот самый, который регулирует рост клеток крови и участвует в процессах заживления тканей.

Вкусовые рецепторы, содержащие c-Kit, переживают повреждения и становятся "строительным материалом" для новых вкусовых почек.

Чтобы доказать это, учёные провели серию экспериментов на мышах и в культурах органоидов (миниатюрных копий тканей, выращенных в лаборатории).

Когда активность белка c-Kit блокировали противоопухолевым препаратом иматинибом, "сладкие" клетки исчезали, а регенерация вкусовых почек резко замедлялась.

"Без влияния c-Kit остальные вкусовые клетки теряют способность к регенерации", — отметили исследователи.

Сравнение пяти вкусов

Тип вкуса Клетки-рецепторы Основной белок Скорость восстановления после повреждения
Сладкий T1R2/T1R3 + c-Kit c-Kit Быстрая
Солёный ENaC Нет специфического Средняя
Кислый Otop1 Нет специфического Средняя
Горький T2R Нет специфического Медленная
Умами T1R1/T1R3 Нет специфического Средняя

Как восстанавливается вкус: пошагово

  1. Повреждение вкусовых сосочков (болезнь, ожог, операция, химиотерапия).

  2. Гибель части рецепторных клеток.

  3. Активация белка c-Kit в уцелевших "сладких" клетках.

  4. Эти клетки начинают делиться и формировать новые вкусовые почки.

  5. Постепенно возвращаются остальные вкусовые ощущения.

Такой процесс объясняет, почему сладость — первый сигнал, который человек снова ощущает после потери вкуса.

А что если вкус можно "перезапустить"?

Новое понимание роли c-Kit открывает возможность восстановления вкуса у пациентов с длительными нарушениями, включая тех, кто перенёс ковид, инсульт или облучение. В будущем препараты, активирующие этот белок, могут стать частью терапии.

Учёные уже тестируют соединения, которые стимулируют регенерацию вкусовых клеток без влияния на онкогенные процессы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Объясняет механизм регенерации вкуса Пока подтверждено только в экспериментах на животных
Поможет пациентам после вирусных инфекций и химиотерапии Не изучено долгосрочное воздействие активации c-Kit
Даёт основу для создания лекарств Требуются клинические испытания
Уточняет нейробиологию вкусового восприятия Сложно напрямую применить к другим сенсорным системам

Как это может помочь медицине

Исследователи видят три ключевых направления применения результатов:

  • Реабилитация после онкотерапии. У пациентов, получающих иматиниб и схожие препараты, часто пропадает вкус. Контроль влияния на c-Kit может предотвратить этот побочный эффект.

  • Лечение нарушений вкуса после вирусных заболеваний. У активаторов c-Kit есть потенциал ускорить восстановление рецепторов.

  • Разработка новых методов диагностики. Анализ экспрессии c-Kit поможет оценить состояние вкусовых почек и эффективность терапии.

FAQ

Почему при болезни еда кажется безвкусной?
Потому что воспаление и вирусы повреждают вкусовые клетки и нервные окончания.

Можно ли восстановить вкус?
Да, рецепторы регенерируют, особенно если не повреждены глубокие нервы. Теперь известно, что клетки с c-Kit играют ключевую роль в этом процессе.

Какие продукты помогают восстановлению вкуса?
Белковая пища, богатая цинком и витаминами группы B, способствует делению клеток.

Почему сладкое ощущается раньше других вкусов?
Потому что "сладкие" рецепторы имеют защитный белок c-Kit, который помогает им выживать.

Может ли препарат иматиниб влиять на вкус?
Да. Он блокирует работу c-Kit, что может вызывать временную потерю вкуса.

Мифы и правда

Миф: Потеря вкуса — навсегда.
Правда: Рецепторы восстанавливаются, особенно при правильной стимуляции.

Миф: Все вкусовые клетки одинаковы.
Правда: Клетки, отвечающие за сладкое, обладают особой защитой.

Миф: Потеря вкуса связана только с носом.
Правда: Обоняние влияет на восприятие, но вкусовые клетки повреждаются отдельно.

3 интересных факта

  1. Вкусовые клетки полностью обновляются каждые 10-14 дней.

  2. На языке человека около 10 тысяч вкусовых почек.

  3. Белок c-Kit впервые открыли как регулятор роста стволовых клеток костного мозга.

Исторический контекст

  • XIX век - открытие вкусовых сосочков под микроскопом.

  • 1970-е - идентификация рецепторов сладкого и горького вкуса.

  • 2000-е - расшифровка генов T1R и T2R.

  • 2020-е - открытие роли c-Kit в регенерации вкусовых почек.

Учёные планируют расширить исследования и изучить, могут ли подобные механизмы работать для других вкусов. В частности, их интересует, существует ли аналогичный белок для восприятия кислого и умами.

