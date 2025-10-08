Почему после болезни мы сначала чувствуем сладкое: открытие, меняющее медицину
Учёные из Южной Кореи раскрыли загадку, почему после болезни или травмы сладкий вкус восстанавливается быстрее других. Это открытие поможет лучше понять, как работают вкусовые рецепторы, и даст шанс вернуть вкус жизни тем, кто потерял его из-за инфекций, химиотерапии или нейродегенеративных заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Как работает чувство вкуса
Вкусовые ощущения рождаются не только на языке. На поверхности сосочков расположены микроскопические клетки-рецепторы, каждая из которых реагирует на один из пяти базовых вкусов: сладкий, солёный, кислый, горький и умами. Эти клетки тесно связаны с нервными окончаниями, которые передают сигналы в мозг.
"Вкусовые сосочки — хрупкая структура, и при их повреждении рецепторы погибают, но способны восстанавливаться вместе с нервами", — пояснили авторы исследования.
До сих пор механизмы этого восстановления оставались неясными. Почему, например, после гриппа или травмы языка сладкий вкус ощущается снова уже через несколько дней, а горечь или солёность возвращаются позже?
Удивительная роль белка c-Kit
Исследователи из Сеульского национального университета обнаружили, что клетки, отвечающие за восприятие сладкого, обладают особой защитой. Их устойчивость обеспечивает белок c-Kit - тот самый, который регулирует рост клеток крови и участвует в процессах заживления тканей.
Вкусовые рецепторы, содержащие c-Kit, переживают повреждения и становятся "строительным материалом" для новых вкусовых почек.
Чтобы доказать это, учёные провели серию экспериментов на мышах и в культурах органоидов (миниатюрных копий тканей, выращенных в лаборатории).
Когда активность белка c-Kit блокировали противоопухолевым препаратом иматинибом, "сладкие" клетки исчезали, а регенерация вкусовых почек резко замедлялась.
"Без влияния c-Kit остальные вкусовые клетки теряют способность к регенерации", — отметили исследователи.
Сравнение пяти вкусов
|Тип вкуса
|Клетки-рецепторы
|Основной белок
|Скорость восстановления после повреждения
|Сладкий
|T1R2/T1R3 + c-Kit
|c-Kit
|Быстрая
|Солёный
|ENaC
|Нет специфического
|Средняя
|Кислый
|Otop1
|Нет специфического
|Средняя
|Горький
|T2R
|Нет специфического
|Медленная
|Умами
|T1R1/T1R3
|Нет специфического
|Средняя
Как восстанавливается вкус: пошагово
-
Повреждение вкусовых сосочков (болезнь, ожог, операция, химиотерапия).
-
Гибель части рецепторных клеток.
-
Активация белка c-Kit в уцелевших "сладких" клетках.
-
Эти клетки начинают делиться и формировать новые вкусовые почки.
-
Постепенно возвращаются остальные вкусовые ощущения.
Такой процесс объясняет, почему сладость — первый сигнал, который человек снова ощущает после потери вкуса.
А что если вкус можно "перезапустить"?
Новое понимание роли c-Kit открывает возможность восстановления вкуса у пациентов с длительными нарушениями, включая тех, кто перенёс ковид, инсульт или облучение. В будущем препараты, активирующие этот белок, могут стать частью терапии.
Учёные уже тестируют соединения, которые стимулируют регенерацию вкусовых клеток без влияния на онкогенные процессы.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет механизм регенерации вкуса
|Пока подтверждено только в экспериментах на животных
|Поможет пациентам после вирусных инфекций и химиотерапии
|Не изучено долгосрочное воздействие активации c-Kit
|Даёт основу для создания лекарств
|Требуются клинические испытания
|Уточняет нейробиологию вкусового восприятия
|Сложно напрямую применить к другим сенсорным системам
Как это может помочь медицине
Исследователи видят три ключевых направления применения результатов:
-
Реабилитация после онкотерапии. У пациентов, получающих иматиниб и схожие препараты, часто пропадает вкус. Контроль влияния на c-Kit может предотвратить этот побочный эффект.
-
Лечение нарушений вкуса после вирусных заболеваний. У активаторов c-Kit есть потенциал ускорить восстановление рецепторов.
-
Разработка новых методов диагностики. Анализ экспрессии c-Kit поможет оценить состояние вкусовых почек и эффективность терапии.
FAQ
Почему при болезни еда кажется безвкусной?
Потому что воспаление и вирусы повреждают вкусовые клетки и нервные окончания.
Можно ли восстановить вкус?
Да, рецепторы регенерируют, особенно если не повреждены глубокие нервы. Теперь известно, что клетки с c-Kit играют ключевую роль в этом процессе.
Какие продукты помогают восстановлению вкуса?
Белковая пища, богатая цинком и витаминами группы B, способствует делению клеток.
Почему сладкое ощущается раньше других вкусов?
Потому что "сладкие" рецепторы имеют защитный белок c-Kit, который помогает им выживать.
Может ли препарат иматиниб влиять на вкус?
Да. Он блокирует работу c-Kit, что может вызывать временную потерю вкуса.
Мифы и правда
Миф: Потеря вкуса — навсегда.
Правда: Рецепторы восстанавливаются, особенно при правильной стимуляции.
Миф: Все вкусовые клетки одинаковы.
Правда: Клетки, отвечающие за сладкое, обладают особой защитой.
Миф: Потеря вкуса связана только с носом.
Правда: Обоняние влияет на восприятие, но вкусовые клетки повреждаются отдельно.
3 интересных факта
-
Вкусовые клетки полностью обновляются каждые 10-14 дней.
-
На языке человека около 10 тысяч вкусовых почек.
-
Белок c-Kit впервые открыли как регулятор роста стволовых клеток костного мозга.
Исторический контекст
-
XIX век - открытие вкусовых сосочков под микроскопом.
-
1970-е - идентификация рецепторов сладкого и горького вкуса.
-
2000-е - расшифровка генов T1R и T2R.
-
2020-е - открытие роли c-Kit в регенерации вкусовых почек.
Учёные планируют расширить исследования и изучить, могут ли подобные механизмы работать для других вкусов. В частности, их интересует, существует ли аналогичный белок для восприятия кислого и умами.
